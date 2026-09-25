ETV Bharat / state

बांधवगढ़ हाथी महोत्सव की धड़कन बना नन्हा कृष्णा, मोहन यादव से है खास कनेक्शन

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव, अपनी अठखेलियों और उछल-कूद से सभी का ध्यान आकृष्ट कर रहा है नन्हा हाथी कष्णा. रिपोर्ट अखिलेश शुक्ला.

Elephant Krishna CM Connection
हाथी महोत्सव में पहली बार दिखा कृष्णा (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 10:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया: उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. ये आयोजन 24 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो की 28 सितंबर तक चलेगा. शुक्रवार को हाथी महोत्सव का दूसरा दिन रहा. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के हाथी महोत्सव में इस बार नन्हा हाथी कृष्णा सुर्खियों में बना हुआ है और उसे देखने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं. साथ ही उसके बारे में काफी जानकारी भी जुटा रहे हैं. हाथी महोत्सव में पहली बार कृष्णा पब्लिक के सामने आया है. नन्हा हाथी कृष्णा इसलिए भी खास है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी इसका खास कनेक्शन है.

हाथी महोत्सव में पहली बार दिखा कृष्णा

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव में वैसे तो कैंप के सभी हाथी हिस्सा लेते हैं, जहां उनकी सेवा की जाती है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 15 हाथी कैंप में कार्यरत हैं, जिनमें से चार कैंप के हाथी रेस्क्यू ऑपरेशन में गए हुए हैं, तो वही दो कैंप के हाथी निगरानी कार्य में लगे हुए हैं. इस तरह से 9 हाथी इस महोत्सव में शामिल किए गए हैं और इन्हीं सभी 9 हाथियों में कृष्णा नाम का ये नर हाथी सुर्खियों में बना हुआ है और अपनी अठखेलियों और उछल-कूद से सभी का ध्यान आकृष्ट कर रहा है.

कौन है कृष्णा हाथी ? (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)

कौन है कृष्णा हाथी ?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "कृष्णा नाम का यह नर हाथी पहली बार हाथी महोत्सव में हिस्सा ले रहा है, इसका जन्म पिछले साल अक्टूबर 2025 में हुआ था. इसकी उम्र लगभग 1 साल होने को आ रही है. कृष्णा कैंप की ही हथिनी बांधवी की पहली संतान है." मुख्यमंत्री से कनेक्शन को लेकर क्षेत्र संचालक बताते हैं कि "जब कृष्णा का जन्म हुआ तो पिछले साल 31 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने ही इसका नाम कृष्णा रखा था. कृष्णा की मां बांधवी का जन्म साल 2011 में हुआ है. बांधवी की मां तूफान नाम की फीमेल है. बांधवी फिलहाल इन दिनों अपने प्रथम संतान की अच्छे से देखभाल कर रही है."

Bandhavgarh Tiger Reserve Hathi Mahotsav Elephant Krishna
बांधवगढ़ हाथी महोत्सव में नन्हा हाथी कृष्णा (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)

ये भी पढ़ें:

बांधवगढ़ में इस बार कहां हो रहा आयोजन

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 24 सितंबर दिन गुरुवार से ही हाथी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, इस बार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव धमोखर बफर परिक्षेत्र में किया जा रहा है. इस वर्ष के कैंप आयोजन के लिए पारसी गेट को आयोजन स्थल के तौर पर चुना गया है, जिससे बफर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके. साथ ही पारसी एवं आसपास के ग्रामीण भी कैंप में शामिल होकर हाथी के विषय में जानकारी हासिल करके जागरूक हो सकें.

TAGGED:

BANDHAVGARH TIGER RESERVE
UMARIA
ELEPHANT FESTIVAL
ELEPHANT KRISHNA CM CONNECTION
BANDHAVGARH HATHI MAHOTSAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.