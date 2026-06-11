ETV Bharat / state

बांधवगढ़ में जिप्सी चालक सावधान! जंगल भ्रमण में नियमों को नहीं मानने पर होगा तगड़ा एक्शन

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जिप्सी चालकों को पर्यटन नियमों की जानकारी दी गई, निर्देश का उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई.

Bandhavgarh tourism rules class
बांधवगढ़ में जिप्सी चालकों को पढ़ाया गया पर्यटन के नियमों का पाठ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गुरुवार को जिप्सी चालकों की स्पेशल क्लास लगाई गई. जिसमें उन्हें टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को घूमाते समय नियमों की जानकारी दी गई. इसके लिए विशेष सत्र भी आयोजित किया गया. साथ ही चालकों से सहमति भी ली गई कि वे किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे.

बांधवगढ़ में जिप्सी चालकों की क्लास

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे वाहन चालकों से विस्तार से चर्चा की गई. वाहन चालकों से कहा गया कि पार्क प्रबंधन द्वारा समय-समय पर मौखिक एवं लिखित निर्देश जारी किए जाते हैं. इसके बाद भी कुछ वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते रहे हैं, जिससे पार्क की छवि एवं पर्यटन व्यवस्था प्रभावित हो रही है. वाहन चालकों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया.

नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी (ETV Bharat)

नियमों का उलंघन करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी

जिप्सी चालकों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि भविष्य में किसी भी वाहन चालक के विरुद्ध नियम उल्लंघन की शिकायत और प्रमाण प्राप्त होने पर उसके विरुद्ध पर्यटन नियमों एवं प्रचलित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा पार्क प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंड, अनुमति निरस्तीकरण और अन्य वैधानिक कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई.

Tiger Reserve tourism rules
जंगल भ्रमण में नियमों का पालन करने का निर्देश (ETV Bharat)

कोर जोन में मोबाइल के प्रयोग पर रोक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, कोर जोन में मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करने की जानकारी दी गई. इसके अलावा पर्यटकों से भी नियमों का पालन कराने को कहा गया है. प्रशिक्षण में मौजूद सभी वाहन चालकों को वन्यजीव संरक्षण, पर्यटकों की सुरक्षा तथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की गरिमा बनाए रखने की पूर्ण जिम्मेदारी एवं अनुशासन के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए. वहां उपस्थित वाहन चालकों ने निर्देशों का पालन करने एवं पार्क प्रबंधन को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया.

टाइगर रिजर्व के पर्यटन प्रभारी अंकित सोनी ने कहा, "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटक वाहन चालकों को पर्यटन के नियम बताया गया है. बैठक में शामिल हुए सभी पर्यटक वाहन चालकों को हमने पर्यटन नियमों की समझाइश दी. साथ ही उनसे ये अपेक्षा रखी गई है कि आगे से पर्यटन नियमों का पालन करेंगे. ऐसा नहीं करने पर दंडात्मक कार्यवाई की जाएगी. सभी वाहन चालकों ने सहयोग देने का पूरा आश्वासन दिया है."

TAGGED:

BANDHAVGARH TIGER RESERVE
TIGER RESERVE TOURISM RULES
GYPSY DRIVERS SPECIAL CLASS UMARIA
SUPREME COURT GUIDELINES BTR
BANDHAVGARH TOURISM RULES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.