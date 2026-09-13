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मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से होंगे बाघों के दीदार, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टूरिस्टों के लिए गाइड बनेंगे दूत

जंगल की बातों की पाठशाला में तैयार हो रहे बांधवगढ़ के दूत (ETV Bharat)

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को सिर्फ बाघों का दीदार करने के बजाए जंगल की कहानी, वन्यजीवों के व्यवहार, जैव विविधता और जंगल की प्राकृतिक विरासत से भी रूबरू कराया जाएगा. जिसके लिए पार्क प्रबंधन गाइड्स को खास अंदाज में तैयार कर रहा है. इसी उद्देश्य से चल रही जंगल की बातों की पाठशाला अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है. पर्यटन वर्ष 2026-27 के तहत आयोजित इस खास प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 200 गाइड्स को अलग-अलग बैच में प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

उमरिया: वन्यजीवों का अगर दीदार करना हो तो पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश बेस्ट डेस्टिनेशन है. यहां 9 टाइगर रिजर्व हैं, जहां बाघों के साथ-साथ कई अन्य वन्यजीवों और पक्षियों को टूरिस्ट अपने कैमरें में कैदर करने आते हैं. पर्यटकों को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश के सबसे खास बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नया पर्यटन सीजन शुरू होने जा रहा है. जी हां आपके मजे को दोगुना करने के लिए 1 अक्टूबर से नया पर्यटन सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं.

इस ट्रेनिंग का उद्देश्य गाइड्स को ऐसे ज्ञान और कौशल देना है, जिसे भी जंगल में पर्यटकों के लिए केवल सफारी संचालक नहीं बल्कि जंगल और पर्यटकों के बीच ज्ञान की कड़ी और पर्यावरण के दूत बन सकें. 11 और 12 सितंबर को जंगल की पाठशाला के 6वें बैच का दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ है. इसमें 26 गाइड्स ने हिस्सा लिया. ट्रेनिंग के दौरान क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने गाइड से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा कि "गाइड्स ही बांधवगढ़ की शान है. उनका ज्ञान, व्यवहार और पर्यटकों से संवाद करने का तरीका ही रिजर्व की छवि को मजबूत रखता है."

इंग्लिश सीखते बांधवगढ़ के गाइड्स (ETV Bharat)

पाठशाला के 7 बैच किए गए निर्धारित

प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने गाइड्स को पूरे इकोसिस्टम की बारीकियां समझाने के साथ पक्षी दर्शन, वन्य जीवों के व्यवहार, पर्यटकों से संवाद, व्यक्तित्व विकास और बेहतर ग्रूमिंग के गुण सिखाए. इसके साथ ही ताला जोन में फील्ड विजिट कराकर पग मार्क पहचान और नेचर इंटरप्रिटेशन का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया. क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि जंगल की बातों की पाठशाला के कुल 7 बैच निर्धारित किए गए हैं.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गाइड्स की ट्रेनिंग (ETV Bharat)

14 सितंबर को अंतिम बैच की ट्रेनिंग, 1 अक्टूबर से खुलेंगे गेट

जिसमें से 6 बैच का प्रशिक्षण हो चुका है. जबकि सातवां और अंतिम बैच का प्रशिक्षण 14 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. इसके साथ ही गाइड्स की इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत संपन्न होगा. इसके बाद 1 अक्टूबर से जब बांधवगढ़ के पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए खुलेंगे. तब जंगल की पगडंडी पर गाइड्स की एक नई भूमिका दिखाई देगी. उन्होंने कहा कि कोशिश यही होगी कि पर्यटक बांधवगढ़ से सिर्फ बाघों कि तस्वीर लेकर न लौटे बल्कि जंगल को समझने और प्राकृतिक को महसूस करने का अनुभव भी साथ लेकर जाएं."