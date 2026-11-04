गौर से फिर गुलजार बांधवगढ़, कभी हो गए थे विलुप्त, अब 240 पहुंचा वन भैंसे का कुनबा
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 240 तक पहुंचा गौर का कुनबा, भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से बढ़ा प्राकृतिक इंजीनियरों की संख्या.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 12:27 PM IST
उमरिया: कभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में विशाल झुंडों के साथ विचरण करने वाले गौर समय के साथ विलुप्त हो गए थे. यहां वर्ष 1998 तक गौर का अस्तित्व स्थानीय रूप से समाप्त हो चुका था. जिस जंगल की पहचान कभी इन विशालकाय शाकाहारी वन्यजीवों से होती थी, वहां उनकी मौजूदगी केवल पुरानी यादों तक सिमट गई थी. लेकिन वन विभाग के सतत प्रयासों, वैज्ञानिक प्रबंधन और वन्य जीव संरक्षण के प्रतिबद्धता ने इस कहानी को नया मोड़ दिया. आज बांधवगढ़ के जंगलों में गौर की वापसी एक बड़ी संरक्षण सफलता के रूप में सामने आई है.
2012 में पुनर्स्थापना की शुरुआत
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गौर की पुनर्स्थापना की शुरुआत वर्ष 2011-12 में कान्हा टाइगर रिजर्व से लगभग 50 गौर लाकर की गई थी. शुरुआती दौर में यह अभियान चुनौती पूर्ण था, लेकिन अनुकूल वातावरण और बेहतर प्रबंधन के चलते गौर धीरे-धीरे यहां के जंगलों में डलने लगे. उन्होंने प्राकृतिक आवास को अपनाया और प्रजनन शुरू किया. नन्हें बच्चों के जन्म में इस बात के संकेत दिए कि बांधवगढ़ में गौर की आबादी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होने लगी है और देखते ही देखते इनकी संख्या लगभग 170 तक पहुंच गई.
भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से अभियान सफल
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया, "गौर की आबादी को अधिक मजबूत और दीर्घकालिक रूप से स्थिर बनाने के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग ने भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से पुनर्स्थापना अभियान को आगे बढ़ाया. इसके तहत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 50 अतिरिक्त गौर बांधवगढ़ लाने की योजना बनाई गई. फरवरी 2025 में 23 और जनवरी 2026 में 27 गौर स्थानांतरित किए गए. इस तहत निर्धारित लक्ष्य पूरा हुआ. इस पहल का प्रमुख उद्देश्य गौर की आबादी में अनुवांशिक विविधता बढ़ाना और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना था."
बांधवगढ़ में 240 तक पहुंचा गौर का कुनबा
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि, ''आज यहां गौर की अनुमानित संख्या 220 से 240 के बीच पहुंच गई है. इसकी मौजूदगी का विस्तार उमरिया वन मंडल के आसपास के जंगलों तक भी दिखाई देने लगा है. कभी जिस क्षेत्र से गौर पूरी तरह गायब हो गए थे वहां अब इनके झुंड और नई पीढ़ी जंगल की रौनक बढ़ा रहे हैं.''
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गौर की वापसी के पीछे वनकर्मियों की लगातार निगरानी और देखभाल की अहम भूमिका रही है. दिन-रात मॉनिटरिंग तकनीकी सहयोग और कुशल वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख ने इस अभियान को मजबूती दी. गौर केवल एक विशाल शाकाहारी वन्य जीव नहीं है, बल्कि घास भूमियों, वनस्पतियों और पोषक तत्वों के प्रति चक्र को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.