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गौर से फिर गुलजार बांधवगढ़, कभी हो गए थे विलुप्त, अब 240 पहुंचा वन भैंसे का कुनबा

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 240 तक पहुंचा गौर का कुनबा ( ETV Bharat )

उमरिया: कभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में विशाल झुंडों के साथ विचरण करने वाले गौर समय के साथ विलुप्त हो गए थे. यहां वर्ष 1998 तक गौर का अस्तित्व स्थानीय रूप से समाप्त हो चुका था. जिस जंगल की पहचान कभी इन विशालकाय शाकाहारी वन्यजीवों से होती थी, वहां उनकी मौजूदगी केवल पुरानी यादों तक सिमट गई थी. लेकिन वन विभाग के सतत प्रयासों, वैज्ञानिक प्रबंधन और वन्य जीव संरक्षण के प्रतिबद्धता ने इस कहानी को नया मोड़ दिया. आज बांधवगढ़ के जंगलों में गौर की वापसी एक बड़ी संरक्षण सफलता के रूप में सामने आई है.

2012 में पुनर्स्थापना की शुरुआत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गौर की पुनर्स्थापना की शुरुआत वर्ष 2011-12 में कान्हा टाइगर रिजर्व से लगभग 50 गौर लाकर की गई थी. शुरुआती दौर में यह अभियान चुनौती पूर्ण था, लेकिन अनुकूल वातावरण और बेहतर प्रबंधन के चलते गौर धीरे-धीरे यहां के जंगलों में डलने लगे. उन्होंने प्राकृतिक आवास को अपनाया और प्रजनन शुरू किया. नन्हें बच्चों के जन्म में इस बात के संकेत दिए कि बांधवगढ़ में गौर की आबादी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होने लगी है और देखते ही देखते इनकी संख्या लगभग 170 तक पहुंच गई.