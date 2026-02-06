ETV Bharat / state

3 टाइगर रिजर्व के अधिकारी पहुंचे बांधवगढ़, आखिर क्या है वजह, जो यहां आकर ली है खास ट्रेनिंग

मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और नीलगिरी वन मंडल से चार सदस्यीय संयुक्त दल आया था. इसमें जिला वन अधिकारी, सहायक वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी और रेंज अधिकारी शामिल थे. सभी ने कल्लवाह वन परिक्षेत्र में विशेष रूप से विकसित किए गए गौर बाड़े का भ्रमण किया. इस दौरान इस विशेष दल ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से परिवहन वाहन के माध्यम से लाए गए गौरों की रिलीज प्रक्रिया, बाड़े में विचरण कर रहे गौरों की जानकारी, उनकी देखरेख, बाड़े की संरचनात्मक व्यवस्था और उनकी देख रेख कर रहे दल के पहचान एवं मॉनिटरिंग तकनीकों को विस्तार से जाना समझा.

तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी वन मंडल, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से आए अधिकारियों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अध्ययन किया, ट्रेनिंग हासिल की और भ्रमण किया गया. भ्रमण के दौरान इन अधिकारियों ने बांधवगढ़ में गौर पुनर्स्थापन के सफल काम को समझा और देखा.

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में देश के 3 अलग अलग टाइगर रिजर्व से अधिकारियों की एक टीम पहुंची थी. 2 दिवसीय दौरे पर आई टीम ने यहां पर चल रहे वन्य प्राणी प्रबंधन बायसन पुनर्स्थापना का अवलोकन किया. साथ ही जाना समझा कि आखिर किस तरह से यहां पर गौर पुनर्स्थापन कार्यक्रम संचालित हो रहा है. क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वन्य प्राणी प्रबंधन और उनके पुनर्स्थापना को लेकर एक अलग ही नाम बना चुका है.

इतना ही नहीं बांधवगढ़ के गौर पुनर्स्थापन कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर उभरती पहचान को देखते हुए पलामू टाइगर रिजर्व के 15 सदस्यीय दल को दो दिवसीय अध्ययन-प्रशिक्षण भ्रमण कराया गया. इस दल में भारतीय वन सेवा स्तर के अधिकारी एवं मैदानी अमला उपसंचालक, रेंज अधिकारी, वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी, डिप्टी रेंजर, बीट अधिकारी, जीआईएस ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा फील्ड बायोलॉजिस्ट शामिल रहे. यहां आकर सब कुछ देखने का मकसद ये था कि बांधवगढ़ में संचालित गौर से संबंधित संरक्षण, पुनर्स्थापन एवं प्रबंधन गतिविधियों का प्रत्यक्ष अध्ययन कर अनुभव साझा करना था.

पलामू टाइगर रिजर्व के 15 सदस्यीय दल (ETV Bharat)

27 गौरों के बारे में ली जानकारी

बांधवगढ़ में हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लाए गए 27 गौर को कल्लवाह वन परिक्षेत्र स्थित विशेष गौर बाड़े में रखा गया है. प्रतिभागी दल को गौरों की सूक्ष्म निगरानी, व्यवहारगत अध्ययन, पुनर्स्थापन के दौरान संभावित चुनौतियां एवं उनके व्यावहारिक समाधान, चारागाह विकास एवं प्रबंधन तथा दीर्घकालीन योजना आवश्यकताओं पर विस्तृत जानकारी दी गई. भ्रमण के दौरान दल ने बारहसिंगा इनक्लोजर को भी देखा, बारहसिंगा के व्यवहार, प्रबंधन प्रणाली एवं इनक्लोजर संरचना को समझा. साथ ही बहेरहा बाघ इनक्लोजर में बाघ प्रबंधन, सुरक्षा और व्यवस्थाओं का अध्ययन किया.

दूसरे दिन इन बातों पर रहा फोकस

दूसरे दिन दल को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पर्यटन सफारी व्यवस्था, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली, बुकिंग-चेकिंग प्रक्रिया, टूरिज्म गाइड प्रबंधन तथा वन्य प्राणी रेस्क्यू और आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली से अवगत कराया गया. इस अवसर पर पर्यटन एवं संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु अपनाई जा रही कार्यप्रणालियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई.

इसलिए पहुंचा विशेष दल

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं कि "इस विशेष दल के यहां आने और सब कुछ बारीकी से समझने और देखने का मुख्य मकसद पलामू टाइगर रिजर्व और दक्षिण भारत के टाइगर रिजर्वों में भविष्य में प्रस्तावित गौर पुनर्स्थापन कार्यक्रमों के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अपनाई जा रही बेहतर प्रबंधन, वन्यप्राणी संरक्षण, पुनर्स्थापन और पर्यटन प्रबंधन से सीख लेकर संबंधित टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना है.