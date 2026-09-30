1 अक्टूबर से खुलेंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के गेट, टूरिस्ट कर लें बुकिंग, इस बार टू मच होगा फन
टूरिस्टों के लिए अच्छी खबर, खत्म हुआ मानसून ब्रेक, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 1 अक्टूबर से खुलने जा रहे गेट. पढ़िए इस बार क्या होगा खास. बीते सालों में कितने पहुंचे टूरिस्ट और कितनी हुई कमाई. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 6:27 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मानसून ब्रेक के बाद एक बार फिर से 1 अक्टूबर से शुरू होने को तैयार है. मतलब कोर जोन में सफारी एक बार फिर से शुरू होने जा रही है. जिसकी काफी तैयारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने कर रखी है. इसके लिए गाइड्स को ट्रेनिंग देने के साथ-साथ बाघों की दुनिया से आगे भी बांधवगढ़ को दिखाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में साल दर साल देसी पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटकों की भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ही अच्छी खबर है.
मानसून ब्रेक खत्म, 1 अक्टूबर से स्टार्ट
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "3 माह के मानसून ब्रेक के बाद अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है. 1 अक्टूबर 2026 से कोर क्षेत्र में पर्यटन सत्र प्रारंभ हो रहा है. कोर जोन माह 01 अक्टूबर से 30 जून तक और बफर जोन वर्षभर संचालित रहता है. नए सत्र से पूर्व पार्क प्रबंधन ने सफारी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया है.
इस बार फोकस सिर्फ बाघ दर्शन तक सीमित न रखकर जंगल, वन्यजीव, पक्षियों, इतिहास, पर्यावरण, बांधवगढ़ के भागौलिक महत्व को भी समझाना और दिखाना होगा. ये सब जानकारी पर्यटकों तक पहुंचाने पर पूरा फोकस रहेगा. जिससे देसी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटकों को और रिझाया जा सके."
विदेशी पर्यटकों को रास आ रहा बांधवगढ़
वैसे तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पर्यटकों की काफी पसंदीदा जगह है. यहां देसी पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों की भी भरमार रहती है, लेकिन पिछले 5 सालों के आंकड़ों को देखें तो बांधवगढ़ में इंडियन पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटकों की भी संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. जो बांधवगढ़ और मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि विदेशी पर्यटकों का ज्यादा से ज्यादा आना मतलब अच्छी खासी कमाई भी होना है. मध्य प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होना है.
बाघों के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ में जंगल सफारी के रोमांच के साथ प्राकृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत, स्थानीय, संस्कृति और जंगल के बीच ठहरने की सुविधाएं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं. प्राचीन गुफाएं, मंदिरों के अवशेष और शेषशय्या जैसे स्थल पर्यटकों के अनुभव को और व्यापक बनाते हैं. एक ही यात्रा में जंगल सफारी, बाघ, पक्षी और भारतीय सांस्कृतिक विरासत देखना इस क्षेत्र को दूसरे वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन से अलग अनुभव देता है.
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पर्यटकों के पिछले पांच साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत के पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटकों का भी बेस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है. हर साल विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है. मतलब साफ है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इंडियन पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों में भी साल दर साल काफी इजाफा देखने को मिल रहा है. जिससे आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छी खबर है.
नए सीजन के लिए क्या-क्या तैयारी
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "नए सीजन शुरू होने से पहले ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लगभग एक माह का ऑनलाइन टिकट बुक हो चुका है. इस बार भी शुरुआत से पर्यटकों का अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने भी इस बार कई तैयारियां कर रखी हैं. जिससे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पर्यटन को एक स्टेप और आगे लेकर जाया जा सके.
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जिसमें सफारी वाहनों के मानकों पर सख्ती रहेगी. सभी पर्यटक जिप्सियों की जांच और पंजीयन किया जा रहा है. वाहनों के दस्तावेज, तकनीकी स्थिति और निर्धारित मानकों के अनुरूप पंजीयन सुनिश्चित किया जा रहा है.
गाइडों की विशेष ट्रेनिंग
लगभग 195 गाइडों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जंगल की पाठशाला के तहत उन्हें वन्यजीवों के पदचिन्ह, उनकी गतिविधियां, पक्षियों की पहचान, जंगल की वनस्पतियां और बांधवगढ़ के इतिहास की जानकारी दी जा रही है. साथ ही 105 गाइड को अंग्रेजी भाषा और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. जिससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को जंगल की जानकारी सरल और रोचक तरीके से उपलब्ध कराई जा सके."