बाघों की दहाड़ के बीच यात्रा करेंगे श्रद्धालु, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में श्रद्धा, आस्था, संस्कृति का संगम

मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में श्रद्धा, आस्था और संस्कृति का भव्य मेला, घने जंगलों के बीच श्रद्धालु करते हैं कबीर गुफा की यात्रा.

BANDHAVGARH TIGER RESERVE FEST
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भव्य मेला का आयोजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 3:33 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 4:46 PM IST

5 Min Read
उमरिया: किसी भी टाइगर रिजर्व की पहचान, वहां की जैव विविधता, विभिन्न प्रकार की जंगली वन्य प्राणी, पशु पक्षियों से होती है. लेकिन बांधवगढ़ का टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो यहां के अलग-अलग वन्य प्राणी, पशु-पक्षी, घने जंगल, नदियों के अलावा अद्भुत सांस्कृतिक धरोहरों के लिए भी खास पहचान रखता है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन में एक भव्य मेला लगने जा रहा है. जो बहुत ही विशेष होगा. क्योंकि ये मेला जंगली बाघों की दहाड़ के बीच लगने जा रहा है.

घने जंगलों की गोद में कबीर मेला

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर साल अगहन पूर्णिमा पर ये विशेष मेला आयोजित होता है. इसे कबीर मेला के नाम से जाना जाता है. इस वर्ष भी मेला काफी श्रद्धा, आस्था, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ गुरुवार (4 दिसंबर) को आयोजित हो रहा है. जिसकी तैयारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पूरी कर ली है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाकचौबंद कर दी गई है. टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने इस मेला में यात्रा के पहले तैयारी की समीक्षा की और सभी अधीनस्थों को यात्रा के समय अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करने के निर्देश भी जारी किए हैं.

RELIGION CULTURE FESTIVAL
घने जंगलों की गोद में कबीर मेला (ETV Bharat)

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आस्था और संस्कृति का समागम

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में यह मेला इसलिए भी खास है क्योंकि यह मेला टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, क्षेत्र में स्थित कबीर गुफा और कबीर चबूतरा के दर्शन करने को मिलते हैं, और यहीं पर मेले का आयोजन किया जाता है इस मेले में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित देशभर से कबीरपंथी और अन्य दर्शनार्थी शामिल होने पहुंचते हैं.

बाघों की दहाड़ के बीच श्रद्धालु कर रहे कबीर गुफा की यात्रा

इस मेले को लेकर पार्क प्रबंधन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, एनजीटी के निर्देशानुसार मौजूदा साल भी कबीर गुफा के दर्शन के लिए टाइगर रिजर्व क्षेत्र में यात्रा करने वाले सभी श्रद्धालुओं का पंजीकरण ऑनलाइन किया गया है. गुरुवार को 4 दिसंबर को सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक ऑनलाइन पंजीयन के सत्यापन कर प्रतिभागियों को टाइगर रिजर्व प्रवेश के लिए टोकन दिए गए हैं. इसके बाद 7:30 से 10:30 तक कबीर गुफा में जाने के लिए भेज दिया गया. शाम 3:30 बजे तक सभी दर्शनार्थियों को मेन गेट ताला से वापस लौटना अनिवार्य है.

bandhavgarh tiger reserve fest 2025
मेला के लिए साफ-सफाई करते लोग (ETV Bharat)

कबीर मेला को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "यात्रा के पहले समीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है, सभी अधीनस्थों को यात्रा के समय अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. यात्रा के दौरान सजग रहकर नियमों का पालन करने और यात्रा को पॉलिथीन मुक्त रखने की अपील भी की गई है."

'संत कबीर दास बीच जंगल में करते थे तपस्या'

इतिहासकार रामनाथ परमार बताते हैं कि "मेला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कई सालों से चला आ रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कि इस मेले का आयोजन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन में होता है. जहां श्रद्धालु करीब 15 किलोमीटर पैदल चलकर मेले में शामिल होते है और कबीर चबूतरा और कबीर गुफा के दर्शन करते हैं. कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि संत कबीर दास ने इसी स्थान पर तपस्या की थी.

'शेष शैय्या पॉइंट पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु'

इतिहासकार रामनाथ परमार बताते हैं कि "मार्ग में कई अद्भुत चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की प्रसिद्ध शेष शैय्या किला गेट, कबीर जी का चबूतरा और कबीर जी का गुफा स्थल. जहां दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं. शेष शैय्या पॉइंट पर भी काफी पर्यटक और श्रद्धालु जाते हैं."

'रोमांचक होती है 15 किमी की पैदल यात्रा'

उमरिया से पहुंचे पर्यटक राम सुशील बताते हैं कि "यह मेला वर्षों से चलता आ रहा है. इस बार सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, जगह-जगह पर सुरक्षा के लिए लोग लगे हुए हैं. जिससे कोई चूक और किसी तरह की जनहानि ना हो. यहां लोगों की आस्था जुड़ी है. इसलिए इस अवसर को लोग नहीं छोड़ते हैं. यहां कबीर चबूतरा और कबीर गुफा के दर्शन तो होते ही हैं, इसके अलावा 10 से 15 किलोमीटर पैदल जंगल की पदयात्रा होती है जो काफी रोमांचक और अद्भुत होती है. यहां दूर-दूर से श्रद्धालु इस दिन का इंतजार करते हुए यहां पहुंचते हैं."

