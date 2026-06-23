सिवनी की बाघिन शावक का बांधवगढ़ में होगा लालन-पालन, 6 महीने बाद होगा जंगल में छोड़ने का फैसला
सिवनी जिले के दक्षिण वन मंडल में जनहानि की घटना के बाद बाघिन शावक को पकड़ा गया. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाड़े में होगी देखरेख.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 10:34 PM IST|
Updated : June 23, 2026 at 10:40 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के लिए अपनी खास पहचान रखता है, और यहां जो बाघों के लिए व्यवस्थाएं हैं, अरेंजमेंट हैं उसके लिए भी इसकी एक अलग पहचान है. यही वजह है कि यहां दूसरे जगह से भी ऐसे वन्य प्राणी खासकर बाघ-बाघिन यहां लाए जा रहे हैं, जिनकी सही ढंग से देखरेख की जा सके और एक बार फिर से उसे जंगल में छोड़ा जा सके. सिवनी से एक ऐसी ही मादा बाघ शावक बांधवगढ़ में लाई गई है.
सिवनी से आई नई मेहमान
ये बाघ शावक सिवनी जिले के दक्षिण वन मंडल में एक जनहानि घटना से जुड़ी थी. यहा बाघिन शावक लगातार गांव के आस पास बनी रहती थी, जिसे 22 जून को पिंजरे में पकड़ा गया. इसके बाद वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य वन अधिकारियों के देखरेख में सिवनी से सुरक्षित तरीके से परिवहन कर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लाया गया.
बाधंवगढ़ में बाघिन शावक को किया गया रिलीज
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 23 जून को सुबह 5:00 बजे एक मादा बाघ शावक को सफलतापूर्वक मगधी रेंज के बहेरहा बाड़े में रिलीज किया गया. उप संचालक, सहायक संचालक मगधी, वन परिक्षेत्र अधिकारी मगधी और सिवनी से साथ में आए वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी, वन्य अधिकारियों और अन्य स्टाफ की उपस्थिति में इस बाघिन को बाड़े में रिलीज किया गया. बाद में क्षेत्र संचालक ने बाड़े में इस मादा बाघ शावक का निरीक्षण भी किया, जहां इसकी स्थिति सामान्य पाई गई है. ये आराम से विचरण करती हुई देखी गई.
इस मादा बाघिन की यहां वैज्ञानिक तरीके से देखभाल की जाएगी और वरिष्ठों के मार्गदर्शन में उपयुक्त समय पर फिर से वन क्षेत्र में इसे छोड़ा जाएगा.
'बाघिन पर लगातार रखी जाएगी नजर'
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, "इस मादा बाघिन शावक जिसकी उम्र लगभग एक से डेढ़ वर्ष की है, अभी हम लोग इसे एंक्लोजर में रखेंगे, इसको परिपक्व होने तक एडल्ट होने तक इसका लालन-पालन करेंगे. जो भी इसके आहार हैं. जंगल में रहने वाले बाघ बाघिन जैसे रहते हैं, जो खाते हैं वही अब इसे उसी तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा.
इसमें ह्यूमन इंटरफ्रेंस बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, इसको हम बस बड़ा होने देंगे, जंगल के माहौल में रखा जाएगा, उसी तरह से आहार दिया जाएगा, जिस तरह से एक बाघ बाघिन को जंगल में आहार मिलता है, लगभग 6 महीने एक साल तक जब तक कि ये मैच्योर न हो जाए, फिर ये देखा जाएगा कि ये संघर्ष करने लायक हो गई है या नहीं, भागने दौड़ने लायक है या नहीं, जब सब कुछ सही पाया जाएगा फिर इसे वन क्षेत्र में रिलीज किया जायेगा."
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6 महीने बाद होगा जंगल में छोड़ने का फैसला
क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय कहते हैं, "अभी पहले करीब 6 महीने तक इसके बिहेवियर का अध्ययन किया जाएगा. बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के, बिना टच में आए हुए, बिना मनुष्य को इंवॉल्व किए हुए इसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा. उसके बाद हर एक चीज का निरीक्षण करने के बाद, अध्ययन करने के बाद अगर लगेगा जंगल में छोड़ना है, तो उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा."