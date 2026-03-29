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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आए नए मेहमान ने दिया बच्चे को जन्म, तेजी से बढ़ रहा कुनबा

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में मादा गौर ने स्पेशल बाड़े में दिया बछिया को जन्म. निगरानी दल लगातार कर रहा मॉनिटरिंग.

FEMALE BISON GAVE BIRTH CALF
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आए नए मेहमान ने दिया बच्चे को जन्म (Bandhavgarh Tiger Reserve Umaria)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 11:01 PM IST

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उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बायसन की नस्ल बदलने के लिए 'पॉपुलेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ हर्बीबोर इन सप्लीमेंट ऑफ गौर' प्लान के तहत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गौर पुनर्स्थापना का प्रोग्राम चल रहा है. यहां से अब अच्छी खबर आई है. इन नए मेहमानों ने बच्चों को जन्म दिया है. अब बांधवगढ़ में बायसन का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है.

बांधवगढ़ में बढ़ रहा बायसन का कुनबा

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 'पॉपुलेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ हर्बीवोर इन सप्लीमेंट ऑफ गौर प्लान' के अंतर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गौर पुनर्स्थापन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के तहत 23 जनवरी से 26 जनवरी 2026 के बीच टोटल 27 गौर को लाकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कल्लवाह वन परिक्षेत्र में बने 20 हेक्टेयर के गौर बाड़े में छोड़ा गया था.

बांधवगढ़ में बढ़ रहा बायसन का कुनबा (Bandhavgarh Tiger Reserve Umaria)

इन सभी गौरों का भारतीय वन्यजीव संस्थान और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम ने लगभग सवा माह तक विशेष देखभाल की. उनके हर एक मूवमेंट पर नजर रखी और फिर 08 मार्च 2026 को सभी गौरों को विशेष निगरानी में खुले जंगल में छोड़ दिया गया."

मादा गौर ने दिया नन्हे मेहमान को जन्म

अनुपम सहाय बताते हैं कि "निगरानी के दौरान मादा गौर को बछड़ा या बछिया देने की अवस्था में पाए जाने पर, उसे अन्य जंगली जीवों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 17 मार्च 2026 को दोबारा सुरक्षित रूप से गौर बाड़े में लाया गया. लगातार निगरानी के दौरान मादा गौर ने 26 मार्च को कल्लावाह रेंज के उत्तर बीट में एक गौर बछिया को जन्म दिया."

POPULATION STRATEGY OF HERBIVORES
मादा गौर ने दिया नन्हे मेहमान को जन्म (Bandhavgarh Tiger Reserve Umaria)

उन्होंने बताया कि "निगरानी दल ने गौर बछिया को पूरी तरह से स्वस्थ पाया और लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही है. अपनी मां के साथ नन्हा मेहमान सामान्य रूप से विचरण कर रहा है. इन सभी मादा गौर को 24 जनवरी 2026 को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से पकड़ा गया था और 25 जनवरी 2026 को बांधवगढ़ में छोड़ा गया था."

पारिस्थितिक संतुलन के लिए गौर जरूरी

गौर एक मेगा हर्बीवोर वन्यप्राणी है, जो जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम रोल निभाता है. मादा गौर का सामान्य जीवनकाल लगभग 24 वर्ष होता है. यह 2.5 से 3 वर्ष की आयु में प्रजनन योग्य हो जाती है तथा सामान्यत एक बार में एक बछड़े या बछिया को जन्म देती है. 2 प्रसवों के बीच 1 से 2 वर्ष का अंतराल होता है. अपने जीवनकाल में मादा गौर लगभग 7 से 8 बछड़ा या बछिया को जन्म देती है तथा इसकी प्रजनन क्षमता लगभग 18 वर्ष की आयु तक बनी रहती है.

गौर बछड़ा या बछिया 8 माह से 12 माह तक मां का दूध पीते हैं. गौर बछड़ा 4 से 5 वर्ष की आयु में समूह और अपने मां से अलग हो जाते हैं जबकि गौर बछिया सामान्य रूप से अपनी मां और समूह के साथ बने रहते हैं. समूह में मादा गौर ही अपने समूह की प्रमुख होती है.

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