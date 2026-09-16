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रात के अंधेरे में खेतों में घुसा हाथियों का झुंड, मिर्ची के धुएं से खदेड़ा, ग्रामीणों ने जागकर काटी रात

बांधवगढ़ से लगे पारसी महामन गांव में पहुंचे हाथी, खेतों में खड़ी 3 एकड़ की फसल को रौंदा, ग्रामीणों में दहशत का माहौल.

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रात के अंधेरे में खेतों में घुसा हाथियों का झुंड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
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उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे ग्रामीण इलाकों में वन्यजीवों की सक्रियता लगातार लोगों के लिए चुनौती बन रही है. मंगलवार की रात हाथियों का झुंड पारसी महामन गांव के आसपास पहुंच गया. अचानक बड़ी संख्या में हाथियों के खेतों में उतरने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई. हाथियों के झुंड ने खेतों में पहुंचकर खड़ी फसल को रौंदना शुरू कर दिया. जिसमें करीब 3 एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है.

गांव के नजदीक पहुंचा हाथियों का झुंड

मोहन बैगा ने बताया कि, ''रात के समय हाथियों के गांव के नजदीक पहुंचे इसके बाद लोगों ने आसपास के लोगों को सूचना दी और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के हमले को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी शुरू कर दी. हाथियों के झुंड के आबादी क्षेत्र के नजदीक होने के कारण वन अमले के सामने उन्हें सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस भेजने की चुनौती थी.''

वन विभाग ने मिर्ची के धुएं से हाथियों को खदेड़ा (ETV Bharat)

मिर्ची के धुएं और शोर मचाकर भगाया

टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों को खेतों और गांव से दूर करने का प्रयास शुरू किया. इसी दौरान मिर्ची का धुआं किया गया और शोर मचाकर हाथियों की दिशा जंगल की ओर करने की कोशिश की गई. काफी मशक्कत के बाद हाथियों का झुंड धीरे-धीरे खेतों से निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया. हाथियों के गांव से दूर जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. हालांकि क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन अमले ने निगरानी जारी रखी है.

3 एकड़ की फसल को किया तबाह

हाथियों के कारण पारसी निवासी बृजभूषण सिंह और महामन निवासी राम नरेश सिंह के खेतों में फसल को नुकसान पहुंचा है. करीब 3 एकड़ में खड़ी फसल हाथियों के पैरों तले रौंदे जाने की जानकारी सामने आई है. खेती पर निर्भर किसानों के लिए यह नुकसान चिंता का विषय बना है. जंगल से सटे इलाकों में हाथियों की आवाजाही होने पर रात के समय खेतों में जाना जोखिम भरा हो सकता है. हाथियों के झुंड को देखकर ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा और फसल को लेकर चिंता जाहिर की है. कई किसानों ने जागकर रात काटी.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि, ''जंगली हाथियों की मूवमेंट की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर कर्मचारी ने हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ा है और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं.''

हाथियों के मूवमेंट पर वन विभाग की नजर

हाथियों की जंगल की ओर लौट के बाद भी वन विभाग की टीम उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है. टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि झुंड किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ताकि वह दोबारा गांव या खेतों की ओर न पहुंचे. ग्रामीणों को भी सतर्क रहने पर हाथियों की मौजूदगी की सूचना तत्काल वन अमल को देने की सलाह दी गई है.

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