बांधवगढ़ में तेल मालिश के साथ हाथियों की होगी जोरदार खातिरदारी, मस्ती का ठिकाना बदला
बांधवगढ़ में 24 से 28 सितंबर तक चलेगी हाथियों की पिकनिक, 5 दिन हाथियों से नहीं लिया जायेगा कोई काम. तपस गुप्ता की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 6:35 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 6:46 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर साल होने वाली हाथियों की खास पिकनिक इस बार नए ठिकाने पर आयोजित की जाएगी. वर्षों से ताला क्षेत्र में होने वाला यह आयोजन अब धमोकर बफर क्षेत्र के पारसी गेट पर होगा. पांच दिवसीय कार्यक्रम 24 से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा. आयोजन को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है.
हाथियों से नहीं लिया जायेगा काम, तेल से होगी मालिश
हाथियों की पिकनिक का उद्देश्य उन्हें काम से आराम देने के साथ उनकी देखभाल और स्वास्थ्य परीक्षण करना है. आयोजन के दौरान हाथियों से किसी भी तरह का काम नहीं लिया जाएगा. सुबह हाथियों को नहलाया जाएगा इसके बाद उनके शरीर पर चंदन लगाया जाएगा और तेल से मालिश की जाएगी. पशु चिकित्सकों की विशेष टीम हाथियों के स्वास्थ्य की जांच भी करेंगे.
हथियों की पसंदीदा भोजन से होगी खातिरदारी
पिकनिक के दौरान हाथियों के लिए उनके पसंद का विशेष भोजन तैयार किया जाएगा. इसमें केला, गन्ना, नारियल और रोटियां सहित अन्य खाद्य सामग्री शामिल रहेगी. पूरे दिन हाथियों को काम से दूर रखा जाएगा और उन्हें जंगल में स्वच्छंद रूप से घूमने का अवसर दिया जाएगा. इस दौरान उनके व्यवहार और स्वास्थ्य पर वन अमला नजर रखेगा.
क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "पिकनिक की तैयारी शुरू हो चुकी है. इस बार आयोजन स्थल में बदलाव किया जाएगा. वर्तमान में बांधवगढ़ के हाथी मैहर वन क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू अभियान में लगे हुए हैं. रेस्क्यू अभियान पूरा होने के बाद हाथियों के वापस लौटने पर 24 सितंबर से पारसी गेट पर 5 दिन का आयोजन शुरू होगा."
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अब तक हाथियों की पिकनिक ताला गेट पर आयोजित होती रही है. इस बार पारसी गेट को आयोजन स्थल बनाए जाने से धमोखर बफर क्षेत्र के पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी इस आयोजन से जुड़ने का अवसर मिलेगा. पारसी गेट धमोकर बफर का प्रमुख प्रवेश द्वार है जहां साल भर पर्यटक सफारी के लिए पहुंचते हैं.