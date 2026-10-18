बांधवगढ़ में धूमधाम से मनाया गया हाथी कृष्ण का बर्थडे, मल्टीग्रेन रोटी और फलों से बना था केक
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी कृष्णा के जन्म को हुआ एक साल, टाइगर रिजर्व ने धूमधाम से मनाया कृष्णा का जन्मदिन. तपस गुप्ता की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:32 PM IST
उमरिया: मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा नामकरण किए जाने के बाद से चर्चा में आया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का नन्हा हाथी कृष्णा एक बार फिर सुर्खियों में है. हथिनी बांधवी के इस बच्चे का पहला जन्मदिन विशेष तैयारी और उत्साह के साथ मनाया गया. सीएम के निर्देश पर कृष्णा के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों, महावतों और कर्मचारियों नाग खास इंतजाम किए थे. इस दौरान उसके लिए पौष्टिक खाद्य सामग्री तैयार किया गया, जिसका कृष्ण ने खूब आनंद लिया.
16 अक्टूबर 2025 को हुआ था जन्म, सीएम ने दिया कृष्णा नाम
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 16 अक्टूबर 2025 को हथनी बांधवी ने एक नन्हे हाथी को जन्म दिया था. इसके बाद इस बच्चे का नामकरण प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने 31 दिसंबर 2025 को किया. मुख्यमंत्री द्वारा नाम दिए जाने के बाद यह हाथी बच्चा कृष्ण के नाम से पहचाने जाने लगा. बांधवगढ़ में कृष्णा की देखभाल और उसकी चंचल गतिविधियों वन कर्मियों के साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
कृष्णा के जन्मदिन को बनाया गया खास
सीएम मोहन ने उमरिया प्रवास के दौरान कृष्णा का हाल जाना था. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के संचालक को कृष्णा का जन्मदिन रोचक और विशेष तरीके से मनाने के निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बांधवगढ़ प्रबंधन ने नन्हे हाथी के पहले जन्मदिन को यादगार बनाने की तैयारी की. आयोजन में कृष्णा की सेहत और पसंद को प्राथमिकता दी गई.
- बांधवगढ़ हाथी महोत्सव की धड़कन बना नन्हा कृष्णा, मोहन यादव से है खास कनेक्शन
- मखना हाथी की मौत से मचा हड़कंप, खेत में लगे बिजली के तार में फंसने की आशंका
मल्टीग्रेन रोटियां, केला और फलों से बनाया गया केक
कृष्णा के जन्मदिन पर तैयार किया गया केक सामान्य केक से बिलकुल अलग था. उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां, ताजा केले, सेब, फलों और गुड़ को आकर्षक ढंग से सजाकर केक का रूप दिया गया. इस पौष्टिक दावत का कृष्णा ने भरपूर आनंद लिया. जन्मदिन की शुरुआत महावतों द्वारा उसे विशेष स्नान करने से हुई. इसके बाद वह अपनी मां बांधवी के साथ अठखेलिया करता नजर आया.
कृष्णा के जन्मदिन पर महावतों और कर्मचारियों में भी उत्साह दिखाई दिया. उसकी मासूम हरकतों ने वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया. वन विभाग के कर्मचारियों ने उसकी देखभाल करते हुए इस खास अवसर को यादगार बनाया.