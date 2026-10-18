ETV Bharat / state

बांधवगढ़ में धूमधाम से मनाया गया हाथी कृष्ण का बर्थडे, मल्टीग्रेन रोटी और फलों से बना था केक

बांधवगढ़ में धूमधाम से मनाया गया हाथी कृष्ण का बर्थडे ( ETV Bharat )

उमरिया: मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा नामकरण किए जाने के बाद से चर्चा में आया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का नन्हा हाथी कृष्णा एक बार फिर सुर्खियों में है. हथिनी बांधवी के इस बच्चे का पहला जन्मदिन विशेष तैयारी और उत्साह के साथ मनाया गया. सीएम के निर्देश पर कृष्णा के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों, महावतों और कर्मचारियों नाग खास इंतजाम किए थे. इस दौरान उसके लिए पौष्टिक खाद्य सामग्री तैयार किया गया, जिसका कृष्ण ने खूब आनंद लिया.

16 अक्टूबर 2025 को हुआ था जन्म, सीएम ने दिया कृष्णा नाम