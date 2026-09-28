ETV Bharat / state

80 साल के गौतम दादा और अनारकली के जांबाज बेटे, पार्टी छोड़ बांधवगढ़ में ड्यूटी पर डटे सूर्या-गणेश

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की शान हैं सूर्या और गणेश हाथी, गौतम दादा और अनारकली की विरासत सम्भाल रहे, मिशन पर हैं मुस्तैद. रिपोर्ट- अखिलेश शुक्ला

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 3:05 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें कैंप के सभी हाथी हिस्सा ले रहे हैं. इस कैंप में कई ऐसे हाथी हैं जो अपने काम की वजह से फेमस हैं. गौतम हाथी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कैंप का सबसे उम्रदराज हाथी है, जिसकी उम्र लगभग 80 साल की हो चुकी है. गौतम हाथी को गौतम 'दादा' के नाम से जाना जाता है और अब यह अपने काम से रिटायर भी हो चुके हैं. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक ऐसी ही हथिनी है अनारकली. जिसे साल 1978 में एशिया के सबसे बड़े पशु मेले बिहार के सोनपुर से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लाया गया था.

जब अनारकली को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लाया गया था तब उसकी उम्र मात्र 14 साल की थी. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कैंप में इसे रखा गया. अनारकली का पार्टनर बना गौतम दादा. साल 2012 में अनारकली ने एक नर हाथी को जन्म दिया, जिसका नाम सूर्या रखा गया. इसके 3 साल बाद 2015 में एक और नर हाथी को जन्म दिया, जिसका नाम गणेश रखा गया. इसके बाद भी अनारकली ने इतने सालों में कई बच्चों को जन्म दिया, लेकिन सूर्या और गणेश ऐसे हाथी हैं, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मुख्य हाथी हैं, जो गौतम दादा और अनारकली की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की शान हैं सूर्या और गणेश हाथी (ETV Bharat)

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जन्मे सूर्या और गणेश
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि, ''सूर्या और गणेश दोनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जन्मे हाथी हैं. सूर्या का जन्म 21 जून 2012 और गणेश का जन्म 25 मई 2015 को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुआ था. इनकी माता अनारकली तथा पिता गौतम हैं. दोनों भाई सूर्या और गणेश जन्म के बाद से ही लगभग सात साल तक अपनी मां अनारकली के साथ रहे. कैंप के वातावरण में रहकर अपनी मां के साथ चलते हुए उन्होंने जंगल में कार्य करने की प्रारंभिक समझ और व्यावहारिक प्रशिक्षण हासिल किया. इसके बाद धीरे-धीरे इन्हें जंगल गश्ती, निगरानी और अन्य प्रबंधन एवं रेस्क्यू कार्यों में शामिल किया जाने लगा.''

GAUTAM DADA ANARKALI STORY
अनारकली और गौतम हाथी की कहानी (ETV Bharat)

हाथी महोत्सव में क्यों नहीं हैं सूर्या-गणेश
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कैंप के हाथियों के लिए जो हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया है, उसमें कैंप के दोनों हाथी सूर्या और गणेश हिस्सा नहीं ले रहे हैं. क्योंकि ये कैंप के अहम हाथियों में से एक हैं, और अभी भी ये अपने मिशन पर डटे हुए हैं. वर्तमान में सूर्या हाथी मैहर वन मंडल में मानव-वन्यजीव अंतर्द्वंद्व की स्थिति के कारण चल रहे रेस्क्यू एवं निगरानी कार्य में व्यस्त है. आगामी रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए उसकी सेवाएं मैहर क्षेत्र में आवश्यक हैं. जिसकी वजह से सूर्या अपने मिशन को अंजाम दे रहा है.

ELEPHANT BROTHER SURYA GANESH
कौन हैं सूर्या और गणेश? (ETV Bharat)

वहीं, गणेश वर्तमान में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कल्लवाह रेंज में रेस्क्यू किए गए हाथी की सुरक्षा एवं प्रबंधन संबंधी कार्य में लगा हुआ है. इसी कारण दोनों हाथियों को महोत्सव में नहीं लाया जा सका. वर्तमान में दोनों की सेवाएं क्षेत्र में वन्यजीव प्रबंधन एवं सुरक्षा कार्यों के लिए आवश्यक हैं. इनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से निगरानी और देखभाल भी प्रबंधन करता है. दोनों हाथी ट्रक में आसानी से चढ़ने-उतरने सहित जंगल में किए जाने वाले अलग-अलग प्रबंधन कार्यों में सहयोग करने में सक्षम हैं.

Surya Ganesh Mission Rescue
बड़े रेस्क्यू के मास्टर हैं सूर्या-गणेश (ETV Bharat)

कैंप के अहम हाथी कैसे बने सूर्या-गणेश
क्षेत्र संचालक बताते हैं कि, ''गौतम के रिटायर होने के बाद सूर्या और गणेश ने कैंप के महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाया है. इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों का जन्म और पालन-पोषण बांधवगढ़ में ही हुआ है. वे प्रारंभ से अपनी मां अनारकली के साथ कैंप के अन्य हाथियों के बीच रहे हैं और बांधवगढ़ के वन क्षेत्र और कैंप के वातावरण से अच्छी तरह परिचित हैं. दोनों हाथी नियमित कमांड का पालन करते हैं और जंगल गश्ती, निगरानी और रेस्क्यू जैसे कार्यों में प्रशिक्षित एवं दक्ष हैं.''

Gautam Dada Anarkali Story
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की शान हैं सूर्या और गणेश हाथी (ETV Bharat)

बांधवगढ़ को सूर्या-गणेश की जरूरत
सूर्या और गणेश बांधवगढ़ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बांधवगढ़ में ही जन्मे हैं, यहीं पले-बढ़े हाथी हैं और स्थानीय वन क्षेत्र और कैंप के वातावरण से अच्छी तरह परिचित हैं. भविष्य में जंगल गश्ती, वन्यजीव निगरानी, रेस्क्यू एवं अन्य वन प्रबंधन कार्यों में उनकी भूमिका और बढ़ने की संभावना है. साथ ही भविष्य में यदि प्रबंधन की योजनाओं के अनुरूप संभव हुआ तो ये कैंप की हाथी आबादी के संरक्षण एवं वंशवृद्धि में भी योगदान दे सकते हैं. वर्तमान में दोनों हाथी फ्रंट में रहकर टाइगर रिजर्व प्रबंधन की मदद कर रहे हैं.

umaria Bandhavgarh Tiger Reserve
पार्टी छोड़ बांधवगढ़ में ड्यूटी पर डटे सूर्या-गणेश (ETV Bharat)

बड़े रेस्क्यू के मास्टर हैं सूर्या-गणेश
क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि, ''सूर्या और गणेश वर्तमान में कैंप के अन्य युवा हाथियों के साथ रहकर उनके व्यवहार और प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. सूर्या ने विशेष रूप से रेस्क्यू कार्यों में अपनी उपयोगिता साबित की है. ट्रक में आसानी से चढ़ने और उतरने की उसकी क्षमता रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान काफी उपयोगी होती है. मई 2026 में अनूपपुर वन मंडल में किए गए जंगली हाथी के रेस्क्यू/कैप्चर ऑपरेशन में सूर्या ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

इसके बाद 22 सितंबर 2026 को मऊगंज जिले में किए गए हाथी रेस्क्यू ऑपरेशन में भी उसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया. वर्तमान में मैहर वन मंडल में जंगली हाथियों की निगरानी और आगामी रेस्क्यू ऑपरेशन में भी सूर्या की भूमिका महत्वपूर्ण है. दूसरी ओर, गणेश बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रहते हुए बाघों के रेस्क्यू और अन्य वन्यजीव प्रबंधन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.''

BANDHAVGARH ELEPHANT FESTIVAL
बांधवगढ़ में हाथी महोत्सव का आयोजन (ETV Bharat)

आज भी जिंदा है भाई और मां का प्यार
अनारकली और उसके दोनों बच्चों के बीच आज भी बहुत अच्छा सामाजिक संबंध देखने को मिलता है. जब तीनों कैंप में साथ होते हैं तो उनके बीच विशेष तालमेल दिखाई देता है. या यूं कहें कि एक रोचक व्यवहार अक्सर देखने को मिलता है. शाम के समय जब हाथियों को रोटी दी जाती है, तो अनारकली अपनी रोटी में से कुछ रोटियां बचाकर अपने दोनों बच्चों सूर्या और गणेश को देती हुई दिखाई देती है. यह उनके बीच मजबूत मातृ-संबंध और सामाजिक व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है.

TAGGED:

GAUTAM DADA ANARKALI STORY
BANDHAVGARH ELEPHANT FESTIVAL
SURYA GANESH MISSION RESCUE
ELEPHANT BROTHER SURYA GANESH
UMARIA BANDHAVGARH TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.