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जंगल की सुरक्षा करने वाला हर वनकर्मी मेरे दिल के करीब, बांधवगढ़ में क्रिकेटर अनिल कुंबले

बांधवगढ़ पहुंचे क्रिकेटर के दिग्गज अनिल कुंबले ( Source : Bandhavgarh Tiger reserve )

उमरिया: क्रिकेट के मैदान पर अपनी फिरकी से दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को चकमा देने वाले भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी और पद्मश्री से सम्मानित अनिल कुंबले रविवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे. यहां उन्होंने क्रिकेट की दुनिया से हटकर जंगल वन्यजीवों और उनकी सुरक्षा से जुड़े वन कर्मियों के साथ अपना अनुभव साझा किया. ताला स्थित एक केंद्र में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों और प्रशिक्षु वंरक्षकों से आत्मीय बातचीत की. इस दौरान उनका एक संदेश वन अमले के लिए खास रहा की जंगल की सुरक्षा में दिन-रात जुटा हर वनकर्मी उनके दिल के करीब है.

बांधवगढ़ पहुंचे क्रिकेटर अनिल कुंबले