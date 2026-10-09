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बांधवगढ़ की वादियों के दीवाने हुए टूरिस्ट, 4598 लोगों ने देखा जंगल, टाइगर के करीब से दीदार

बांधवगढ़ की वादियों के दीवाने हुए टूरिस्ट ( ETV Bharat )

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटन सीजन 2026-27 की शुरुआत पर्यटकों के लिए खास उत्साह लेकर आई है. कोर क्षेत्र के पर्यटन द्वार खुलने के बाद जंगल सफारी के लिए देश-विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में बांधवगढ़ पहुंच रहे हैं. पर्यटन सीजन के शुरुआती 8 दिनों से ही 4598 पर्यटकों ने टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया है.

गेट खुलते ही बांधवगढ़ पहुंच रहे पर्यटक