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बांधवगढ़ का कॉलर वन हाथी पहुंच गया उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के जंगलों में जोड़े की धमा चौकड़ी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के हाथी के जोड़े की लोकेशन प्रयागराज के जंगल में मिली. एक हाथी को लगा है कॉलर आईडी. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

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बांधवगढ़ का कॉलर वन हाथी पहुंचा उत्तर प्रदेश (UMARIA BANDHAVGARH TIGER RESERVE)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 7:59 PM IST

4 Min Read
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उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हाथियों का गढ़ बन चुका है, यहां बाघ ही नहीं बल्कि हाथी भी काफी तादाद में पाए जाते हैं. यहां हाथियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. अब तो बांधवगढ़ के हाथी दूसरे प्रदेश तक अपनी धमक दिखा रहे हैं. बांधवगढ़ के हाथियों का एक जोड़ा इन दिनों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और प्रयागराज के जंगलों में विचरण करते देखे जा रहे हैं. इनमें से एक हाथी को कॉलर आईडी लगी हुई है और इस हाथी को कॉलर वन हाथी ही बोला जाता है.

बांधवगढ़ से हाथी का जोड़ा पहुंचा उत्तर प्रदेश

बांधवगढ़ में इन दिनों हाथियों की संख्या काफी ज्यादा है, लगभग 70 से 80 के करीब हाथी यहां पर स्थाई तौर पर रहते हैं. साल 2018 से ही बांधवगढ़ को हाथियों ने अपना स्थाई जमावड़ा बनाया है. ये हाथी बांधवगढ़ में आने के बाद से पहले तो आसपास के क्षेत्र में ही कभी-कभी विचरण करते रहते थे, लेकिन अब ये हाथी दूसरे प्रदेशों तक भी पहुंच रहे हैं. अभी हाल ही में बांधवगढ़ के 2 हाथी मध्य प्रदेश की सीमा पार करके उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं. यहां मिर्जापुर और प्रयागराज के जंगलों में पिछले कुछ दिनों से उनका विचरण देखा जा रहा है.

प्रयागराज के जंगलों में हाथी के जोड़े की धमा चौकड़ी (UMARIA BANDHAVGARH TIGER RESERVE)

हाथियों का जोड़ा कैसे पहुंचा उत्तर प्रदेश?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, "2 हाथी हैं, इनमें से एक को कॉलर आईडी लगी हुई है और उसके साथ में एक हथिनी भी है. इसे बांधवगढ़ का कॉलर वन हाथी बोला जाता है. अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में ये दोनों हाथी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में चले गए हैं. इन हाथियों के बारे में बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 में ये हाथी बांधवगढ़ की सीमा से बाहर निकले थे और शहडोल पहुंचे थे. यहां से इन्होंने सीधी का रास्ता पकड़ा और सीधी के जंगलो से होते हुए वो वहां से रीवा पहुंचे थे.

इसके बाद रीवा में पिछले कई दिनों से इनका विचरण बना हुआ था और अब यह अगस्त के आखिरी सप्ताह में मध्य प्रदेश की सीमा पार करके उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं, हालांकि इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. अब प्रयागराज में इनकी मॉनिटरिंग हो रही है."

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हाथी को लगा है रेडियो कॉलर आईडी (UMARIA BANDHAVGARH TIGER RESERVE)

क्यों बोलते है कॉलर वन हाथी?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, "नवंबर 2024 में इस हाथी को रेडियो कॉलर किया गया था और ये बांधवगढ़ में रेडियो कॉलर किया जाने वाला पहला हाथी है, इस कारण इसे कॉलर वन हाथी बोलते हैं. इसको कॉलर करने के बाद बांधवगढ़ के ही ताला में नवंबर 2024 में इसे रिलीज किया गया था. इसके बाद ये हाथी ताला, मगधी में घूमता रहा.

इसके बाद एक दूसरे हाथी को रेडियो कॉलर किया दिसंबर में, इसे कॉलर नंबर दो हाथी का नाम दिया गया. फिर 2 सितंबर 2025 में तीसरा हाथी भी रेडियो कॉलर किया गया. ये सभी रेडियो कॉलर हाथी कभी-कभी आपस में एक ही साथ में भी देखे जाते थे, कभी अलग हो जाते थे.

रेडियो कॉलर मॉनिटर करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैंडओवर

रेडियो कॉलर लगाने के लगभग 1 साल 4 महीने के बाद फरवरी 2026 कॉलर वन हाथी धीरे-धीरे बांधवगढ़ की सीमा से बाहर निकल गया और तभी से बाहर है. क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, "ये जो हाथी है जब रीवा चला गया था और पिछले कई दिनों से उसका मूवमेंट वहां बना हुआ था तो रेडियो कॉलर मॉनिटर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट हमने रीवा में ही हैंडोवर कर दिया था, क्योंकि वहां से आना जाना इतना संभव नहीं था और वहां से मॉनिटर करना ज्यादा आसान था. हालांकि प्रयागराज में भी अभी इस हाथी की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है."

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