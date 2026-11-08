उमरिया से यूपी तक भटका कॉलर नंबर एक हाथी, 36 दिन बाद फिर बांधवगढ़ के जंगल में लौटा
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कॉलर नंबर एक हाथी को खुले जंगल में छोड़ा गया, कुछ दिनों पहले बांधवगढ़ से पहुंचा था यूपी. तपस गुप्ता की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 2:08 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कॉलर नंबर एक हाथी एक बार फिर अपने प्राकृतिक रहवास में लौट आया है. कभी उमरिया के जंगलों से निकलकर मैहर, रीवा और मऊगंज होते हुए उत्तर प्रदेश के दो जिलों तक पहुंचने वाले इस हाथी को अब 46 दिनों की निगरानी के बाद जंगल में छोड़ दिया गया है. साथी हाथी की रास्ते में मौत और रेस्क्यू के बाद निगरानी में बिताए गए दिनों ने इस कॉलर नंबर एक हाथी के सफर को खास बना दिया है. फिलहाल वन विभाग की टीम उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है.
मैहर, रीवा होते हुए पहुंचा यूपी
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से निकालने के बाद कॉलर नंबर एक हाथी लगातार अलग-अलग क्षेत्र में विचरण करता रहा. उमरिया से शुरू हुआ सफर मैहर, रीवा, मऊगंज तक पहुंचा. इसके बाद उसने मध्य प्रदेश की सीमा पार कर उत्तर प्रदेश के दो जिलों में भी दस्तक दी. हाथी के लगातार लंबी दूरी तय करने से वन विभाग की टीम उसकी लोकेशन और गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी. इसके बाद में वह वापस मऊगंज क्षेत्र में लौट आया.
46 दिनों तक वन विभाग ने रखी हाथी की गतिविधियों पर नजर
मऊगंज क्षेत्र में प्रवेश के दौरान उसके साथ मौजूद दूसरे हाथी की मौत हो गई. इस घटना के बाद वन विभाग ने कॉलर नंबर एक को रेस्क्यू कर सुरक्षित निगरानी में रखने का निर्णय लिया. इसके बाद उसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कल्लवाह परिक्षेत्र में रखा गया. यहां करीब 46 दिनों तक वन विभाग की टीम ने उसकी गतिविधियों और व्यवहार का बारीकी से आकलन किया.
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दोबारा जंगल में छोड़ा गया कॉलर नंबर एक हाथी
निगरानी के दौरान हाथी का स्वभाव और गतिविधियों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़े जाने के अनुकूल पाया गया. इसके बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने उसे दोबारा जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया. अब वह अपने प्राकृतिक रहवास में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकेगा. हालांकि उसकी सुरक्षा और गतिविधियों को लेकर वन विभाग की निगरानी जारी रहेगी. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया की "कॉलर नंबर एक हाथी को जंगल में छोड़ दिया गया है. वन विभाग की टीम लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही है.