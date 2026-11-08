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उमरिया से यूपी तक भटका कॉलर नंबर एक हाथी, 36 दिन बाद फिर बांधवगढ़ के जंगल में लौटा

उमरिया से यूपी तक भटका कॉलर नंबर एक हाथी ( Getty Image )

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कॉलर नंबर एक हाथी एक बार फिर अपने प्राकृतिक रहवास में लौट आया है. कभी उमरिया के जंगलों से निकलकर मैहर, रीवा और मऊगंज होते हुए उत्तर प्रदेश के दो जिलों तक पहुंचने वाले इस हाथी को अब 46 दिनों की निगरानी के बाद जंगल में छोड़ दिया गया है. साथी हाथी की रास्ते में मौत और रेस्क्यू के बाद निगरानी में बिताए गए दिनों ने इस कॉलर नंबर एक हाथी के सफर को खास बना दिया है. फिलहाल वन विभाग की टीम उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है.

मैहर, रीवा होते हुए पहुंचा यूपी