बांधवगढ़ का 'माइकल फेल्प्स', उफनती सोन नदी में स्विमिंग का रखता है शौक, 8 से 9 किलोमीटर तक लगातार तैराकी
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कॉलर 4 हाथी को है तैराकी का जबरदस्त शौक. सोन नदी को पारकर पहुंच जाता है मैहर. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 6:25 PM IST
उमरिया: अमेरिका के माइकल फेल्प्स को तो आप जानते ही होंगे, तैराकी की दुनिया का बेताज बादशाह. एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड. तैराकी के मामले में उनके जैसा कोई नहीं. बांधवगढ़ का एक हाथी भी इन दिनों माइकल फेल्प्स बना हुआ है. आपको सुनकर अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन है कुछ ऐसा ही, क्योंकि इस हाथी को उफनती नदी में तैरना पसंद है.
एक बार की बात हो तो बात अलग है, बार-बार कई किलोमीटर कई घंटे लगातार तैराकी करके ये हाथी अपनी मंजिल को तय करता है, और जिस तरह से यह बार-बार उस काम को कर रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि तैराकी करना इसका पसंदीदा काम हो चुका है, इस बंजारा हाथी की कहानी भी गजब है, जो बांधवगढ़, शहडोल और मैहर को अपना पसंदीदा घर मानता है.
कौन है बांधवगढ़ का 'माइकल फेल्प्स'?
सुनकर अजीब जरूर लग रहा होगा कि क्या कोई हाथी माइकल फेल्प्स की याद दिला सकता है, लेकिन इस हाथी के कारनामे ही ऐसे हैं. बांधवगढ़ का ये हाथी कॉलर 4 हाथी है, जिसे बंजारा हाथी भी कहा जाने लगा है. शहडोल, बांधवगढ़ और मैहर को ये हाथी अपना घर समझता है. ये हाथी बड़ी आसानी से उफनती नदियों को तैरकर पार कर लेता है. ये हाथी झुंड में भी रहता है, अकेला भी रहता है और फिर जब मूड बनता है तो एक दिन अचानक अकेला सैर पर भी निकल जाता है.
तैराकी में माहिर है कॉलर 4 हाथी
वन विभाग की टीम आज भी हर घंटे उसकी लोकेशन देख रही है क्योंकि कॉलर 4 सिर्फ एक हाथी नहीं बल्कि जंगल और इंसान के साथ में रहने की कहानी जैसा है. क्योंकि ये हाथी जब मूड में होता है तो बांधवगढ़ से निकलकर शहडोल के उत्तर वन मंडल होते हुए बाणसागर, सोन नदी को तैरकर पार करते हुए मैहर निकल जाता है. इस दौरान वो लगभग 8 से 9 किलोमीटर उफनती सोन नदी को तैरकर पार करता है, जिसमें लगभग 4 से 6 घंटे लगातार तैराकी भी करता है और उसके इसी तरह की स्किल को देखकर बांधवगढ़ के प्रेमियों को माइकल फेल्प्स की याद आ जाती है. इस हाथी को कॉलर आईडी भी लगाया गया है. इसकी उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है, यह एक मेल हाथी है.
फिर मैहर भागा हाथी
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, "कॉलर 4 हाथी को लगता है घूमना और तैरना बहुत पसंद है. अभी कुछ दिनों पहले ही ये जब बांधवगढ़ से निकलकर शहडोल के उत्तर वन मंडल होते हुए बाणसागर और सोन नदी को पार करके मैहर चला गया था.
उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से उसी रास्ते बाणसागर डैम और उफनती सोन नदी को पार करके उत्तर वन मंडल के रास्ते बांधवगढ़ आ गया था, लेकिन अब एक बार फिर से यह कॉलर वाला हाथी बांधवगढ़ से निकल चुका है. पनपथा बफर से होते हुए शहडोल के जंगल में कुछ दिन बिताकर एक बार फिर से बाणसागर सोन नदी को पार करके मैहर के अमरपाटन रेंज के राजस्व क्षेत्र और वन क्षेत्र में घूम रहा है, जिसे कॉलर आईडी के माध्यम से लगातार ट्रेस किया जा रहा है."
कहां से बांधवगढ़ पहुंचा ये हाथी?
आखिर ये बंजारा हाथी जिसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जानने वाले अब माइकल फेल्प्स के नाम से भी पुकारने लगे हैं, कॉलर 4 इस हाथी का नाम है. इसके बारे में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, "इस हाथी को मई महीने में साल 2026 में शहडोल जिले के दक्षिण वन मंडल के केशवाही के जंगल से रेस्क्यू करके लाया गया था. ये जंगली हाथी वहां आतंक मचा रहा था, खेत उजाड़ रहा था, घर तोड़ रहा था, तब वन विभाग ने ये तय किया कि अब इसे पकड़ना होगा. फिर 22 मई 2026 को उसे बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू करने के बाद उसके गर्दन पर एक रेडियो कॉलर आईडी भी लगाई गई और अगले ही दिन 23 मई को उसे सुरक्षित तरीके से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खेतौली रेंज की बगदरा बीट में सुरक्षित तरीके से छोड़ दिया गया."
'12 हाथियों का मिला बड़ा परिवार'
क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, "इस सोच के साथ की अब ये हाथी यहीं रहेगा, जंगलों में खुश रहेगा, पर्याप्त भोजन पानी मिलेगा और दूसरे हाथियों का साथ मिलेगा तो उसका मन लग जाएगा. इसकी रखवाली के लिए 3 टीमें भी 24 घंटे तैनात कर दी गईं, जिससे उसकी सुरक्षा बनी रही. शुरुआत के 1 महीने तो यह हाथी अकेला ही घूमता रहा, फिर 26 जून को उसकी किस्मत बदली, उसे 12 हाथियों का एक बड़ा परिवार मिल गया.
अब वो अकेला नहीं था, खेतौली, धमोखर, कल्लवाह, मगधी, उमरिया, शहडोल पूरे जंगल में अपने साथियों के साथ मदमस्त होकर घूमता था. रिपोर्ट की मानें तो वो रोजाना औसत 10 किलोमीटर चलता था और पूरी तरह से बांधवगढ़ को अपना घर मान चुका था. दूसरे हाथियों की संगत मिल चुकी थी, अब ऐसा लग रहा था कि मानो ये हाथी यहां घुल मिल चुका है, और उसका मन लग रहा है."
हाथी के बंजारा बनने की कहानी
कॉलर 4 हाथी कई दिनों से ग्रुप में हाथियों के साथ रहने लगा था लेकिन अचानक ही इस बंजारा हाथी को क्या सूझी कि 7 सितंबर 2026 को बांधवगढ़ के पनपथा बफर से निकला और शहडोल के उत्तर वन मंडल से होते हुए बिना डरे सोन नदी में उतर गया और तैर कर उसे पार कर गया और सीधे पहुंच गया मैहर वन मंडल के अमरपाटन. वहां एक अनहोनी हो गई 7 से 8 सितंबर की आधी रात को मैहर के सिंगपुर मोहारी गांव में उसके हमले से 56 साल के कंछेदी यादव की जान चली गई, कई घर टूट गए और मवेशी भी मारे गए.
वन विभाग में इसके बाद हड़कंप मच गया, गजरक्षक एप पर अलर्ट बजने लगे, हाथी मित्र दल गांव-गांव मुनादी करने लगे, जंगल की ओर मत जाओ हाथी आया है, सब कुछ अलर्ट पर था, हाथी पर कड़ी निगरानी की जा रही थी. उसके हर एक मूवमेंट की जानकारी जुटाई जा रही थी लेकिन ठीक 20 दिन बाद 28 से 29 सितंबर की रात को हाथी कॉलर 4 ने फिर वही किया और उसी रास्ते से फिर से सोन नदी को तैरकर पार किया और वापस शहडोल के उत्तर वन मंडल होते हुए बांधवगढ़ बफर में घुस गया.
सबने सोचा चलो अब ये हाथी लौट आया है और फिर से बांधवगढ़ में घूमने लगा है लेकिन अब अचानक एक बार फिर से वो उसी रास्ते को अपनाते हुए मैहर के अमरपाटन रेंज में चला गया है और वहीं पर मूव कर रहा है. यह हाथी अब पूरी तरह से बंजारा हाथी बन चुका है. वन विभाग की टीम आज भी हर घंटे उसकी लोकेशन देख रही है और निगरानी बनाए हुए है.
क्यों पड़ा कॉलर 4 हाथी नाम?
आखिर कॉलर 4 हाथी नाम क्यों पड़ा, इसे लेकर क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, "जब इसे दक्षिण शहडोल के केशवाही के जंगलों से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रेस्क्यू करके लाया गया था, तो उसके गर्दन पर एक रेडियो कॉलर आईडी लगाई गई थी, जिसके आधार पर ही उसका नाम कॉलर 4 रखा गया और अब वो कॉलर 4 के नाम से ही फेमस हो गया है. आज भी इस रेडियो कॉलर आईडी के माध्यम से उसे लोकेट किया जा रहा है उसके हर एक लोकेशन का पता लगाया जा रहा है हर एक मोमेंट की जानकारी रखी जा रही है."
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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 50 से लेकर 70 की संख्या में हैं हाथी
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 50 से लेकर 70 की संख्या तक हाथियों का जमावड़ा है और ये हाथी कभी बांधवगढ़ तो कभी शहडोल के उत्तर वन मंडल की अलग-अलग लोकेशन पर मूव करते रहते हैं. बांधवगढ़ के जंगल इन हाथियों को काफी रास आ रहे हैं लेकिन इन्हीं हाथियों में से एक कॉलर 4 जैसे हाथी भी हैं, जो अपने कारनामे से अद्भुत पहचान भी बना रहे हैं, जिनकी तैराकी कला को देखकर हर कोई हैरान है.
तैराकी में माहिर इस हाथी को बांधवगढ़ के जानकार अब इसे 'माइकल फेल्प्स' भी कहने लगे हैं. देखना ये है की बांधवगढ़ का ये 'माइकल फेल्प्स' मैहर जाने के बाद क्या फिर उसी सोन नदी को 4 से 6 घंटे में पार करके वापस आता है या फिर कुछ दिन वहां मूवमेंट जारी रखता है.