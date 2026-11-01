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बांधवगढ़ का 'माइकल फेल्प्स', उफनती सोन नदी में स्विमिंग का रखता है शौक, 8 से 9 किलोमीटर तक लगातार तैराकी

बांधवगढ़ का कॉलर 4 हाथी है तैराकी में माहिर ( ETV Bharat GFX )

उमरिया: अमेरिका के माइकल फेल्प्स को तो आप जानते ही होंगे, तैराकी की दुनिया का बेताज बादशाह. एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड. तैराकी के मामले में उनके जैसा कोई नहीं. बांधवगढ़ का एक हाथी भी इन दिनों माइकल फेल्प्स बना हुआ है. आपको सुनकर अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन है कुछ ऐसा ही, क्योंकि इस हाथी को उफनती नदी में तैरना पसंद है.

एक बार की बात हो तो बात अलग है, बार-बार कई किलोमीटर कई घंटे लगातार तैराकी करके ये हाथी अपनी मंजिल को तय करता है, और जिस तरह से यह बार-बार उस काम को कर रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि तैराकी करना इसका पसंदीदा काम हो चुका है, इस बंजारा हाथी की कहानी भी गजब है, जो बांधवगढ़, शहडोल और मैहर को अपना पसंदीदा घर मानता है.