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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिला चीतल का शव, फसल बचाने की गई थी तारों की फेंसिंग

खेत की मेड़ पर मिला चीतल का शव ( Getty Image )

उमरिया: मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल सामने आया है. टाइगर रिजर्व के परासी बीट अंतर्गत महामन गांव के राजस्व क्षेत्र में एक खेत की मेड़ के नीचे चीतल मृत अवस्था में मिला. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई की फसल को वन्य जीवों से बचने के लिए खेत के चारों ओर लगाई गई जीआई तार की बाड़ में बिजली का करंट प्रभावित किया जा रहा था. जिसकी चपेट में आने से वन्यजीव की मौत हुई. वन विभाग ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है.

रात में गस्ती के दौरान वनकर्मियों को मिला चीतल का शव