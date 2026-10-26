बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिला चीतल का शव, फसल बचाने की गई थी तारों की फेंसिंग
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गस्ती के दौरान मिला चीतल का शव, चारों ओर मिली तारों की फेंसिंग, करंट से मौत की आशंका. तपस गुप्ता की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 1:52 PM IST
उमरिया: मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल सामने आया है. टाइगर रिजर्व के परासी बीट अंतर्गत महामन गांव के राजस्व क्षेत्र में एक खेत की मेड़ के नीचे चीतल मृत अवस्था में मिला. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई की फसल को वन्य जीवों से बचने के लिए खेत के चारों ओर लगाई गई जीआई तार की बाड़ में बिजली का करंट प्रभावित किया जा रहा था. जिसकी चपेट में आने से वन्यजीव की मौत हुई. वन विभाग ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है.
रात में गस्ती के दौरान वनकर्मियों को मिला चीतल का शव
बांधवगढ़ क्षेत्र के संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "परासी बीट में बीट गार्ड और सुरक्षा श्रमिक हर दिन की तरह रात के वक्त गस्त कर रहे थे. इसी दौरान बीट परासी के कक्ष क्रमांक पी 114 से लगे महामन गांव के राजस्व क्षेत्र के खेत की मेड़ के नीचे एक चीतल मृत मिला. रात के समय अंधेरा होने के कारण घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण तत्काल नहीं किया जा सका. वन अमला ने अगले दिन पर्याप्त रोशनी में मौके की जांच करने का निर्णय लिया. इसके बाद अगले दिन विभागीय टीम घटनास्थल पर पहुंची और परिस्थितियों का बारीकी से निरीक्षण किया.
चार परतों में की गई थी तार की फेंसिंग
घटनास्थल के निरीक्षण में सामने आया कि संबंधित खेत में धान की फसल लगी हुई थी. खेत को वन्य जीवों से बचने के लिए लकड़ी के सहारे चार परतो में जीआई तार की फेंसिंग की गई थी. वन विभाग की प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि खेत की बाड़ को घरेलू विद्युत कनेक्शन से जोड़ा गया था. प्रथम दृष्टया आशंका है कि बाड़ में प्रभावित बिजली की चपेट में आने से चीतल की मौत हुई हो. हालांकि मौत किन परिस्थितियों और जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका को लेकर अंतिम निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.
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मामले की गंभीरता को देखते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अमले ने घटनास्थल का मौका पंचनामा तैयार किया. वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी से मृत चीतल का परीक्षण कराया गया और शव दहन संबंधित प्रक्रिया पूरी की गई."