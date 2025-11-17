ETV Bharat / state

तीसरी आंख से बाघों पर नजर, क्या होता है कैमरा ट्रैप, तस्वीरों से कैसे पहचाने जाते हैं टाइगर?

उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों का आकलन शुरू, जंगल में लगे कैमरा ट्रैप में कैप्चर होगें टाइगर के यूनिक स्ट्रिप पैटर्न.

UMARIA TIGER CENSUS 2026
तीसरी आंख से बाघों पर पैनी नजर (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 6:58 PM IST

Updated : November 17, 2025 at 8:08 PM IST

रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

उमरिया: 15 नवंबर से पूरे मध्य प्रदेश में बाघ आकलन का काम शुरू हो गया है. कैमरा ट्रैप भी लगा दिए गए हैं. इसी क्रम में उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी बाघ आकलन का काम जारी है. इस बार बांधवगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ने का अनुमान है. ऐसे में बाघ आकलन में कैमरा ट्रैप का कितना बड़ा रोल होता है. किस तरह की सावधानियां बरती जाती हैं. तस्वीरों से बाघों का आकलन कैसे किया जाता है. कैमरा ट्रैप लगाना क्यों इतना आसान नहीं होता है?. इन सारे सवालों के बारे में इस रिपोर्ट में जानिए.

बांधवगढ़ में बाघों का आकलन शुरू (ETV Bharat)

क्या है कैमरा ट्रैपिंग?

बाघों के आकलन में कैमरा ट्रैप का बहुत बड़ा रोल होता है. ऐसे में दिमाग में सवाल उठ सकता है कि आखिर कैमरा ट्रैप होता क्या है? इस सवाल का जवाब देते हुए खेतौली वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वस्ति श्रीजैन ने बताया कि "बाघों सहित अन्य वन्य जीवों की फोटो हासिल करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर मोशन सेंसर कैमरे लगाए जाते हैं. इसी को कैमरा ट्रैपिंग भी कहा जाता है."

कैसे लगाए जाते हैं कैमरा ट्रैप?

कैमरा ट्रैपिंग के लिए पूरे वन क्षेत्र को दो-दो वर्ग किलोमीटर की ग्रिड में विभाजित किया जाता है. एक ग्रिड में 2 कैमरे लगाए जाते हैं, जो आमने-सामने होते हैं. इन कैमरों की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए है. कैमरा ट्रैपिंग वाली जगह से जब बाघ गुजरे तो उसके दाएं और बाएं ओर की धारियां स्पष्ट रूप से फोटो में आ सकें." क्योंकि बाघ के आकलन में जो कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं. उसमें कैप्चर बाघ की धारी का विशेष महत्व होता है.

जंगल में लगे कैमरा ट्रैप में कैप्चर होंगे टाइगर (ETV Bharat)

धारियों से होती है बाघों की पहचान

बाघ के शरीर के लेफ्ट और राइट साइड की जो धारियां या स्ट्रिप होती हैं. उनकी स्पष्ट तस्वीर आनी चाहिए. राइट साइड को राइट फ्लैंक, लेफ्ट साइड को लेफ्ट फ्लैंक बोलते हैं. कैमरा ट्रैपिंग के दौरान हमारी कोशिश रहती है कि कैमर उस स्थान पर लगाएं, जिससे बाघ की धारियां अच्छे से आ सकें. क्योंकि तभी बाघों का आकलन या उनकी सही पहचान की जा सकती है.

तस्वीरों से बाघ को कैसे पहचानते हैं?

अब सवाल उठता है कि जो तस्वीर कैमरा ट्रैप से ली गई है. उनसे बाघों की पहचान कैसे होती है. इस पर रेंज ऑफिसर स्वस्ति श्रीजैन बताते हैं कि "अखिल भारतीय बाघ आकलन के तहत ये जो फोटो ली जाती हैं. इन फोटोज को स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया देहरादून भेज दिया जाता है. जहां पर एक विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनका विश्लेषण किया जाता है. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून में पूरे इंडिया से तस्वीरें भेजी जाती हैं.

बांधवगढ़ में लगाए गए कैमरे (ETV Bharat)

हर टाइगर में होता है यूनिक स्ट्रिप पैटर्न

उनके पास सभी फोटो का एक पूरा डेटाबेस तैयार हो जाता है. उनके पास एक सॉफ्टवेयर है, जो बाघों के स्ट्रिप पैटर्न के आधार पर उनकी पहचान करता है. जिस तरह से इंसानों में फिंगरप्रिंट अलग-अलग होती हैं. ठीक उसी तरह से बाघों में जो धारियां होती हैं. उनका पैटर्न भी अलग- अलग और यूनिक होता है. हर बाघ की धारियों में कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है. 2 टाइगर की धारियां कभी सेम नहीं हो सकती हैं.

धारियों से बाघ की ऐसे होती है पहचान

इसीलिए कैमरा ट्रैप लगाते समय ध्यान रखा जाता है कि कैमरे में बाघ के मिडिल भाग के लेफ्ट और राइट की जो धारियां हैं वो अच्छे से कैप्चर हो जाएं. इन फोटो से बाघों की पहचान करना आसान हो जाता है. इसके कई फायदे भी होते हैं. जैसे की जंगल में अनजान बाघ के अवशेष मिल जाएं, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है. उस बाघ के अवशेष के सैंपल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया देहरादून भेज कर पहचान की जा सकती है. आखिर वो कहां का और कौन सा बाघ है.

कैमरा ट्रपिंग करते वनकर्मी (ETV Bharat)

बांधवगढ़ में कितने ग्रिडस, कितने कैमरे

डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं कि "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टोटल 699 ग्रिड्स हैं, जिनमें कैमरे लगाए जाएंगे. 2 चरणों में बाघ का आकलन होगा. पहले चरण में बांधवगढ़ के मानपुर, धमोखर, मगधी, और कल्लवाह वन परिक्षेत्र में कुल 362 ग्रिडस हैं. इनमें 15 नवंबर से कैमरे लगा दिए गए हैं. दूसरे चरण में बांधवगढ़ के शेष 5 वन परिक्षेत्र में 337 ग्रिडस में कैमरे लगाए जाएंगे." पहले चरण में जो कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, वह लगातार 25 दिनों तक लगे रहेंगे. ये कैमरे दिन-रात बाघों की तस्वीरें निकालेंगे."

1300 कैमरों की मदद से किया जा रहा आकलन

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अलावा उमरिया वन मंडल, उमरिया परियोजना मंडल, दक्षिण शहडोल वन मंडल, अनूपपुर वन मंडल, कटनी वन मंडल तथा कुंडम परियोजना मंडल में भी कैमरा ट्रैप का कार्य करना है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टोटल 1300 कैमरे की मदद से चक्रीय रूप से हर 25 दिन के बाद कैमरे की जगह बदलते हुए कुल 4 ब्लॉक में टोटल 3400 वर्ग किलोमीटर में इन सभी वन मंडलों में कैमरा ट्रैपिंग किया जाएगा.

कितने सालों में होता है बाघ आकलन

अखिल भारतीय बाघ आकलन हर 4 वर्षों में एक बार किया जाता है. AITE 2026 छठा संस्करण है, इसके पहले साल 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 में भी सर्वेक्षण किया जा चुका है. बाघ आकलन 2022 में बांधवगढ़ लैंडस्केप में 165 बाघ पाए गए थे, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक था. इस बार भी बांधवगढ़ बाघों के मामले में सरताज बनने की रेस में सबसे आगे है.

