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बांधवगढ़ का कोर छोड़िए, बफर में पर्यटक ले रहे जंगल सफारी का मजा, टाइगर-मोर के दीदार

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ( ETV Bharat )

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है. यहां पर हर सीजन में पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है. मानसून ब्रेक के बाद भले ही 1 अक्टूबर से कोर जोन की सफारी शुरू हो गई है. लेकिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में साल भर पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है. पिछले 100 दिन के आंकड़े खुद ही बोल रहे हैं.

बांधवगढ़ का खूबसूरत बफर