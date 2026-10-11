बांधवगढ़ का कोर छोड़िए, बफर में पर्यटक ले रहे जंगल सफारी का मजा, टाइगर-मोर के दीदार
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर का गेट खुलते ही पहुंचने लगे पर्यटक, बाघों को देख देशी विदेशी हर कोई बना दीवाना. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 12:08 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है. यहां पर हर सीजन में पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है. मानसून ब्रेक के बाद भले ही 1 अक्टूबर से कोर जोन की सफारी शुरू हो गई है. लेकिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में साल भर पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है. पिछले 100 दिन के आंकड़े खुद ही बोल रहे हैं.
बांधवगढ़ का खूबसूरत बफर
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि, ''बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन तो स्पेशल है ही, लेकिन इसका बफर जोन भी अब पर्यटकों के लिए ट्रेडिंग बनता जा रहा है. बफर जोन में भी सफारी करने के लिए पर्यटक काफी तादात में पहुंच रहे हैं. ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ही खास है.''
802 वाहनों में पर्यटकों ने किया बफर जोन का भ्रमण
मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 की अवधि में प्रचलित वर्ष 26-27 के सालाना पर्यटन सत्र के प्रथम 100 दिन शानदार रहे. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानसून अवधि के दौरान कोर क्षेत्र के बंद रहने पर भी नए सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से बफर जोन में सफारी पर्यटन से हुई थी, और इस दौरान सफारी पर्यटन गतिविधियां निरंतर संचालित रहीं. 1 जुलाई 2026 से 08 अक्टूबर 2026 तक की 100 दिवसीय अवधि में बांधवगढ़ के बफर जोन के परासी एवं पचपेड़ी पर्यटन गेट पर पर्यटकों का उत्साहजनक आगमन दर्ज किया गया.
इस अवधि में टोटल 802 वाहनों में 3,780 पर्यटकों ने बफर जोन का भ्रमण किया, जिनमें 3758 भारतीय एवं 22 विदेशी पर्यटक शामिल रहे. जोनवार आंकड़ों के अनुसार, परासी जोन में 550 वाहनों में 2588 पर्यटक और पचपेड़ी जोन में 252 वाहनों में 1192 पर्यटकों ने भ्रमण किया. माहवार पर्यटन की बात करें तो जुलाई 2026 में 243 वाहनों में 1109 पर्यटक, अगस्त 2026 में 265 वाहनों में 1247 पर्यटक, सितंबर 2026 में 168 वाहनों में 780 पर्यटक, और 01 से 08 अक्टूबर 2026 तक 126 वाहनों में 644 पर्यटकों ने बफर क्षेत्र का भ्रमण किया. अगस्त माह में सर्वाधिक पर्यटकों का आगमन रहा.
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स्थानीय लोगों को मिल रहा रोजगार
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि, ''बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परासी एवं पचपेड़ी बफर जोन में इस अवधि में बाघ सहित अन्य वन्यप्राणियों के नियमित दीदार हो रहे हैं. जिससे पर्यटकों में अत्यधिक उत्साह देखा गया. बफर क्षेत्र में पर्यटन संचालन से स्थानीय समुदायों को रोजगार एवं आजीविका के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, और संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है. एक अक्टूबर से कोर में भले ही पर्यटन प्रारंभ हो गया है, लेकिन बफर जोन में भी पर्यटकों के बीच जंगल घूमने का उत्साह बना हुआ है. बफर में सफर के लिए भी पर्यटक पहुंच रहे हैं.''
बाघ के साथ हर तरह के वन्यप्राणी के दीदार
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पर्यटकों को बहुत पसंद आता है. कोर जोन तो खास है ही लेकिन बफर जोन भी बहुत खास है. पर्यटक यहां पहुंचते हैं और बफर जोन में भी सफारी कोर जोन की तरह ही बढ़ चढ़कर करते हैं. क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन की खासियत यह है कि, यहां पर मानव वन्य प्राणी सह अस्तित्व देखने को मिलता है, जो बहुत ही अद्भुत है. इसके अलावा यहां के बफर जोन के जंगल भी बहुत खास हैं.
प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती भी देखने को मिलती है. साथ ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की खासियत यह है कि, यहां के बफर जोन में भी बाघों के बड़ी आसानी से दीदार हो जाते हैं. इसके अलावा दूसरे वन्य प्राणियों के दर्शन भी आसानी से होते हैं. यही वजह है कि, बफर जोन में भी पर्यटक भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं. जिसमें देसी विदेशी सभी शामिल हैं.