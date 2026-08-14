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मालिक को बचाने बाघिन से भिड़ गईं भैंसें, बांधवगढ़ में चरवाहे पर टाइगर ने कर दिया था हमला

दरअसल, घटना 12 अगस्त की है जब पनपथा कोर के बीट बघडो में गांव के रहने वाले रामनरेश सिंह जिनकी उम्र 36 वर्ष है, अपने मवेशी ढूंढने जाते हैं, तभी बाघिन उन पर अचानक हमला कर देती है, जिससे वो घायल हो जाते हैं. रामनरेश की उनकी भैंसों ने जान बचा ली. पीड़ित को तत्काल शासकीय अस्पताल मानपुर में एडमिट कराकर उपचार कराया गया, उनकी स्थिति अब सामान्य है और उन्हें तात्कालिक सहायता राशि 3 हज़ार रुपये भी प्रदान की गई है. जब रामनरेश सिंह ने जंगल की अपनी आप बीती बताई उसके बाद से हर कोई सुनने वाला हैरान हो गया और भैंसों की वफादारी की सराहना कर रहा है.

उमरिया: उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अजब गजब मामला सामने आया है. यहां पर एक चरवाहे पर एक बाघिन ने हमला कर दिया, जब चरवाहा बाघिन के हमले से घबराकर चिल्लाने लगता है, तो उसकी भैंसें उसकी आवाज सुनकर दौड़ लगा देती हैं और अपने मालिक की जान बचा लेती हैं.

इलाज के दौरान अस्पताल में पहुंचे रामनरेश उस घटना की आप बीती बताते हैं कि "वो बफर एरिया के सीमा रेखा पर अपनी भैंस चरा रहे थे, लेकिन तभी उनकी दो भैंस कोर एरिया में चली गईं और उन्हें ढूंढते हुए वो उधर घुस गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना बाघिन और उसके शावक से हो जाएगा. तभी अचानक से बाघिन ने चरवाहे पर हमला कर दिया और उसके हाथ को पकड़ लिया है. चरवाहा चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर भैंसें उस बाघिन की ओर दौड़ लगा देती हैं और तब वह बाघिन वहां से वापस चली जाती है."

भैंसें न होतीं तो आज जिंदा न बच पाते

चरवाहा रामनरेश का कहना है कि अगर मेरी भैंसें न होतीं तो आज वो जिंदा न बच पाते, बाघिन उसे उठाकर ले जाती. उसकी भैंसों ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचा ली. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से रामनरेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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इस घटना को लेकर क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "जैसा कि उन्हें चरवाहा ने बताया उसके मुताबिक बाघिन ने उस पर हमला किया जिसके बाद वह तेजी से चिल्लाया और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसकी भैंसें वहां पहुंच गईं और वो बाघिन वहां से चली गई फिलहाल चरवाहे की स्थिति सामान्य है. पीड़ित का उपचार करा दिया गया है, अब वो खतरे से बाहर है.

मालिक को बचाने बाघिन से भिड़ गईं भैंसें (ETV Bharat)

इस घटना के बाद से वन विभाग की टीम लगातार उस इलाके में एक्टिव हो गई है और गस्ती कर रही है. निगरानी बढ़ा दी गई है, वन विभाग ने आसपास के ग्रामीण और चरवाहों को अकेले जंगल में न जाने की सलाह भी दी है और मवेशी चराते समय विशेष सतर्कता बढ़ाने को कहा है."