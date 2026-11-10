बाघों संग गजराजों का बसेरा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बढ़ी हाथियों की धमक
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अनुकूल वातावरण ने हाथियों को दिया ठिकाना, वर्तमान में बांधवगढ़ के लैंडस्केप में 50 से 70 हाथी. रिपोर्ट तपस गुप्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 9:37 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 9:44 PM IST
उमरिया: बाघों की दहाड़ के लिए दुनिया भर में मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अब गज गजराजों की धमक से भी अपनी अलग पहचान बना रहा है. कभी मध्य भारत के जंगलों में हाथियों के विशाल झुंड विचरण करते थे लेकिन शिकार, जंगलों की कटाई और मानवीय गतिविधियों ने धीरे-धीरे उनकी मौजूदगी समाप्त कर दी. करीब एक सदी बाद हाथियों की वापसी ने बांधवगढ़ के जंगलों में एक नई प्राकृतिक कहानी लिख दी है. वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ से आए हाथियों के झुंड का अब यह क्षेत्र स्थायी निवास बन चुका है. वर्तमान में बांधवगढ़ और आसपास के लैंडस्केप में 50 से 70 हाथियों का विचारण हो रहा है.
अनुकूल वातावरण ने हाथियों का बनाया ठिकाना
वर्ष 2018 में लगभग 30 से 35 हाथियों का झुंड शहडोल कॉरिडोर के रास्ते पानपथा बफर क्षेत्र में पहुंचा था इसके बाद हाथियों ने पतौर और खतौली रेंज होते हुए बांधवगढ़ के जंगलों में अपना ठिकाना बनाया. पर्याप्त पानी घने जंगल और भोजन की उपलब्धता ने इन्हें यहां रुकने के लिए अनुकूल वातावरण दिया. आज खतौली सहित रिजर्व के अलग-अलग क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "हाथियों की वापसी इस क्षेत्र की पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इसके संरक्षण के साथ मानव हाथी संघर्ष को रोकना भी प्रबंधक की प्राथमिकता है. इसके लिए वैज्ञानिक निगरानी आधुनिक तकनीक हाथी मित्र दल और स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता को मजबूत किया जा रहा है. हाथियों की आवाजाही और व्यवहार को समझकर उनके सुरक्षित विचारण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं."
ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि मुगलकाल में मालवा और बुंदेलखंड सहित मध्य भारत के जंगल हाथियों के लिए प्रसिद्ध थे. युद्ध, शाही सवारी और राजकीय योजनाओं में हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी. लेकिन शिकार और जंगलों के लगातार सिमटने से इनका प्राकृतिक आवास प्रभावित हुआ और मध्य प्रदेश में उनकी स्थाई मौजूदगी लगभग समाप्त हो गई.
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2014 में कोदो की फसल में फफूंद से 10 हाथियों की मौत हो गई थी
अक्टूबर 2014 में कोदो की फसल में मौजूद फफूंद से उत्पन्न विषैले तत्व के कारण एक झुंड के 10 हाथियों की मौत हो गई थी. इस घटना ने वन विभाग के सामने संरक्षण की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी. इसके बाद कोदो की फसल की निगरानी हाथियों की गतिविधियों पर नजर और ग्रामीणों को जागरूक करने के प्रयास तेज किए गए.
गज रक्षक मोबाइल ऐप से 125 से अधिक गांवों के 2500 से ज्यादा ग्रामीण जुड़े
हाथियों की आवाजाही समझने के लिए जीपीएस और रेडियो कॉलर तकनीक अपनाई जा रही है. भारतीय वन्यजीव संस्थान और डब्लूडब्लूएफ इंडिया का सहयोग भी मिल रहा है. वहीं, गज रक्षक मोबाइल ऐप से 125 से अधिक गांवों के 2500 से ज्यादा ग्रामीणों को जोड़ा गया है. हाथियों का लोकेशन मिलते ही ग्रामीणों को अलर्ट किया जाता है. हाथी मित्र दल भी गांव में पहुंचकर लोगों को सतर्क करते हैं.