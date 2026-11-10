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बाघों संग गजराजों का बसेरा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बढ़ी हाथियों की धमक

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लौट रही है प्रकृति की खोई हुई विरासत ( Source: BANDHAVGARH TIGER RESERVE )

उमरिया: बाघों की दहाड़ के लिए दुनिया भर में मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अब गज गजराजों की धमक से भी अपनी अलग पहचान बना रहा है. कभी मध्य भारत के जंगलों में हाथियों के विशाल झुंड विचरण करते थे लेकिन शिकार, जंगलों की कटाई और मानवीय गतिविधियों ने धीरे-धीरे उनकी मौजूदगी समाप्त कर दी. करीब एक सदी बाद हाथियों की वापसी ने बांधवगढ़ के जंगलों में एक नई प्राकृतिक कहानी लिख दी है. वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ से आए हाथियों के झुंड का अब यह क्षेत्र स्थायी निवास बन चुका है. वर्तमान में बांधवगढ़ और आसपास के लैंडस्केप में 50 से 70 हाथियों का विचारण हो रहा है.

अनुकूल वातावरण ने हाथियों का बनाया ठिकाना