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टाइगर के गढ़ में भालू की मौत, पोस्टमार्टम में खाली मिला पेट, सभी अंग सुरक्षित

बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा सब डिवीजन के पनपथा बफर परिक्षेत्र के बीट जगुआ में भालू का शव मिला. जब वन अमला नियमित गश्ती कर रहा था, इसी दौरान एक मादा भालू के शव मिलने की सूचना मिली. घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, तत्काल घटनास्थल को चारों ओर से सुरक्षित किया गया और आसपास के क्षेत्र में सघन सर्च किया गया. कुछ भी संदेहास्पद नहीं पाया गया है, इसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को बाघों का गढ़ माना जाता है. अब इसी टाइगर के गढ़ में भालू की मौत से हड़कंप मचा हुआ है. अचानक हुए एक भालू की मौत के बाद टाइगर रिजर्व के अधिकारी कर्मचारी इस बात का पता लगाने में जुटे हैं, कि आखिर भालू की मौत कैसे हुई. पोस्टमार्टम के बाद भालू का शव दाह संस्कार कर दिया गया है.

पोस्टमार्टम के बाद शवदाह

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय के मुताबिक "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा सब डिवीजन के पनपथा बफर परीक्षेत्र में घटना हुई है. बीट जगुआ में नियमित गश्ती के दौरान एक मादा भालू का शव पाये जाने की सूचना मिली, तत्काल घटनास्थल को चारों ओर से सुरक्षित किया गया और आसपास के क्षेत्र में सघन सर्चिंग भी की गई. मौके पर मृत्यु के संबंध में कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला है, पोस्टमार्टम के बाद पूरे नियम के साथ शव का शवदाह कर दिया गया है.

कैसे हुई भालू की मौत ?

आखिर भालू की मौत कैसे हुई इसे लेकर उसकी जांच और परीक्षण किया गया. जिसमें सभी संवेदनशील अंग भालू के सुरक्षित पाए गए हैं. मृत्यु का कारण प्रथम दृष्टया प्राकृतिक मौत होना पाया गया है. शव परीक्षण में पेट खाली था, शारीरिक रूप से भालू कमजोर और वृद्ध हो चुका था, फिर भी घटनाक्रम का विवेचना जारी है. बिसरा सैंपल की जांच रिपोर्ट पर मृत्यु का कारण स्पष्ट करने की बात कही गई है, भालू की उम्र लगभग 8 से 9 वर्ष बताई जा रही है. साथ ही प्रयोगशाला परीक्षण के लिए आवश्यक सैंपल एकत्रित किए गए हैं. शव विच्छेदन के बाद शासन के जारी दिशा निर्देश पालन करते हुए अवशेष आग में जलाकर नष्ट कर दिए गए.