बांधवगढ़ में आया नया मेहमान, बांधवी ने दिया बच्चे को जन्म, कैंप में बढ़ी हाथियों की संख्या
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आया नया मेहमान, बांधवी हथिनी ने दिया बच्चे को जन्म, बढ़ी हाथियों की संख्या.
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक अच्छी खबर आई है. जहां कैंप की हथिनी बांधवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है. जिसके बाद से ही कैंप में खुशी की लहर है. इसके साथ ही अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कैंप में एक और हाथी की संख्या बढ़ गई है. नए मेहमान के आने से बांधवगढ़ प्रबंधन समेत बांधवी की देखरेख करने वाले कर्मचारियों में भी खुशी की लहर है.
बांधवगढ़ में आया नया मेहमान
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से अच्छी खबर आई है. बांधवगढ़ के हाथी कैंप में एक नया मेहमान आया है. टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "बांधवगढ़ में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई, जब ताला रेंज के बठान हाथी कैंप में बांधवी नाम की हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया. यह नर हाथी बच्चा है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है. बांधवी हथिनी पिछले कुछ महीनों से बठान के हाथी कैंप में ही रह रही है. जहां उसकी विशेष देखभाल की जा रही है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जन्मी मादा हाथी बांधवी ने दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को शाम 5:24 बजे एक नर बच्चे को जन्म दिया है."
कौन है बांधवी हथिनी ?
बांधवी हथिनी की उम्र लगभग 14 वर्ष है. ये उसका पहला बच्चा है. बांधवी हथिनी को पहली बार मातृत्व सुख मिला है. फिलहाल टाइगर रिजर्व प्रबंधन बांधवी हथिनी की विशेष देखभाल में जुटा हुआ है. बांधवी का जन्म 30 नवम्बर 2011 को बांधवगढ़ में हुआ था. उसकी माता का नाम ‘तूफान’ व पिता का नाम ‘गौतम’ है.
बांधवी और बच्चा दोनों स्वस्थ्य
बांधवी हथिनी और उसका बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं. जन्म के बाद से ही हाथी मां और बच्चे का निरीक्षण रेंज अधिकारी ताला और वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी कर रहे हैं. हाथी की मां को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है.
कैंप में बढ़ी हाथियों की संख्या
इसके साथ ही बांधवगढ़ कैंप में भी हाथियों की संख्या बढ़ गई है. अब बांधवगढ़ में 15 कैंप के हाथी हैं और अभी हाल ही में जो एक हाथी को रेस्क्यू किया गया है, उसे मिलाकर टोटल 16 हो गए हैं. अलग-अलग जगह के कैंप में इन्हें रखा गया है. समय-समय पर गश्ती और अन्य आवश्यक कार्य ये हाथी करते हैं. एक तरह से कहा जाए तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. असंभव वाले कामों को भी संभव कर दिखाते हैं, दुर्गम और जोखिम भरे रेस्क्यू भरे कार्यों में भी फ्रंट में आकर लीड करते हैं.