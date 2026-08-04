शाही चाल से जंगल की पगडंडी पर निकला बजरंग, बेखौफ अंदाज देख रोमंचित हुए पर्यटक
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में दिखा बांधवगढ़ का प्रसिद्ध और ताकतवर बाघ बजरंग, सोशल मीडिया पर बाघ का वीडियो हो रहा ट्रेंड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 4:32 PM IST
उमरिया: उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रसिद्ध बाघ बजरंग का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बजरंग बाघ अपने शाही अंदाज से घने जंगल की पगडंडी के बीच टहलता हुआ नजर आ रहा है. उसकी मजबूती और बेखौफ अंदाज देखकर पर्यटक और वन्य जीव प्रेमी काफी रोमांचित नजर आ रहे हैं. बांधवगढ टाइगर रिजर्व में लगभग 200 से ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसी लिए यहां पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है.
बांधवगढ़ के बाघों में बजरंग ताकतवर बाघ है
बाघ के इस अंदाज का वीडियो देखकर यूजर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई इसे जंगल में शाही चाल बता रहा है तो कोई बजरंग को निडर बाघ कह रहा है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के गाइड बताते हैं कि "बांधवगढ़ के बाघों में से बजरंग ताकतवर बाघ है. बजरंग, भीम और दरहा बाघिन की संतान है जिसका जन्म साल 2017-18 में हुआ था. इसकी उम्र लगभग 9 वर्ष बताई जाती है."
बजरंग बाघ के दीदार के लिए घंटों इंतजार करते पर्यटक
बजरंग बाघ का दीदार करने के लिए पर्यटक ताला जोन में आते हैं और घंटों इंतजार करते हैं. जब बजरंग सफारी के दौरान आने वाले पर्यटकों को आसपास दिखाई देता है तो बजरंग की तस्वीर पर्यटक अपने कैमरे में कैद करने से अपने को नहीं रोक पाते हैं. हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि बजरंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ हो इससे पहले भी कई बार बजरंग वायरल हो चुका है.
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कौन है बजरंग बाघ ?
बजरंग बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का फेमस बाघ है. इसकी उम्र लगभग 9 वर्ष बताई जा रही है. बजरंग बाघ की टेरिटरी खेतौली, मगधी और ताला के जंगलों तक फैली हुई है. ये बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रभावशाली और ताकतवर बाघों में से एक है. भीम और दरहा बाघिन की संतान है बंजरंग.
छोटा भीम बाघ के बाद सुर्खियों में आया था बजरंग बाघ
वैसे तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में छोटा भीम फेमस बाघों में से एक था, लेकिन अब वो नहीं रहा. उसकी जगह पर बजरंग बाघ अपनी ताकत की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इन दिनों पर्यटकों को सफारी के दौरान बजरंग बाघ खूब नजर आता है.