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शाही चाल से जंगल की पगडंडी पर निकला बजरंग, बेखौफ अंदाज देख रोमंचित हुए पर्यटक

शाही चाल से जंगल की पगडंडी पर निकला बजरंग, ( Source: Getty Image )