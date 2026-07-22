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बांधवगढ़ में जंगल के जासूस की ट्रेनिंग, दूसरे राउंड में पन्ना टाइगर रिजर्व बना विजेता

उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में स्निफर डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग, गांधीसागर अभ्यारण्य की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया.

BANDHAVGARH SNIFFER DOGS TRAINING
बांधवगढ़ में स्निफर डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग (Source: BANDHAVGARH TIGER RESERVE)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:52 PM IST

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उमरिया: वन्यजीव अपराधों की रोकथाम और वन अपराधों की वैज्ञानिक जांच को मजबूती देने की दिशा में मध्य प्रदेश वन विभाग के डॉग स्क्वाड ने एक बार फिर अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन विद्यालय, ताला में आयोजित किया गया सातवां डॉग स्क्वाड रिफ्रेशर कोर्स जिसमें दो चरणों में प्रदेश भर के डॉग स्क्वाड की टीम ने हिस्सा लिया. दूसरे चरण का भी समापन कर दिया गया है.

जंगल के जासूस की ट्रेनिंग

बांधवगढ़ के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया है कि "सात दिवसीय इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न टाइगर रिजर्व एवं वन्यजीव क्षेत्रों से आए डॉग स्क्वाड दलों ने प्रशिक्षण, अभ्यास एवं मूल्यांकन की विभिन्न गतिविधियों में अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन किया. कार्यक्रम के दौरान डॉग एवं हैंडलर के बीच तालमेल, अनुशासन, कमांड रिस्पॉन्स, सर्च क्षमता, त्वरित प्रतिक्रिया तथा वन एवं वन्यजीव अपराधों की जांच से जुड़ी परिस्थितियों में टीम की दक्षता को परखा गया."

7th Dog Squad Refresher Course
बांधवगढ़ में जंगल के जासूस की ट्रेनिंग (Source: BANDHAVGARH TIGER RESERVE)

दूसरे राउंड में कौन बना विजेता

सभी तरह के ट्रेनिंग और टास्क में बहुत ही सटीक और बेहतर प्रदर्शन करने वाली पन्ना टाइगर रिजर्व की डॉग स्क्वाड टीम रही, जिसने प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता का खिताब अपने नाम किया. वहीं, गांधीसागर अभ्यारण्य की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया. व्यक्तिगत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संजय टाइगर रिजर्व के डॉग हैंडलर सुरेश प्रसाद बैगा को 'बेस्ट डॉग हैंडलर' के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

Panna Tiger Reserve Winner
पन्ना टाइगर रिजर्व बना विजेता (Source: BANDHAVGARH TIGER RESERVE)

वन अपराध की जांच में डॉग स्क्वाड फर्स्ट

समापन समारोह में क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने सभी विजेता एवं प्रतिभागी टीमों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वन एवं वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई में डॉग स्क्वाड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है. उन्होंने कहा कि किसी भी वन अपराध की जांच में डॉग स्क्वाड फर्स्ट अटेंडेंट की भूमिका निभाता है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने से लेकर अपराधियों तक पहुंचने में प्रशिक्षित डॉग और दक्ष डॉग हैंडलर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है.

7th Dog Squad Refresher Course
स्निफर डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग में सम्मानित के गये विजेता (Source: BANDHAVGARH TIGER RESERVE)

उन्होंने डॉग हैंडलर्स का उत्साहवर्धन करते हुए कहा डॉग स्क्वाड तभी मजबूत होगा जब डॉग हैंडलर मजबूती, समर्पण और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा. डॉग और हैंडलर के बीच विश्वास, तालमेल और निरंतर अभ्यास ही एक सफल डॉग स्क्वाड की असली ताकत है.

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क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने कहा कि बदलते समय के साथ वन एवं वन्यजीव अपराधों की चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड वन अपराधों की रोकथाम, अपराध अनुसंधान और अपराधियों की पहचान में वन विभाग की एक महत्वपूर्ण 'फोर्स मल्टीप्लायर' के रूप में कार्य करता है. उन्होंने सभी डॉग स्क्वाड दलों को प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान और कौशल का उपयोग अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रेरित किया.

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