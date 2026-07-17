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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिला 4 माह के बाघ शावक का शव, सात दिन पहले भी मिला था एक कंकाल

उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत, 4 माह के बाघ शावक का मिला शव, पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को होगा अंतिम संस्कार.

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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिला 4 माह के बाघ शावक का शव (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 8:26 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 8:49 PM IST

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उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर बीट की सीमा से लगभग 500 मीटर दूर राजस्व क्षेत्र में शुक्रवार को को एक मादा बाघ शावक का शव मिला है. जिसके बाद से हड़कंप मच गया है, कि आखिर इस बाघ शावक की मौत कैसे हुई है. मादा बाघ शावक का शव मिलने के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ने भी मौके का निरीक्षण किया है.

कहां मिला बाघ शावक का शव

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर रेंज अंतर्गत बीट धमोखर की सीमा से लगभग 500 मीटर दूर चापर गांव के राजस्व क्षेत्र में एक मृत मादा बाघ शावक का शव मिला है. जिसकी उम्र लगभग 3 से 4 माह के आसपास है. वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश तोमर ने मृत शावक का प्राथमिक परीक्षण भी किया है, जिसमें शावक के सिर की हड्डियों में फ्रैक्चर पाया गया है, मृत शरीर पर नाखून दांत के निशान भी मिले हैं. हालांकि समय की कमी थी जिसके चलते शावक का अभी पोस्टमार्टम नहीं हो सका है.

डॉग स्क्वाड से भी सर्चिंग

वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारी के निरीक्षण के बाद घटनास्थल पर निरीक्षण के लिए डॉग स्क्वॉड ने भी सर्चिंग किया है. इसके अलावा मेटल डिटेक्टर की सहायता से भी स्थल का गहन निरीक्षण किया गया है. अभी कोई भी अस्वाभाविक वस्तु नहीं मिली है, समय कम था, जिस वजह से मृत शावक के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रख लिया गया है. अब 18 जुलाई को मृत शावक का विधिवत शव परीक्षण किया जाएगा.

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कहां मिला बाघ शावक का शव (ETV Bharat)

शव का पोस्टमार्टम करने के बाद आवश्यक सैंपल कलेक्शन के बाद प्रचलित SOP के अनुसार मृत बाघ शावक का दाह संस्कार एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

इससे पहले भी मिले शव

बता दें 10 जुलाई 2026 को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किसी जानवर का कंकाल मिला था. स्पॉट पर पहुंचे अधिकारियों ने निरीक्षण कर कंकाल बाघ का होने का बताया था. इसके बाद 12 जुलाई 2026 को सिवनी के कालीमाटी के जंगल में भी बाघ का शव मिला था. शव के गले की हड्डी टूटी और नोंचने के निशान मिले थे.

Last Updated : July 17, 2026 at 8:49 PM IST

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