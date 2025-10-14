ETV Bharat / state

बांधवगढ़ के 2 अनाथ शावकों की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू, 3 साल बाद मां की मौत का लेंगे बदला

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2 शावकों की रिवाइल्डिंग प्रक्रिया शुरू. बीते 10 अक्टूबर को किया गया था रेस्क्यू. 3 साल बाद जंगल में छोड़ा जाएगा.

BANDHAVGARH 2 CUBS REWILDING
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 2 नन्हें शावक (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 14, 2025

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों 2 बाघ शावक सुर्खियों में हैं. हर किसी की नजर इन दोनों अनाथ शावकों पर टिकी है कि आखिर इनका भविष्य क्या होगा. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने अब इनके रिवाइल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत कर दी है, ताकि भविष्य में इन्हें जंगल में स्वतंत्र रूप से छोड़ा जा सके. दोनों शावकों को एक बाड़े में रखा गया है और उन्हें जंगल जैसा माहौल दिया जा रहा है.

बाघ की मौत के बाद मिला सुराग

बीते 3 अक्टूबर को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ का शव छत-विछत अवस्था में मिला था. हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वह बाघ था या बाघिन. डीएनए रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हो जाएगा. शव मिलने के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया.

बाड़े में शावकों की चल रही रिवाइल्डिंग (Bandhavgarh Tiger Reserve Image)

तलाशी के दौरान 10 अक्टूबर को पनपथा बफर क्षेत्र के सलखनिया बीट के कक्ष क्रमांक 601 में एक गिरे हुए पेड़ के खोखले हिस्से में ये दोनों शावक मिले. कई घंटों तक टीम ने आसपास की निगरानी की, उम्मीद थी कि शायद उनकी मां लौट आए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो दोनों शावकों को रेस्क्यू किया गया.

शावकों की रिवाइल्ड प्रक्रिया शुरू

सलखनिया बीट से रेस्क्यू किए गए इन दोनों शावकों को रिवाइल्ड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. क्षेत्र संचालक, सहायक संचालक ताला और अन्य स्टाफ की उपस्थिति में सभी गाइडलाइन का पालन करते एक ताला वन परिक्षेत्र में एक बाड़ा बनाया गया, फिर दोनों शावकों को यहां छोड़ा गया है. डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उन्हें भोजन-पानी दिया जा रहा है.

दोनों शावकों को बाड़े में जंगल जैसा माहौल दिया जा रहा है, ताकि वो जंगल की परिस्थिति से पूरी तरह अनजान न रहे और जब उनको खुले जंगल में छोड़ा जाए तो वो अन्य बाघों के बीच अपने आप को जल्द स्थापित कर सके. अब 3 साल तक दोनों को यहां रिवाइल्ड किया जाएगा. इस दौरान वन्य जीव विशेषज्ञ और डॉक्टरों की निगरानी बनी रहेगी.

Bandhavgarh 2 cubs Rewilding
रिवाइल्ड के लिए शावकों को बाड़े में छोड़ा गया (Bandhavgarh Tiger Reserve Image)

क्या है रीवाइल्ड प्रोसेस?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं कि "रिवाइल्ड प्रक्रिया में किसी शावक का पालन इस हिसाब से होता है कि उसको आगे जंगल में छोड़ा जा सके. यह काम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नियमों के अनुसार किया जाता है. इस प्रक्रिया के तहत बाघ के शावक को उसी तरह पालन करना होता है, जैसे उसकी मां उसका पालन-पोषण करती है. उन्हें बाड़े में उसी तरह का माहौल देना होता है जैसे खुले जंगल में होता है.

उनकी ट्रेनिंग भी उसी तरह के कराई जाती है जैसे एक मादा बाघ अपने शावकों की ट्रेनिंग कराती है. इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उन्हें किसी भी प्रकार से अपने बीच मानवीय हस्तक्षेप महसूस न हो. भोजन देते समय ऐसा माहौल बनाया जाता है, जैसे उनके सामने कोई शिकार खुद चलकर आ रहा है. लगभग 3 साल की ट्रेनिंग के बाद जब ये शावक जंगल में स्वतंत्र रूप से रहने लायक हो जाते हैं तो फिर इनको छोड़ दिया जाता है."

क्षेत्र में अभी सर्चिंग जारी

दो शावकों के मिलने के बाद वन विभाग की टीम अभी भी सर्चिंग अभियान में जुटी है. सामान्यतः: एक बाघिन 3-4 शावकों को जन्म देती है, लेकिन अभी तक 2 शावकों का ही रेस्क्यू किया गया है. ऐसे में बांधवगढ़ वन विभाग की टीम का मानना है कि और आसपास और शावक हो सकते हैं.

