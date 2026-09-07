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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की कहानी बनेगी निराली, गाइड्स फर्राटेदार इंग्लिश से दुनिया को चौंकाएंगे

बांधवगढ़ में 31 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 7 सितंबर से हो गई है. प्रशिक्षण के लिए 105 गाइड्स को 35-35 के तीन समूह में विभाजित किया गया है. प्रत्येक समूह को 7 दिनों का केंद्रीय प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस दौरान गाइड को अंग्रेजी बोलने के साथ-साथ पर्यटकों से प्रभावी संवाद और जंगल से जुड़ी जानकारी को रोचक तरीके से प्रस्तुत करने का अभ्यास कराया जाएगा.

उमरिया/बालाघाट: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने गाइड्स और पर्यटकों के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करने के लिए अहम कदम उठाया है. टाइगर रिजर्व द्वारा गाइड्स और पर्यटन कार्यालय के स्टाफ को विशेष इंग्लिश स्पीकिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण देने के लिए अहमदाबाद के मास्टर ट्रेनर को आमंत्रित किया गया है. इसके साथ ही कान्हा टाईगर रिजर्व के नेचर गाईड्स का 15 दिवसीय इंग्लिश स्पीकिंग प्रशिक्षण चल रहा है.

मास्टर ट्रेनर देंगे ट्रेनिंग

गाइड्स को प्रशिक्षण देने के लिए अहमदाबाद से विशेष मास्टर ट्रेनर तेजस्विनी रायजादा को आमंत्रित किया गया है. वह अंग्रेजी भाषा संचार और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अनुभवी शिक्षक माने जाते हैं. उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य में स्नातकोत्तर किया है. इसके साथ ही ब्रिटिश काउंसलिंग से सीईएफआर सी1 स्टार का प्रमाणन प्राप्त किया है.

इन विषयों पर रहेगा जोर

प्रशिक्षण के दौरान गाइड्स को सामान्य बातचीत, सही उच्चारण, पर्यटकों के सवालों का जवाब देना, आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलने और समूह के सामने जानकारी प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. बांधवगढ़ में गाइड पर्यटक और जंगल के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है. सफारी के दौरान बाघ, तेंदुआ, गौर और हिरण सहित अन्य वन्य जीव दिखाई देने पर पर्यटकों को उनके व्यवहार और जीवन शैली की जानकारी गाइड ही देते हैं.

विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी

बांधवगढ़ में विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पिछले पर्यटन वर्ष में 31 हजार से अधिक विदेशी पर्यटकों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया. ऐसे में विदेशी पर्यटकों के साथ सहज अंग्रेजी संवाद और उन्हें बांधवगढ़ की प्रकृति विरासत से जोड़ने में प्रशिक्षित गाइड अहम भूमिका निभा सकते हैं.

बांधवगढ़ में 31 दिवसी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित (ETV Bharat)

बांधवगढ़ का वन्य जीव इतिहास, संस्कृति और संरक्षण

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय संचालक अनुपम सहाय ने बताया, "प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल गाइड्स को अंग्रेजी भाषा सिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह तैयार किया जा रहा है कि वह देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बांधवगढ़ की वन्य जीव इतिहास, संस्कृति और संरक्षण की कहानी आत्मविश्वास और प्रभावी तरीके से बता सकें."

कान्हा में भी इंग्लिश स्पीकिंग प्रशिक्षण

बालाघाट के कान्हा टाइगर रिजर्व में भी गाईड्स को 15 दिवसीय इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मुक्की वन परिक्षेत्र में नेचर गाईड्स के कौशल एवं संचार क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है. 31 अगस्त से आयोजित ट्रेनिंग का 13 सितंबर को समापन होगा. इसमें मुक्की परिक्षेत्र के 59 नेचर गाईड्स प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.

प्रशिक्षण का उद्देश्य नेचर गाईड्स को देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के साथ प्रभावी ढंग से अंग्रेजी भाषा में संवाद करने, वन्यजीवों एवं जैव विविधता से संबंधित जानकारी को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने तथा पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक भाषा एवं संचार कौशल प्रदान करना है.