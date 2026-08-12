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स्कूली बच्चों ने रमा और सूर्या को खिलाया फल और गन्ना, हमेशा के लिए यादगार बन गया दिन

बच्चों के लिए राम और सूर्या किसी कौतूहल से कम नहीं ( Source: BANDHAVGARH TIGER RESERVE )

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सिर्फ बाघों के लिए देश-विदेश में नहीं पहचाना जाता, बल्कि यहां के हाथियों की मौजूदगी भी जंगल को सुप्रसिद्ध कर रही है. विश्व हाथी दिवस के अवसर पर बांधवगढ़ में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी सह अस्तित्व को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया. ताला परिक्षेत्र में हुए आयोजन में राम और सूर्या (हाथी) ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. बच्चों के लिए राम और सूर्या किसी कौतूहल से कम नहीं कार्यक्रम में पहुंचे स्कूली बच्चों के लिए राम और सूर्या किसी कौतूहल से कम नहीं रहे. विशाल हाथियों को अपने सामने देखकर बच्चों की उत्सुकता देखते ही बन रही थी. बच्चों ने उन्हें गन्ना और फल खिलाया. हाथियों के करीब पहुंचकर उन्हें देखने का यह अनुभव बच्चों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया. हाथी रमा और सूर्या के साथ स्कूली बच्चे (Source: BANDHAVGARH TIGER RESERVE)