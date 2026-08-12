स्कूली बच्चों ने रमा और सूर्या को खिलाया फल और गन्ना, हमेशा के लिए यादगार बन गया दिन
विश्व हाथी दिवस पर हाथियों के बीच बच्चे, बांधवगढ़ में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी सह अस्तित्व को लेकर कार्यक्रम. तपस गुप्ता की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 7:27 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सिर्फ बाघों के लिए देश-विदेश में नहीं पहचाना जाता, बल्कि यहां के हाथियों की मौजूदगी भी जंगल को सुप्रसिद्ध कर रही है. विश्व हाथी दिवस के अवसर पर बांधवगढ़ में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी सह अस्तित्व को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया. ताला परिक्षेत्र में हुए आयोजन में राम और सूर्या (हाथी) ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
बच्चों के लिए राम और सूर्या किसी कौतूहल से कम नहीं
कार्यक्रम में पहुंचे स्कूली बच्चों के लिए राम और सूर्या किसी कौतूहल से कम नहीं रहे. विशाल हाथियों को अपने सामने देखकर बच्चों की उत्सुकता देखते ही बन रही थी. बच्चों ने उन्हें गन्ना और फल खिलाया. हाथियों के करीब पहुंचकर उन्हें देखने का यह अनुभव बच्चों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया.
वहीं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "इस मुलाकात के पीछे सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है. वन विभाग ने बच्चों और पर्यटकों को बताया कि जंगल में हाथियों का अपना एक अलग ही महत्व है और उनके प्राकृतिक व्यवहार में मानवीय दखल कम से कम होनी चाहिए."
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय संचालक अनुपम सहाय ने ये भी कहा कि पालतू हाथी राम और सूर्या भले ही पर्यटकों और बच्चों का आकर्षण का केंद्र रहे हो लेकिन इस जंगल में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. प्रशिक्षित हाथियों का उपयोग वन्य जीव निगरानी, कठिन जंगल क्षेत्र में बाघ और तेंदुए की ट्रैकिंग के साथ जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किया जाता है.
ये भी पढ़ें:
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय संचालक ने कहा कि हम बच्चों को जागरुक करेंगे तो वे अपने अभिभावकों और ग्रामीणों को जागरूक करेंगे तथा हाथियों के संरक्षण में अपना पूरा योगदान देंगे. इसके साथ ही स्कूल के बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है और साथ ही क्विज कंपटीशन भी आयोजित किया गया है.