बांधवगढ़ के सबसे ताकतवर टाइगर की मां थी डॉटी, मशहूर बाघिन T-17 के अनसुने किस्से
यूं ही लीजेंड नहीं बनी थी डॉटी, अपने ही बच्चों ने खदेड़ा, मगधी से ताला कोर जोन में किया राज, गजब हैं जंगल के किस्से. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 2:03 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 2:41 PM IST
उमरिया : 9 अक्टूबर को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से ऐसी खबर निकलकर सामने आई, जिसने टाइगर प्रेमियों को झकझोर दिया. बांधवगढ़ की फेमस बाघिन डॉटी ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया. डॉटी के जाने की खबर ने न केवल वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को दुखी कर दिया बल्कि उन्हें भी दुख पहुंचाया, जिन्होंने टाइगर सफारी के दौरान एक बार डॉटी को करीब से देखा था. डॉटी एक ऐसी टाइग्रेस थी, जिसे बांधवगढ़ की लीजेंड माना जाता रहा. ये वही टाइग्रेस थी, जिसने बांधवगढ़ के सबसे पावरफुल बन चुके टाइगर डी-वन को भी जन्म दिया.इस आर्टिकल में जानें कि क्यों डॉटी बांधवगढ़ के लिए इतनी खास और इतनी फेमस थी और क्यों उसे बांधवगढ़ की लीजेंड कहा जाता है.
बांधवगढ़ की 'लीजेंड' बाघिन डॉटी की कहानी
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की लीजेंड बाघिन डाॅटी के वंशज आज भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की विरासत संभाल रहे हैं. डाॅटी ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को सबसे ताकतवर बाघ भी दिया. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, '' डॉटी का जन्म बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2012 के आसपास हुआ था. वो बांधवगढ़ की एक और मशहूर बाघिन 'सूखी पटिहा' और नर बाघ ' ब्लू आईड मेल' की संतान थी. प्रसिद्ध बाघिन 'स्पॉटी' (T-41) उसकी सगी बहन है. डॉटी की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष थी और 9 अक्टूबर 2026 को मानपुर बफर रेंज की मझखेता बीट में डॉटी का शव मिला था.''
वन विभाग की प्रारंभिक जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मौत प्राकृतिक कारणों और ज्यादा उम्र की वजह से हुई. डॉग स्क्वॉड ने इलाके की सघन जांच की लेकिन वहां कोई संदिग्ध गतिविधि या वस्तु नहीं मिली, जिससे शिकार या फाइट की आशंका खारिज होती है. डॉटी बांधवगढ़ की प्रसिद्ध बाघिन थी जिसे T-17 के नाम से भी जाना जाता था.
अपने पीछे छोड़ गई दो नन्हे शावक
बांधवगढ़ की मशहूर बाघिन डॉटी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे दो नन्हे शावक भी छोड़ गई है, जो इन दिनों जंगल के कायदे सीख रहे हैं. डॉटी के अंतिम लिटर से जन्मे 2 शावक हैं, जिनकी उम्र वर्तमान में करीब 15-16 महीने के लगभग है. डॉटी की मौत के बाद ये दोनों शावक बांधवगढ़ के जंगलों में विचरण कर रहे हैं. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन इन शावकों के हर एक गतिविधि, व्यवहार पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिससे उन्हें किसी तरह की हानि न पहुंच पाए.
मगधी शुरू हुआ वर्चस्व, बेटियों ने खदेड़ा
क्षेत्र संचालक बताते हैं, '' डॉटी का जन्म और उसके जीवन का लंबा समय बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 'मगधी जोन' में बीता. और उम्र के अंतिम पड़ाव में उसकी ही ताकतवर युवा बेटियों ने उसे उसी की टेरिटरी से खदेड़ दिया था, जिसके बाद उसने 'ताला जोन' और 'मानपुर बफर रेंज' में अपना नया ठिकाना बना लिया था, जहां आराम से वो रह रही थी, लेकिन अब उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद टाइगर की दुनिया में एक बड़ा खाली स्थान छूट गया है.''
बांधवगढ़ में डॉटी के बच्चों का राज
बांधवगढ़ की मशहूर बाघिन डॉटी भले ही अब इस दुनिया नहीं रही, लेकिन उसकी यादें, उसके वंशज आज भी उसका झंडा बुलंद किए हुए हैं. डॉटी ने बांधवगढ़ में जो पहचान, नाम बनाया अब उसके बच्चे उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं. डॉटी ने अपने 14 साल के जीवनकाल में 3 से 4 बार शावकों को जन्म दिया है, और उन्हें सफलतापूर्वक बड़ा भी किया है.
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डॉटी ने बांधवगढ़ को कई शानदार बाघ और बाघिन दिए हैं, जिनमें से उसकी पुरानी संतानों ने मगधी और आसपास के जोनों में अपनी मजबूत टेरिटरी बना ली है. वे इतने ताकतवर निकले कि उन्होंने अपनी मां (डॉटी) को ही उसके मूल इलाके से बाहर कर दिया था. वर्तमान में उसके बड़े बच्चे बांधवगढ़ के मुख्य कोर इलाकों विशेषकर मगधी में राज कर रहे हैं.
बांधवगढ़ का डी-वन, डॉटी का बेटा
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की लीजेंडरी बाघिन डॉटी भले ही अब नहीं रही, लेकिन उसने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सबसे ताकतवर बाघ को जन्म दिया है. हाल ही में डी-वन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का सबसे मशहूर बाघ बन चुका है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है. मानसून ब्रेक के बाद जब से कोर जोन की सफारी शुरू हुई है, उसके बाद से डी वन के लगातार दीदार भी पर्यटकों को हो रहे हैं. डी वन को देखने के लिए पर्यटक अलग से पहुंच रहे हैं. कुछ दिनों पहले डी वन ने पुजारी को मार कर अपनी ताकत का एहसास पूरे जंगल का रका दिया था. D1 भी अपनी मां डॉटी की तरह ही एक अलग पहचान बना रहा है.
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कैसे पड़ा डॉटी नाम ?
टाइगर्स के नाम अक्सर उनके शरीर या चेहरे पर बने निशानों के आधार पर होते हैं. वैसे तो डॉटी बाघिन का आधिकारिक नाम T-17 था, लेकिन उसके माथे पर प्राकृतिक रूप से 'D' (या डॉट) के आकार का एक खास निशान था. इसी निशान की वजह से पर्यटकों और गाइडों ने उसे 'डॉटी' नाम दिया. वो बहुत निडर बाघिन थी, और जिप्सी या बड़े कैंपर वाहन देखकर भी घबराती नहीं थी. अपनी खूबसूरती और आसानी से साइटिंग के कारण वो वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स और पर्यटकों के बीच एक 'लीजेंड' बन चुकी थी.