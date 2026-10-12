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बांधवगढ़ के सबसे ताकतवर टाइगर की मां थी डॉटी, मशहूर बाघिन T-17 के अनसुने किस्से

बांधवगढ़ की 'लीजेंड' बाघिन डॉटी की कहानी ( Etv Bharat Graphics/ Photographer- Ankit Kankane )

उमरिया : 9 अक्टूबर को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से ऐसी खबर निकलकर सामने आई, जिसने टाइगर प्रेमियों को झकझोर दिया. बांधवगढ़ की फेमस बाघिन डॉटी ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया. डॉटी के जाने की खबर ने न केवल वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को दुखी कर दिया बल्कि उन्हें भी दुख पहुंचाया, जिन्होंने टाइगर सफारी के दौरान एक बार डॉटी को करीब से देखा था. डॉटी एक ऐसी टाइग्रेस थी, जिसे बांधवगढ़ की लीजेंड माना जाता रहा. ये वही टाइग्रेस थी, जिसने बांधवगढ़ के सबसे पावरफुल बन चुके टाइगर डी-वन को भी जन्म दिया.इस आर्टिकल में जानें कि क्यों डॉटी बांधवगढ़ के लिए इतनी खास और इतनी फेमस थी और क्यों उसे बांधवगढ़ की लीजेंड कहा जाता है.

जानें कौन थी डॉटी? (Etv Bharat Graphics) बांधवगढ़ की 'लीजेंड' बाघिन डॉटी की कहानी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की लीजेंड बाघिन डाॅटी के वंशज आज भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की विरासत संभाल रहे हैं. डाॅटी ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को सबसे ताकतवर बाघ भी दिया. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, '' डॉटी का जन्म बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2012 के आसपास हुआ था. वो बांधवगढ़ की एक और मशहूर बाघिन 'सूखी पटिहा' और नर बाघ ' ब्लू आईड मेल' की संतान थी. प्रसिद्ध बाघिन 'स्पॉटी' (T-41) उसकी सगी बहन है. डॉटी की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष थी और 9 अक्टूबर 2026 को मानपुर बफर रेंज की मझखेता बीट में डॉटी का शव मिला था.''