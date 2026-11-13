तैराक हाथी पकड़ने पहुंचे थे बांधवगढ़ के 4 स्टार हाथी, कोई पहाड़ जैसा मजबूत, कोई डिटेक्टिव दिमाग वाला
सोन नदी पार कर भाग रहे हाथी का रेस्क्यू करने वाले बांधवगढ़ के फेमस हाथी, इनकी खासियत है हैरान करने वाली. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 2:51 PM IST
उमरिया : बाघों को गढ़ बांधवगढ़ इन दिनों अपने हाथियों के अजब गजब कारनामें से सुर्खियां बटोर रहा है. हाल ही में अपनी तैराकी की स्पेशलिटी और शौक की वजह से बांधवगढ़ के एक हाथी को 'माइकल फेल्प्स' की संज्ञा दी गई और जब सुरक्षा दृष्टि से इस हाथी का रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ी तो, तो बांधवगढ़ में चार स्टार हाथियों की रेस्क्यू मिशन में एंट्री हुई. ये चार हाथी भी बांधवगढ़ के स्टार माने जाते हैं क्योंकि हर एक हाथ की अपनी स्पेशिलिटी है. कोई तेज रफ्तार के लिए फेमस है तो कोई डिटेक्टिव वाले दिमाग के लिए. आईए जानते हैं बांधवगढ़ के इन अनोखे हाथियों की कहानी.
ऐसे सामने आए बांधवगढ़ के स्टार हाथी
दरअसल, बांधवगढ़ के 4 स्टार हाथियों को रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रेडियो कॉलर-4 नामक हाती की लोकेशन और गतिविधियां लगातार बदल रही थीं. ये हाथी बाणसागर बांध पार करके मैहर वन मंडल के अमरपाटन परिक्षेत्र के अलग-अलग बीटों में विचरण करने लगा था. हाथी के विचरण क्षेत्र के आसपास अनेक गांव स्थित थे, क्षेत्र में मानव आबादी मवेशियों और कृषि भूमि की मौजूदगी और पूर्व में हुई जनहानि, पशु हानि एवं फसल छत की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने उसे रेस्क्यू कर वापस लाने का प्लान बनाया. इस हाथी की खासियत ये है कि ये बार-बार नदियां पार कर अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंच जाता है. इसलिए इसे रेस्क्यू करने के लिए भी हाथियों की खास टीम की जरूरत थी.
इस रेस्क्यू अभियान में अलग-अलग संस्थाओं व वन क्षेत्र के अधिकारियों कर्मचारियों और विशेषज्ञों की सहभागिता की गई, इसके अलावा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से तीन हाथी गौतम, सूर्या, और श्याम हाथी के साथ संजय गांधी टाइगर रिजर्व से लाए गए बापू हाथी को रेस्क्यू कार्य के लिए लगाया गया.बांधवगढ़ के हाथी 'माइकल फेल्प्स'का रेस्क्यू कार्य 11 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से 12 नवंबर की दोपहर तक लगभग 30 घंटे तक चला. इस रेस्क्यू कार्य में शामिल चारो हाथियों ने अहम रोल अदा किया.
कौन हैं ये चार स्पेशल हाथी?
बांधवगढ़ से निकलकर शहडोल बाणसागर, सोन नदी को तैरकर मैहर पहुंचे रेडियो कॉलर हाथी को रेस्क्यू करने के लिए चार विशेषज्ञ हाथियों को उनकी स्पेशलिटी के मुताबिक शामिल किया गया.
गौतम हाथी (बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व)
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, '' गौतम हाथी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का सबसे बुजुर्ग, विशालकाय और अनुभवी हाथी है. इसकी अधिक उम्र होने के कारण इसे सामान्य कार्यों से दूर रखा जाता है. लेकिन बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए हाथियों को सुरक्षित रूप से ट्रक पर लोड करने जैसे कठिन कामों में इसकी ताकत और अनुभव सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसीलिए इस कठिन रेस्क्यू कार्य के लिए इसे चुना जाता है, क्योंकि इसके अनुभव का फायदा वन विभाग को मिलता है.
गौतम नर हाथी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कैंप का सबसे उम्र दराज हाथी है, इसका जन्म आजादी से 1 साल पहले 1946 में हुआ था, वर्तमान में गौतम हाथी की उम्र लगभग 80 साल हो चुकी है.
श्याम हाथी (बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व)
मूल रूप से ये एक जंगली हाथी रहा है, जिसका नाम श्याम है. श्याम को रेस्क्यू कर कैंप में लाकर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था. अपनी तेज चाल के कारण यह जंगली हाथियों को ट्रैक करने, उनका पीछा करने और जंगल में उन्हें खोज निकालने में सबसे उपयोगी साबित होता है. श्याम हाथी का जन्म 1983 में हुआ था.
सूर्या हाथी (बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व)
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही जन्मा सूर्या एक बेहद निडर और युवा हाथी है, जो जंगली हाथियों का सामना करने से बिल्कुल नहीं घबराता. जंगली हाथियों के बिल्कुल नजदीक जाकर उन पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट चलाने में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है. सूर्या का जन्म 21 जून 2012 में हुआ था, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कैंप का युवा हाथियों में से एक है और इसलिए इसे हर कठिन रेस्क्यू में शामिल किया जाता है.
बापू (संजय-दुबरी टाइगर रिजर्व)
संजय-दुबरी टाइगर रिजर्व से आया बापू भी एक बेहद विशालकाय और ताकतवर हाथी है. रेस्क्यू के दौरान जंगली हाथियों को घेरने और उन्हें भागने से रोकने में यह बहुत उपयोगी साबित होता है.
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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, '' हाथी आज्ञाकारी होते हैं, बात समझते हैं, प्रबंधन की जरूरत को समझते हैं, और जैसा निर्देश उन्हें दिया जाता है, उसका पालन करते हैं, और इस तरह की कठिन और खतरनाक रेस्क्यू कार्य में मदद करते हैं.''
अभी कहां है रेस्क्यू किया गया हाथी?
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के विशालकाय जंगली हाथी का रेस्क्यू 11 नवंबर 2026 को देर शाम किया गया, जिसे रेडियो कॉलर 4 के नाम से भी जाना जाता है. साथ ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब उसके तैराकी कला को देखने के बाद लोग उसे ' माइकल फेल्प्स'के नाम से भी जाने लगे हैं. रेस्क्यू करते समय पहले इस जंगली हाथी को डार्टिंग के माध्यम से सुरक्षित रूप से बेहोश किया गया, हाथी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बेहोश करने के बाद उसका रेडियो कॉलर हटाया गया. इसके तुरंत बाद उसे विशेष रेस्क्यू वाहन में सुरक्षित पिंजरे में रखकर परिवहन किया गया, जिसके लिए गोरसरी, अमरपाटन, मैहर, कटनी, उमरिया बाईपास, परासी, मगधी व मिली घास मैदान होते हुए उसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कल्लवाह परिक्षेत्र स्थित अस्थाई सुरक्षित निगरानी क्षेत्र में लाकर मुक्त किया गया है.
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रेस्क्यू के बाद हाथी का व्यवहार सामान्य व स्थिर पाया गया है, वर्तमान में क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वन स्वास्थ्य अधिकारी और कल्लवाह परिक्षेत्र की टीम हाथी के स्वास्थ्य व्यवहार व अन्य गतिविधियों की लगातार निगरानी कर रहे हैं. इस रेस्क्यू में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लगभग 20 अधिकारी व कर्मचारी, संजय गांधी टाइगर रिजर्व के लगभग 10 सदस्य, मैहर वन मंडल के लगभग 60 अधिकारी व कर्मचारी और मुकुंदपुर चिड़ियाघर के लगभग 15 सदस्य शामिल रहे.