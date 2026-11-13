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तैराक हाथी पकड़ने पहुंचे थे बांधवगढ़ के 4 स्टार हाथी, कोई पहाड़ जैसा मजबूत, कोई डिटेक्टिव दिमाग वाला

हाथी हैं या डिटेक्टिव, बांधवगढ़ के ये 4 हाथी इंसानों से कम नहीं ( Etv Bharat Graphics )

उमरिया : बाघों को गढ़ बांधवगढ़ इन दिनों अपने हाथियों के अजब गजब कारनामें से सुर्खियां बटोर रहा है. हाल ही में अपनी तैराकी की स्पेशलिटी और शौक की वजह से बांधवगढ़ के एक हाथी को 'माइकल फेल्प्स' की संज्ञा दी गई और जब सुरक्षा दृष्टि से इस हाथी का रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ी तो, तो बांधवगढ़ में चार स्टार हाथियों की रेस्क्यू मिशन में एंट्री हुई. ये चार हाथी भी बांधवगढ़ के स्टार माने जाते हैं क्योंकि हर एक हाथ की अपनी स्पेशिलिटी है. कोई तेज रफ्तार के लिए फेमस है तो कोई डिटेक्टिव वाले दिमाग के लिए. आईए जानते हैं बांधवगढ़ के इन अनोखे हाथियों की कहानी.

रेस्क्यू में लगे थे ये 4 फेमस हाथी (Etv Bharat Graphics) ऐसे सामने आए बांधवगढ़ के स्टार हाथी दरअसल, बांधवगढ़ के 4 स्टार हाथियों को रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रेडियो कॉलर-4 नामक हाती की लोकेशन और गतिविधियां लगातार बदल रही थीं. ये हाथी बाणसागर बांध पार करके मैहर वन मंडल के अमरपाटन परिक्षेत्र के अलग-अलग बीटों में विचरण करने लगा था. हाथी के विचरण क्षेत्र के आसपास अनेक गांव स्थित थे, क्षेत्र में मानव आबादी मवेशियों और कृषि भूमि की मौजूदगी और पूर्व में हुई जनहानि, पशु हानि एवं फसल छत की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने उसे रेस्क्यू कर वापस लाने का प्लान बनाया. इस हाथी की खासियत ये है कि ये बार-बार नदियां पार कर अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंच जाता है. इसलिए इसे रेस्क्यू करने के लिए भी हाथियों की खास टीम की जरूरत थी.