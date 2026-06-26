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बांधवगढ़ के पनपथा बफर क्षेत्र से हमलावर बाघ का रेस्क्यू, एनक्लोजर में सतत निगरानी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 हाथियों व वन विभाग की भारी भरकम टीम ने नर बाघ को अंतत: काबू में कर लिया.

Bandhavgarh Tiger Rescue
बांधवगढ़ में पनपथा बफर क्षेत्र हमलावर बाघ का रेस्क्यू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
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उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 5 साल के नर बाघ का सफल रेस्क्यू किया गया. उसे एंक्लोजर में रखा गया है. अब उसके हर मूवमेंट की निगरानी की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर उसकी चिकित्सकीय देखभाल भी की जाएगी. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर क्षेत्र में बुजुर्ग की मौत के बाद फॉरेस्ट टीम लगातार हमलावर बाघ की तलाश कर रही थी.

रेस्क्यू में 4 हाथियों की ली मदद

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय के अनुसार "25 जून को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर परिक्षेत्र के पलझा उत्तर बीट के कक्ष क्रमांक आरएफ -604 से बाघ का रेस्क्यू किया गया. ये बाघ लगभग 5 वर्ष का है." रेस्क्यू अभियान में रिजर्व के 4 हाथी-लक्ष्मण, सूर्या, गणेश और सुंदरगज की मदद ली गई. बाघ लगातार छकाता रहा. बाद में उसे ट्रेंकुलाइज कर बेहोश कर कब्जे में लिया जा सका. बाघ के ब्लड सैंपल के साथ अन्य आवश्यक जांच के लिए उसके अंगों के सैंपल भी लिए गए हैं. जांच रिपोर्ट और बाघ के व्यवहार के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

बांधवगढ़ में बाघ को सुरक्षित रूप से ट्रेंकुलाइज किया (ETV BHARAT)

बाघ को सुरक्षित रूप से ट्रेंकुलाइज किया

रेस्क्यू अभियान विभागीय अधिकारियों की निगरानी में पूरी सावधानी व निर्धारित मानकों के मुताबिक किया गया. इस दौरान क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उप संचालक, सहायक संचालक (ताला), वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी, संजय टाइगर रिजर्व, सीधी, परिक्षेत्र अधिकारी (ताला), परिक्षेत्र अधिकारी (पनपथा बफर एवं कोर), टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (टीपीएफ) और अन्य वन अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे. वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी ने बाघ को सुरक्षित रूप से ट्रेंकुलाइज किया.

Bandhavgarh Tiger Rescue
टाइगर के रेस्क्यू में 4 हाथियों की ली मदद (ETV BHARAT)

बहेरहा एनक्लोजर में जंगल का राजा

इसके बाद बाघ का आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. परीक्षण के लिए ब्लड का नमूना भी लिया गया. परीक्षण और सैम्पल लेने के बाद बाघ को विभागीय अधिकारियों एवं वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में विशेष रेस्क्यू वाहन के माध्यम से सुरक्षित रूप से बहेरहा एनक्लोजर पहुंचाया गया, जहां उसकी सतत निगरानी एवं आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल की जाएगी.

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