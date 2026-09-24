बांधवगढ़-अचानकमार कॉरिडोर के पास कोयला खनन, बाघों के लिए क्यों है खतरे की घंटी
बांधवगढ़-अचानकमार कॉरिडोर क्षेत्र में खनन से बाघों के बिखरने का डर! जानें कितना जरूरी है कान्हा-पेंच और बांधवगढ़-संजय-दुबरी के टाइगरों को मिलाने वाला ये कॉरिडोर. तपस गुप्ता के साथ शमशाद आलम की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 6:47 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 7:23 PM IST
उमरिया: मध्य प्रदेश में बीते जुलाई महीने से लेकर अब तक बांधवगढ़-अचानकमार टाइगर कॉरिडोर के आस पास 4 कोयला खनन परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है. जिसमें एक परियोजना कॉरिडोर से महज 53 मीटर की दूरी पर है. जबकि एक अन्य परियोजना कॉरिडोर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. जोकि 1,400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 960 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि शामिल है. जिससे बाघों के एक अहम रास्ते पर खतरा मंडराने लगा है.
खनन की मंजूरी मिलने के बाद से राजनीतिक और प्राकृतिक गलियारे में वन्यजीव की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इससे पहले बांधवगढ़-अचानकमार कॉरिडोर से 1.5 किमी और 3.9 किमी की दूरी पर स्थित पथोरा ईस्ट अंडरग्राउंड कोल माइनिंग ब्लॉक और अर्जुनी वेस्ट कोल ब्लॉक को मंजूरी दी गई थी.
बांधवगढ़-अचानकमार कॉरिडोर क्यों है इतना अहम
बांधवगढ़-अचानकमार कॉरिडोर बाघ सहित अन्य जीवों के आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है. यह जानवरों को बड़े आवासों तक पहुंच प्रदान करता है और क्षेत्र का विस्तार करने में मदद करते हैं. ये कॉरिडोर कान्हा-पेंच की बाघ आबादी को बांधवगढ़-संजय-दुबरी बाघ आबादी से जोड़ता है. इसलिए इस क्षेत्र में विकास कार्यों को वन्यजीवों पर संभावित प्रभाव के नजरिये से देखा जा रहा है.
बाघों की आबादी बिखरने का डर
बांधवगढ़-अचानकमार कॉरिडोर कान्हा-पेंच के बाघ और बांधवगढ़-संजय-दुबरी को बाघ सहित अन्य वन्य जीवों को आपस में जोड़ता है. इस कॉरिडोर के जरिए बाघ नए क्षेत्रों की तलाश में सुरक्षित आते-जाते हैं. ऐसे में इस क्षेत्र में कोयला खनन होने से कॉरिडोर सिकुड़ सकता है, जिससे बाघों की आबादी बिखरने की आशंका है.
जलमग्न क्षेत्र सूखने का खतरा
आशंका है कि टाइगर कॉरिडोर के आस पास भूमिगत कोयला खनन से सिर्फ 19 हेक्टेयर वन भूमि ही प्रभावित हो सकती है. हालांकि दूसरी ओर पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमिगत खनन से जमीन धंस सकती है. इससे जमीन की बनावट (ढाल) में बदलाव हो सकता है और जलमग्न क्षेत्र सूख सकता है. इससे छोटे वन्य जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इस इलाके में करीब 29 प्रजातियां रहती है. जिनमें स्लॉथ बियर, बाघ, पैंथर, तेंदुआ, आम जंगली बिल्ली और धारीदार लकड़बग्घा शामिल सहित अन्य वन्यजीव शामिल है.
बांधवगढ़ में बाघों के संरक्षण कॉरिडोर महत्वपूर्ण
जानकारों की माने तो बांधवगढ़-अचानकमार टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र में घुनघुटी ही एक ऐसा जंगल है, जहां बांधवगढ़ के कई बाघ देखे जाते हैं. जो समय-समय पर राहगीरों को भी मिलते रहते हैं. ऐसे में घुनघुटी बाघों का रहवास भी बन चुका है. अब जब यहां कोयला खदाने स्वीकृत हो रही है तो बाघों के अस्तित्व पर खतरा मंडराना सवभाविक है, क्योंकि जंगल में खदानें स्वीकृत हो जाएगी तो फिर बाघ कहां जाएंगे? अगर बाघों का रास्ता ही बंद कर दिया जाएगा तो बांधवगढ़ के बाघों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा. इसी कॉरिडोर की वजह से बांधवगढ़ में बाघों का संरक्षण भी हो रहा है.
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इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है. पटवारी ने सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछते हुए लिखा, "बाघों की आवाजाही वाले इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर के आसपास लगातार खनन परियोजनाओं को मंजूरी क्यों मिल रही है? बांधवगढ़ से अचानकमार तक बाघों की आवाजाही वाला महत्वपूर्ण प्राकृतिक गलियारा जैव-विविधता की जीवनरेखा है.
ऐसे कॉरिडोर को बचाना बाघों की दीर्घकालिक आबादी और आनुवंशिक विविधता के लिए जरूरी है, लेकिन सरकार ने बांधवगढ़-अचानकमार कॉरिडोर से करीब 6 किलोमीटर दूर ही उमरिया क्षेत्र में कोयला खदान को मंजूरी दी है. क्या सत्ता ने इसमें भी कमीशन ढूंढ लिया है?"