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घुनघुटी के जंगल पर सियासी संग्राम, उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला

दरअसल उमरिया जिले के घुनघुटी और आसपास के वन्य क्षेत्रों में कोयला खनन की गतिविधियों और प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है. पाली तहसील के गिठौरी, पतनारकला और आसपास के क्षेत्र में खनन परियोजनाओं को लेकर स्थानीय ग्रामीण आदिवासी समुदायों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों की चिंताएं सामने आती रही हैं.

उमंग सिंघार ने X पर पोस्ट में लिखा कि घुनघुटी का जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं बल्कि ग्रामीण और आदिवासियों की पहचान संस्कृति और पीढ़ियों की विरासत है. विकास के नाम पर जंगलों का विनाश और आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी कब तक होती रहेगी. उन्होंने इस मुद्दे को केवल उमरिया जिले तक सीमित न रखते हुए कहा है कि घुनघुटी के जंगल की लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य की लड़ाई है. पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा कि जंगल बचेगा तभी जीवन बचेगा.

वेस्ट कॉल ब्लॉक परियोजना भी चर्चा में है. परियोजना दस्तावेजों के अनुसार इस भूमिगत कोयला खदान के लिए लगभग 149.6878 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन का प्रस्ताव रखा गया है. परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता सालाना 8 लाख टन और अधिकतम 12 लाख टन बताई गई है. दस्तावेजों में 1753 पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव भी दर्ज है. ऐसे आंकड़ों ने जंगलों के भविष्य और स्थानी पारिस्थितिकी को लेकर सवालों को और गंभीर बना दिया है.

घुनघुटी का वन क्षेत्र जैव विविधता और वन्यजीवों की आवाजाही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और अचानकमार के बीच वन क्षेत्र की निरंतरता को लेकर भी संरक्षण से जुड़े लोग चिंता जताते रहे हैं. खनन गतिविधियों का विस्तार होने पर वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास उनके विचरण मार्ग जल स्रोत और आसपास के ग्रामीण पर्यावरण पर संभावित प्रभाव को लेकर चर्चा तेज है.

घुनघुटी और गिठौरी क्षेत्र की जमीन, जंगल और खनन से जुड़े विवाद

घुनघुटी और गिठौरी क्षेत्र की जमीन, जंगल और खनन से जुड़े विवादों के बीच आदिवासी समुदाय की नाराजगी भी समय-समय पर सामने आती रही है. स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों ने अपनी जमीन वन अधिकार और जंगलो की सुरक्षा को लेकर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई है. गिठौरी क्षेत्र में आदिवासियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के विरोध में भी ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया था. वहीं जंगल में पेड़ों की कटाई के विरोध में आदिवासी समुदाय ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर अपनी चिंता जाहिर की थी.