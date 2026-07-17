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केन-बेतवा परियोजना पर उमंग सिंघार ने उठाए सवाल, 30 साल पहले गांव छोड़ चुके लोगों को बांटा मुआवजा

यही कंपनी केन-बेतवा परियोजना के दौधन बांध के करीबन 3400 करोड़ के निर्माण कार्य में शामिल है. उमंग सिंघार ने सवाल उठाया कि चंदा मिलने की वजह से सरकार कंपनी के हित में काम कर रही है और परियोजना को लेकर आदिवासियों और किसानों द्वारा की जा रही शिकायतों को अनदेखा किया जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की है."

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तीन दिन पहले छतरपुर जिला पहुंचकर केन बेतवा परियोजना के प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी. इसके बाद शुक्रवार को अपने निवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए उमंग सिंघार ने परियोजना को लेकर कई सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना का निर्माण कर रही नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इलेक्टोरल बांड के जरिए बीजेपी को 60 करोड़ का चंदा दिया है.

उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि परियोजना में मुस्लिम परिवारों को भी मुआवजा बांट दिया गया, जबकि वह गांव के निवासी ही नहीं थे. उन्होंने इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जिला कलेक्टर द्वारा मामले को दबाने का आरोप लगाया.

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में चल रहे केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं. उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने ऐसे लोगों को भी मुआवजा बांट दिया, जो करीबन 30 साल पहले गांव छोड़ चुके हैं. इस तरह के करीबन 500 से ज्यादा कथित फर्जी मुआवजा बांटने का मामला सामने आया है.

नेता प्रतिपक्ष ने उठाए कई सवाल

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस परियोजना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. उमंग सिंघार ने कहा कि "44 हजार करोड़ की इस परियोजना में पहले चरण से ही ग्राम सभा प्रक्रिया, मुआवजा वितरण, भूमि अभिलेख, पुनर्वास, पुलिस कार्रवाई और ठेका आवंटन को लेकर गंभीर अनियमितता सामने आई है.

केन बेतवा परियोजना पर उमंग सिंघार ने उठाए सवाल (ETV Bharat)

ग्राम सभा की प्रक्रिया पर सवाल-उमंग सिंघार ने कहा कि पिछले करीबन 4 सालों से विधि सम्मत तरीके से ग्राम सभा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. प्रभावित परिवारों को सोशल इम्पेक्ट असिस्मेंट की जानकारी नहीं दी गई और न ही उन्हें प्रक्रिया में शामिल किया गया. अधिकांश ग्राम सभाओं की बैठकें 17-18 फरवरी 2022 को सुबह साढे़ 11 बजे दर्ज है. अलग-अलग पंचायमों में एक ही समय पर बैठके संदेह पैदा करती है.

उमंग सिंघार ने भूमि अभिलेखों में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए. सुकवाहा गांव की एक आदिवासी महिला सुमता रानी की जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज की गई और उसी के नाम मुआवजा भी स्वीकृत हो गया. उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना को 3 अक्टूबर 2023 को स्टेज टू वन स्वीकृति मिली थी, इसकी शर्तों के अनुसार 3 अक्टूबर 2024 तक पुनर्वास और भूमि हस्तांतरण पूरा होना था, लेकिन साल 2025 में निर्माण कार्य शुरू किया गया.

1980 में छोड़ गए मुस्लिम परिवार को दिया मुआवजा

उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि खरिहानी गांव के मकानों के लिए करीबन 11 करोड़ रुपए का मुआवजा स्वीकृत हुआ, जबकि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार करीबन 8 करोड़ ऐसे लोगों को दिए गए, जिसका गांव से कोई संबंध नहीं था. जो लोग 1980 और 1990 में गांव छोड़ चुके थे, उन्हें भी मुआवजा दे दिया गया. गांव में रहने वाले विश्वनाथ मिश्रा को मुआवजा दिया गया, जबकि वे 1992 में ही गांव छोड़ चुके थे. खरिहानी गांव में एक ऐसे मुस्लिम परिवार को भी मुआवजा स्वीकृत हुआ, जबकि वह परिवार कभी गांव में रहा ही नहीं.