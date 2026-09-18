छात्रों की गूंज से उठने वाली आवाज ही सरकार के दिए बुझाने का काम करेगी: उमंग सिंघार
प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दीप जलाने पर विपक्ष ने जताई आपत्ति, उमंग सिंघार ने बालाघाट और सागर में हुई मौत का दिया हवाला. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 4:01 PM IST
इंदौर: बालाघाट में 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत और सागर में जहरीली शराब से करीब इतने ही लोगों की मौत के बावजूद मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर खुशियां मनाने और दिए जलाने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा इंदौर में छात्रों की गूंज से उठने वाली आवाज ही अब राज्य सरकार के दिए बुझाने का काम करेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के चलते राज्य सरकार द्वारा दिए जलाने के आह्वान को कांग्रेस ने उन मृतकों का अपमान बताया है जिनकी मौत बालाघाट में कुपोषण और सागर के बंडा में जहरीली शराब से हुई है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इंदौर में तंज कसते हुए कहा "राज्य सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दिए जल रही है लेकिन बालाघाट में कुपोषण से जो आदिवासी बच्चे मर गए राज्य सरकार और प्रधानमंत्री के मन में उनके लिए दर्द क्यों नहीं है?"
दु:ख के समय सेवा और संकल्प के नाम पर दिए जल रहे
नेता प्रतिपक्ष ने कहा मध्य प्रदेश में ऐसी बड़ी घटनाओं पर प्रधानमंत्री को शोक की अपील करनी थी लेकिन न तो प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया न ही ऐसी कोई घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की. सबसे शर्मनाक बात यह है कि ऐसी बड़ी घटनाओं के बावजूद भी राज्य में मासूम लोगों की मौत पर दु:ख जताने के बजाय ऐसे दु:खद समय में भी सेवा और संकल्प के नाम पर दिए जल रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता यह सब देख रही है इसलिए इंदौर में छात्रों की गूंज से उठने वाली आवाज ही गरीब और मजबूर लोगों की मौत पर जलने वाले सरकारी दिए बुझाने का काम करेगी.
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युवाओं का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा
इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हजारों छात्रों के पहुंचने का दावा कांग्रेस ने किया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "रीजनल पार्क स्थित भारत जोड़ो परिसर में जितने छात्र बन सकेंगे उतने ही लोगों को एंट्री दी जाएगी बाद में एंट्री बंद करनी पड़ेगी, इसके लिए बाहर स्क्रीन भी लगाई जाएगी जिससे लोग राहुल गांधी को सुन सकें. उन्होंने कहा प्रशासन ने छात्र संख्या के हिसाब से कार्यक्रम में बाधा डालने और पाबंदी लगाने का लगातार प्रयास किया है ऐसी स्थिति में छात्राओं के बैठने की अलग व्यवस्था की जाएगी.