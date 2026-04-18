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आरएएस परीक्षा 2024: 12 दिन पहले समाज कल्याण अधिकारी के पद पर ज्वाइनिंग, अब प्रदेश में 18 रैंक पाकर बने आरएएस

डूंगरपुर: जिले के पादरड़ी बड़ी गांव के उमंग रावल को 12 दिन पहले डूंगरपुर में बतौर समाज कल्याण अधिकारी की कुर्सी मिली. इसके लिए जयपुर में ज्वाइनिंग भी दे दी. इस बीच, शनिवार को आई बड़ी खुशखबरी ने उमंग में नई उमंग भर दी. आरएएस परीक्षा 2024 के रिजल्ट में उमंग ने पूरे प्रदेश में 18वीं रैंक हासिल की. टीएसपी में उनकी तीसरी रैंक है. पिछली आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 में उमंग रावल को टीएसपी में आठवीं रैंक मिली थी. उमंग के पिता प्रवीण रावल अंग्रेजी विषय में वरिष्ठ अध्यापक हैं, जो कराड़ा सीनियर स्कूल में पदस्थ हैं, जबकि मां हर्षा रावल झाखरी स्कूल में पीटीआई हैं. उमंग की कामयाबी से पूरे परिवार में हर्ष है.

पिता प्रवीण रावल ने बताया कि उमंग अभी उदयपुर में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है. उमंग शुरू से पढ़ाई में होशियार रहा है. 10वीं ओर 12वीं बोर्ड में 90 पर्सेंट आए थे. बीएससी मैथ्स 86 पर्सेट से पास की. इसके बाद यूपीएससी की तैयारी में लग गया. 26 वर्षीय उमंग 5 बार यूपीएससी की परीक्षा दे चुके. आखिरी बार तैयारी में जुटे हैं. उमंग रोजाना अपने टाइमिंग के अनुसार पढ़ाई करता हैं.

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