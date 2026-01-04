ETV Bharat / state

अरावली बचाने की मुहिम तेज, फरीदाबाद में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, बोले- "ये बहुत जरूरी आंदोलन, सभी को समर्थन करना होगा"

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में मिनी जंतर-मंतर कहे जाने वाले बादशाह खान चौक पर आज, रविवार को उमंग रंग मंच संस्था द्वारा अरावली संरक्षण को लेकर आक्रोश प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि "पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वह फिलहाल विचाराधीन है. जिसको लेकर आने वाली 21 जनवरी को दोबारा फैसला सुनाया जाएगा. यदि फैसला अरावली संरक्षण के पक्ष में नहीं किया गया, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा".

अरावली संरक्षण के लिए सड़क पर जनता: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि "अब दिल्ली के जंतर-मंतर पर जाकर अरावली बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. अरावली के साथ छेड़छाड़ का मतलब है, सीधे-सीधे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना है. साथ ही आने वाली पीढ़ी और जीव-जंतुओं की नस्लों को बर्बाद करने का रास्ता बनाया जा रहा है. यदि इसी तरह अरावली को खत्म किया जाएगा तो आने वाले समय में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी. प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा. सब कुछ नष्ट हो जाएगा और अरावली में रहने वाले जीव भी नष्ट हो जाएंगे".