उम्मेद अस्पताल: 1 करोड़ के 1000 से ज्यादा इंजेक्शन का नहीं मिला रिकॉर्ड, एसओजी से होगी घोटाले की जांच
कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि इस महंगे इंजेक्शन की आपूर्ति सभी अस्पतालों में होती है. ऐसे में बाकी जगह पर भी जांच की आवश्यकता है.
Published : November 17, 2026 at 7:59 PM IST
जोधपुर : डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध उम्मेद अस्पताल में मरीजों को लगाए जाने वाले महंगे आइवीआइजी (इंट्रावीनस इम्युनोग्लोबुलिन) इंजेक्शन घोटाला बड़े स्तर का हो सकता है. कॉलेज प्रबंधन को आशंका है कि यह केवल एक अस्पताल तक सीमित नहीं रहा होगा. कई लोग इसमें शामिल होंगे. अब इस मामले की जांच पुलिस की उच्च जांच एजेंसी एसओजी से करवाने की तैयारी है. इसको लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा, जोधपुर पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया से भी मिल चुके हैं. उन्होंने बताया कि यह मामला बहुत बड़ा हो सकता है. हमें अंदेशा है कि कई अस्पतालों में बड़ी तादाद में यह महंगे इंजेक्शन निकल गए हैं. संभवत एसओजी को जांच के लिए पूरा मामला भेजा जाएगा.
एक करोड़ के इंजेक्शन का रिकॉर्ड गायब, दो एपीओ : मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इसकी जांच अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर अनुराग सिंह को सौंपी है. जांच में अब तक एक हजार से अधिक इंजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं मिला है. इनकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है. जांच का दायरा बढ़ने के साथ यह आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है. हालांकि, अभी तक किसी को दोषी नहीं माना गया है. मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच जारी है. डा जोधा ने बताया कि दो कार्मिको को एपीओ किया गया है.
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बड़ा रैकेट, और भी अस्पताल में हो सकता है घोटाला : कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि इस महंगे इंजेक्शन की आपूर्ति सभी अस्पतालों में होती है. ऐसे में बाकी जगह पर भी जांच की आवश्यकता है जिसको लेकर हम पड़ताल कर रहे हैं. क्योंकि इतने महंगे इंजेक्शन लेने के बाद उनका उपयोग कहां-कहां किया होगा और किस स्तर पर हुआ होगा. उसे एक व्यक्ति नहीं कर सकता. इसके पीछे पूरा गिरोह हो सकता है. ऐसे में उम्मेद के अलावा एमडीएम, एमजीएच सहित बाकी अस्पताल में भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है.
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एक इंजेक्शन सरकार 9 हजार में खरीदती है : सरकारी सप्लाई के तहत मरीजों को ये इंजेक्शन निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं. सरकार इन्हें करीब 9 से 9.5 हजार रुपए प्रति वॉयल की दर पर खरीदती है. इस हिसाब से रिकॉर्ड से गायब एक हजार से अधिक वॉयल की कीमत करीब एक करोड़ रुपए से अधिक है. इतनी बड़ी तादाद के रिकॉर्ड नहीं मिलने पर ही कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस की जांच एजेंसी को मामला देने का मानस बनाया है.
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ऐसे खुला मामला: मामला 20 सितंबर का है. अस्पताल में यूटीबी पर कार्यरत एक कर्मचारी डीडीसी काउंटर नंबर 9 पर आइवीआइजी इंजेक्शन लेने पहुंचा, तो उसे बताया गया कि उसके नाम से एक दिन पहले ही इंजेक्शन जारी हो चुका है. रिकॉर्ड की पड़ताल करने पर उसके नाम से पहले भी कई इंजेक्शन जारी होना सामने आया. हैरानी की बात यह थी कि कुछ तारीखों पर कर्मचारी अवकाश पर था, इसके बावजूद उसके नाम से इंजेक्शन जारी किए गाए थे. इस संबंध में कर्मचारी ने अस्पताल अधीक्षक को लिखित शिकायत दी थी.
शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है इंजेक्शन : यह इंजेक्शन वायरल इंफेक्शन से पीड़ित मरीजों के काम आता है. उनके अंदर ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज देनी जरूरी होती है. यह इंजेक्शन एक तरह से मरीज के लिए संजीवनी होता है, लेकिन मिसयूज किया जा रहा है. इसे पकड़ने के लिए यह कवायद हो रही है.
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इसलिए गहन जांच की आवश्यकता :
- जिन इंजेक्शन वॉयल का रिकॉर्ड नहीं मिला, उनका उपयोग कहां और किन मरीजों के उपचार में हुआ?
- अस्पताल में जिन कर्मचारियों के नाम पर इंजेक्शन जारी दिखाए गए, वे इन्हें लेने से इनकार कर रहे हैं. ऐसे में इंजेक्शन कैसे रिलीज हुए?
- पूरे डीडीसी काउंटर के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध, दो एपीओ हुए, बाकी पर कार्रवाई कब?