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उम्मेद अस्पताल: 1 करोड़ के 1000 से ज्यादा इंजेक्शन का नहीं मिला रिकॉर्ड, एसओजी से होगी घोटाले की जांच

उम्मेद अस्पताल, जोधपुर ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर : डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध उम्मेद अस्पताल में मरीजों को लगाए जाने वाले महंगे आइवीआइजी (इंट्रावीनस इम्युनोग्लोबुलिन) इंजेक्शन घोटाला बड़े स्तर का हो सकता है. कॉलेज प्रबंधन को आशंका है कि यह केवल एक अस्पताल तक सीमित नहीं रहा होगा. कई लोग इसमें शामिल होंगे. अब इस मामले की जांच पुलिस की उच्च जांच एजेंसी एसओजी से करवाने की तैयारी है. इसको लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा, जोधपुर पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया से भी मिल चुके हैं. उन्होंने बताया कि यह मामला बहुत बड़ा हो सकता है. हमें अंदेशा है कि कई अस्पतालों में बड़ी तादाद में यह महंगे इंजेक्शन निकल गए हैं. संभवत एसओजी को जांच के लिए पूरा मामला भेजा जाएगा.