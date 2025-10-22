ETV Bharat / state

उमा भारती झांसी से लड़ना चाहती हैं चुनाव, लाड़ली बहनों को मालामाल करने का बताया प्लान

उमा भारती ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "मध्य प्रदेश की एक करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों को सरकार की ओर से 2 गाय दी जानी चाहिए. गौ पालक की तरह वे उन गायों की देखभाल करेंगी. एक तरफ इन गायों के साथ ये लाड़ली बहनें आर्थिक रूप से मजबूत होंगी. दूसरा जो गाय हाईवे पर दिखाई देती हैं उस गोवंश का भी बेहतर प्रबंधन और देखभाल हो सकेगा. उन्होंने कहा कि "वे इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजेंगी. भारती ने कहा, "शहरों की लाड़ली बहने भले ही गौ पालन न कर पाएं, लेकिन ग्रामीण महिलाए गायों को संभाल लेंगी."

भोपाल: पूर्व केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने लाड़ली बहनों को मालामाल करने का नया प्लान दिया है. उमा भारती का फार्मूला ये है कि प्रदेश की एक करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों को प्रति हितग्राही के हिसाब से 2 गाय दी जाए. ईटीवी भारत से बातचीत में उमा भारती ने गौ संरक्षण के साथ 4 नवम्बर को गंगा को निर्मल रखने का वो प्लान भी बताया, जिसमें पूरे देश से ये अपील की गई कि गंगा में डुबकी लगाने वाले एक दिन गंगा के नाम करें.

गंगा संवर्धन के लिए लंबे समय से काम कर रही उमा भारती अब गंगा के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं. उन्होंने कहा कि "गंगा में जिसने भी जब भी डुबकी लगाई है उसके लिए आज अवसर है कि गंगा ने जो दिया है उसे लौटाएं. एक दिन अपने जीवन का गंगा को दें, उसे स्वच्छ करें." उमा भारती ने कहा कि "सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन समाज का जो दायित्व है वो समाज आगे आकर पूरा करे."

उमा ने बताया क्यों झांसी से ही लड़ेंगी चुनाव

उमा भारती ने ईटीवी भारत से बातचीत में ये भी बताया कि वे झांसी से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि "झांसी मेरी जन्मभूमि टीकमगढ़ के नजदीक है. दूसरा झांसी को बहुत सौगातें मिली हैं. मुझे झांसी से बहुत स्नेह मिला है." झांसी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने पर उनसे सवाल किया गया कि क्या उनका मध्य प्रदेश से मोहभंग हो गया है. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि "मेरा जुड़ाव पूरे देश से है. पूरा भारत मेरे दिल में बसता है."

'मैं बिल्कुल हाशिए पर नहीं हूं'

उमा भारती ने कहा कि "मेरे विषय में जो मीडिया में कहा जाता है कि मैं हाशिए पर हूं, इसे बंद कीजिए. मैं बिल्कुल हाशिए पर नहीं हूं. मैंने मना किया था कि मैं चुनाव नहीं लडूंगी. मैं अब कह रही हूं कि 2029 में मैं झांसी से चुनाव लडूंगी." उन्होंने कहा कि "मुझे अगर बिहार चुनाव में भी प्रचार के लिए जाने कहा जाएगा तो मैं तुरंत जाने के लिए तैयार हूं."