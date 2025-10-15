'हिंदू धर्म का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे', मैहर दर्शन करने पहुंची उमा भारती का बयान
मैहर में मां शारदा के दर्शन करने पहुंचीं उमा भारती, हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ विचारधारा वाला धर्म बताया.
मैहर: भाजपा नेत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बुधवार को मैहर पहुंची थीं. जहां उन्होंने मां शारदा के दरबार में हाजिरी लगाई और विधि विधान से मां की पूजा अर्चना की. मां शारदा के दर्शन के बाद उमा भारती बड़ा अखाड़ा और गोलामठ मंदिर भी गईं, जहां उन्होंने भगवान शिव और गणेश जी के दर्शन किए. मंदिर परिसर में पुजारियों और श्रद्धालुओं ने साल-श्रीफल भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. उमा भारती ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है.
'हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ विचारधारा वाला धर्म है'
उमा भारती ने कहा, "मां शारदा देवी के चरणों में नमन करते हुए देश की एकता, शांति और जनता के कल्याण की प्रार्थना की है. उन्होंने कहा, मां शारदा केवल मध्य प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था का केंद्र हैं और मां शारदा का आशीर्वाद सदा ही लोगों पर बना रहे."
उन्होंने आगे कहा, "गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध केवल जगन्नाथपुरी मंदिर में लागू है, लेकिन हम हिंदुओं की उदारता और बल का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे. हिंदू धर्म दुनिया की सबसे श्रेष्ठ विचारधारा वाला धर्म है. इसकी सहजता को कई इसकी कमजोरी समझने की भूल न करे."
श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब
उमा भारती के मैहर आगमन की सूचना मिलते ही मां शारदा धाम में भारी भीड़ उमड़ पड़ी. भारी संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया. मंदिर परिसर में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. मां शारदा के दर्शन के बाद उमा भारती सतना के लिए रवाना हो गईं. उमा भारती के इस बयान को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं. लोग इसके अलग-अलग अर्थ निकाल रहे हैं.