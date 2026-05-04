सांसद सयोनी घोष का ये गाना ममता बनर्जी को ले डूबा, उमा भारती ने बताई TMC की हार की वजह
उमा भारती ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार की वजह बताई, टीएमसी सांसद सयोनी घोष के गीत को बताया हार का जिम्मेदार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 6:24 PM IST
भोपाल: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत की पर बधाई दे रहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को मिली करारी हार की वजह इस पूरे चुनाव में स्टार प्रचारक रहीं सांसद सयोनी घोष के एक गीत को बताया है. उमा भारती ने अपने ट्वीट में तृणमूल सांसद का वीडियो लगाया है और कहा है कि जीत तो हमारी होनी ही थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की इस सांसद का ये गीत ममता बनर्जी को ले डूबा.
उमा ने कहा ममता की हार की वजह एक गीत भी
उमा भारती ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयोनी घोष का एक वीडियो लगाया. ये वीडियो एक चुनावी सभा के दौरान का है. एक ऐसी चुनाव सभा का जहां पर सयोनी घोष अपने एक गीत के जरिए मतदाताओ को संबोधित कर रही हैं. उमा भारती ने गीत गाते हुए जो सयोनी घोष का वीडियो लगाया है उसमें वो एक बंगाली गीत गा रही हैं. बंगाल के जादवपुर सीट से सांसद सयोनी घोष का ये गीत चुनाव प्रचार के दौरान खूब वायरल हुआ था. उस गीत के हिंदी में बोल थे "मेरी आंखों में है काबा और दिल में मदीना". उमा भारती ने इसी गीत को लेकर तंज सकते हुए कहा है कि सांसद का ये गीत ही ममता बनर्जी को ले डूबा.
1. बंगाल की जीत के लिए मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी और बंगाल के असंख्य कार्यकर्ताओं को बधाई एवं अभिनंदन।— Uma Bharti (@umasribharti) May 4, 2026
2. अबकी बार जीत तो हमारी होनी ही थी लेकिन ममता बनर्जी की ही पार्टी की एक सांसद का यह गाना ममता जी को ले डूबा। @BJP4India @BJP4Bengal @PMOIndia @narendramodi @AmitShah… pic.twitter.com/NhjfJmg9Eb
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गीत पर मचा था बवाल, बीजेपी ने कहा था ये तुष्टिकरण की सियासत
जब सोशल मीडिया पर टीएमसी सांसद सायोनी घोष का ये गीत वायरल हुआ था. तब काफी विवाद बढ़ा था. बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टिकरण की रानजीति करार दिया था और कहा था कि केवल मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए ये किया जा रहा है. टीएमसी ने भी मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में इस गीत का ज्यादा प्रचार किया था.
2026 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चेहरा बनीं सयोनी
सयोनी घोष 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के चुनाव का चेहरा बनकर उभरीं. सोशल मीडिया पर वे सबसे तेजी से वायरल हुईं. उनका बेबाक भाषण देने का अंदाज उनकी खूबसूरती और लगातार चुनाव में मेहनत के साथ सियासत में कई जगह उन्हें ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाने लगा था. 1993 में जन्मी सयोनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिवार से नहीं आतीं. राजनीति में उनका अनुभव भी बेहद लंबा नहीं है वे फिल्मों में काम करती थीं. अभिनेत्री बनने के बाद उन्होंने सियासत की राह पकड़ी और नेता बनी हैं.