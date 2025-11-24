ETV Bharat / state

TMC MLA पर भड़की उमाभारती, भारत में बाबर के नाम पर कोई इमारत स्वीकार नहीं

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पं. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी को नसीहत देते हुए अपने विधायकों पर लगाम कसने की सलाह दी है.

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 4:33 PM IST

भोपाल : तृण मूल कांग्रेस (TMC) विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कड़ा रुख दिखाया है. उन्होंने कहा "जो इमारत भारत को अपमानित करने वाले बाबर के नाम पर बनाई जाएगी, उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा."

उमा भारती ने सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया करते हुए कहा "सबको एकजुट होकर इसे रोकना चाहिए." टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने हाल ही में बयान दिया "पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्दिद बनाएंगे. इसका 6 दिसंबर को शिलान्यास करेंगे."

उमा भारती ने दी पं. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी को नसीहत (ETV BHARAT)

बाबर के नाम से कोई इमारत मंजूर नहीं

पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर छिड़े बवाल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी सामने आई हैं. उन्होेने कहा "सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी निंदा करनी चाहिए और इसे रोकना चाहिए. भारत की धरती पर उस बाबर का जिसने भारत पर हमला किया और हमारे देश को अपमानित किया, उसके नाम की कोई इमारत भारत में बन नहीं सकती. अगर ऐसी कोई इमारत बनी तो वह ध्वस्त कर दी जाएगी."

बाबर की इमारत को संरक्षण देने वाली सरकार गिरा देंगे

उमा भारती ने कहा "जो सरकार बाबर की इमारत को संरक्षण देगी, वह भी ध्वस्त कर दी जाएगी." उमा भारती टीएमसी विधायक के बयान को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यंत्री ममता बैनर्जी को नसीहत दे चुकी हैं. उन्होंने ट्वीट किया था.

इसमें उन्होंने ममता बनर्जी को सलाह दी थी "बाबर के नाम मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई कीजिए. देश की अस्मिता एवं सद्भाव के लिए आपकी भी जिम्मेवारी है. इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने, हम सम्मान करेंगे लेकिन बाबर के नाम से बनी इमारत का वही हाल होगा, जो 6 दिसम्बर को अयोध्या में हुआ था."

राम मंदिर आंदोलन में उमा भारती की अहम भूमिका

अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी के जिन नेताओं की भूमिका खासतौर पर रही, उसमें उमा भारती का भी नाम है. राम मंदिर के मुद्दे को आम लोगों तक पहुंचाने में उमा भारती की अहम भूमिका रही. उमा भारती के अलावा विहिप अशोक सिंघल, बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह के अलावा साध्वी ऋतम्बरा ने राम मंदिर आंदोलन की अलख जगाई थी. उमा भारती के भाषणों में की गई अपील का असर इस तरह देखा गया था कि लाखों की तादाद में कारसेवक अयोध्या पहुंच गए थे.

