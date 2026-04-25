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शक्ति प्रदर्शन के बहाने सियासी संदेश, लंबे अरसे बाद एक मंच पर दिखेंगे उमा भारती और प्रहलाद पटेल

लोधी सम्मेलन में शामिल होंगे उमा भारती और प्रहलाद पटेल ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी का जंबूरी मैदान में 28 अप्रैल को ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनने जा रहा है. लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल एक मंच पर साथ नजर आएंगे. बता दें कि मंगलवार को भोपाल में लोधी समाज का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोजन के जरिए जहां समाज अपनी एकजुटता दिखाएगा, वहीं इसके अलग-अलग राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव भी होंगे शामिल अखिल भारतीय लोधी, लोधा, लोध क्षत्रिय महासभा, नर्मदा टाइगर हिरदेश शाह शोध संस्था और गोड महासभा के तत्वाधान में 28 अप्रैल को नर्मदा टाइगर हिरदेशाह लोधी के बलिदान दिवस पर शौर्य यात्रा और लोधी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ समाज के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे. बता दें कि यह आयोजन 1842 की क्रांति के गुमनाम नायकों को याद करने और उन्हें इतिहास में उचित स्थान दिलाने की मांग को लेकर केंद्रित है, वहीं दूसरी ओर यह प्रदेश की सियासत में शक्ति संतुलन का संकेत भी दे रहा है. समाज ने सरकार के सामने रखी 3 प्रमुख मांगें अखिल भारतीय लोधी, लोधा, लोध क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल ने बताया कि 1842 की क्रांति देश की पहली संगठित बगावतों में से एक थी. जिसमें दलित, पिछड़े और आदिवासी राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका था. नर्मदा टाईगर हिरदेशाह लोधी के नेतृत्व में शुरू हुई इस लड़ाई में बुंदेला, गोंड और अन्य जनजातीय योद्धाओं ने अहम भूमिका निभाई. लेकिन इतिहास के पन्नों में इन वीरों को वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसके वे हकदार थे.