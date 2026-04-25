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शक्ति प्रदर्शन के बहाने सियासी संदेश, लंबे अरसे बाद एक मंच पर दिखेंगे उमा भारती और प्रहलाद पटेल

भोपाल में नर्मदा टाइगर हिरदेशाह लोधी के बलिदान दिवस पर 28 अप्रैल को शौर्य यात्रा और लोधी सम्मेलन का होगा आयोजन.

Prahlad Patel Lodhi sammelan
लोधी सम्मेलन में शामिल होंगे उमा भारती और प्रहलाद पटेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 3:29 PM IST

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भोपाल: राजधानी का जंबूरी मैदान में 28 अप्रैल को ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनने जा रहा है. लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल एक मंच पर साथ नजर आएंगे. बता दें कि मंगलवार को भोपाल में लोधी समाज का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोजन के जरिए जहां समाज अपनी एकजुटता दिखाएगा, वहीं इसके अलग-अलग राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री मोहन यादव भी होंगे शामिल

अखिल भारतीय लोधी, लोधा, लोध क्षत्रिय महासभा, नर्मदा टाइगर हिरदेश शाह शोध संस्था और गोड महासभा के तत्वाधान में 28 अप्रैल को नर्मदा टाइगर हिरदेशाह लोधी के बलिदान दिवस पर शौर्य यात्रा और लोधी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ समाज के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे.

बता दें कि यह आयोजन 1842 की क्रांति के गुमनाम नायकों को याद करने और उन्हें इतिहास में उचित स्थान दिलाने की मांग को लेकर केंद्रित है, वहीं दूसरी ओर यह प्रदेश की सियासत में शक्ति संतुलन का संकेत भी दे रहा है.

समाज ने सरकार के सामने रखी 3 प्रमुख मांगें

अखिल भारतीय लोधी, लोधा, लोध क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल ने बताया कि 1842 की क्रांति देश की पहली संगठित बगावतों में से एक थी. जिसमें दलित, पिछड़े और आदिवासी राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका था. नर्मदा टाईगर हिरदेशाह लोधी के नेतृत्व में शुरू हुई इस लड़ाई में बुंदेला, गोंड और अन्य जनजातीय योद्धाओं ने अहम भूमिका निभाई. लेकिन इतिहास के पन्नों में इन वीरों को वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसके वे हकदार थे.

इसी को ध्यान में रखते हुए समाज ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं. पहली 28 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में घोषित किया जाए. दूसरी 1842 की क्रांति और उसके नायकों पर व्यापक शोध कराया जाए और इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए. तीसरी मांग है, जिन-जिन क्षेत्रों में यह क्रांति फैली, वहां के ऐतिहासिक तथ्यों को संरक्षित और प्रचारित किया जाए.

समाज के योद्धाओं का इतिहास में उल्लेख सीमित

महासभा के युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रद्युम्न लोधी ने बताया, इतिहास के कई ऐसे प्रसंग सामने आए हैं, जो इस क्रांति की व्यापकता को दर्शाते हैं. चंदेरी, चरखारी से लेकर नागपुर और पुणे तक इस आंदोलन के प्रमाण मिलते हैं. ढिल्लन शाह, नरवर शाह, गजराज सिंह जैसे योद्धाओं के बलिदान की कहानियां आज भी स्थानीय इतिहास में जीवित हैं, लेकिन मुख्यधारा के इतिहास में उनका उल्लेख बेहद सीमित है.

उमा भारती की होगी सक्रिय सहभागिता

विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक नजरिए से देंखे तो यह सम्मेलन महत्वपूर्ण है. बुंदेलखंड और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की करीब 40 सीटों पर लोधी समाज का प्रभाव माना जाता है. ऐसे में समाज का एकजुट प्रदर्शन किसी भी राजनीतिक दल के लिए अहम संदेश देता है.

एक तरफ जहां उमा भारती पिछले कुछ समय से सक्रिय राजनीति से दूर नजर आ रही थीं, इस मंच के जरिए एक बार फिर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में हैं. उन्होंने पहले भी 2029 में झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया है. वहीं प्रहलाद पटेल भी इस आयोजन के जरिए अपने प्रभाव को मजबूत करने की रणनीति में दिख रहे हैं.

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