पिथौरागढ़ में छुट्टी पर गया रेडियोलॉजिस्ट, बैरंग लौटीं अल्ट्रासाउंड कराने आई गर्भवती महिलाएं
रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर होने के कारण गर्भवतियों के लिए प्रस्तावित अल्ट्रासाउंड शिविर आयोजित नहीं हो सका है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 30, 2026 at 10:09 AM IST|
Updated : July 30, 2026 at 10:18 AM IST
पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतर जा रही है. अब महिला अस्पताल पिथौरागढ़ में रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर होने के कारण गर्भवतियों के लिए प्रस्तावित अल्ट्रासाउंड शिविर आयोजित नहीं हो सका है. अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचीं गर्भवतियों को बिना जांच कराए ही वापस लौटना पड़ा.
पिथौरागढ़ में अल्ट्रासाउंड करने के लिए नहीं है रेडियोलॉजिस्ट: महिला अस्पताल में प्रत्येक सप्ताह बुधवार और शुक्रवार को गर्भवतियों के अल्ट्रासाउंड के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जाता है. इस बार रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर होने के कारण शिविर रद्द करना पड़ा. अस्पताल पहुंचने के बाद गर्भवतियों को इसकी जानकारी मिली. इस कारण उन्हें निराशा के साथ लौटना पड़ा. जिले में वर्तमान में केवल जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में एक रेडियोलॉजिस्ट तैनात है. जिले भर के मरीजों और गर्भवतियों के अल्ट्रासाउंड की जिम्मेदारी उसी पर है. उसके अवकाश पर रहने या अन्य कारणों से अनुपस्थित होने पर अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रभावित हो जाती हैं, जिससे मरीजों खासकर गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
छुट्टी पर गया रेडियोलॉजिस्ट: महिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक (पीएमएस) डॉ. डी.पी. सिंह ने बताया कि-
रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर जाेन से समस्या पैदा हुई. उसके अवकाश से लौटने के बाद नियमित रूप से अल्ट्रासाउंड शिविर का संचालन फिर शुरू कर दिया जाएगा. -डॉ डीपी सिंह, पीएमएस-
हादसे में स्कूटी सवार घायल, नहीं मिला डॉक्टर: उधर बुधवार देर शाम घाट-पिथौरागढ़ हाईवे पर इग्यारदेवी के पास स्कूटी चालक किसी वाहन की चपेट में आने से घायल हो गया. लोग उसे पीएचसी ले गए जहां इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं मिले. एएनएम ने घायलों का प्राथमिक इलाज किया. डॉक्टर न मिलने से नाराज लोगों ने होटल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पीएचसी के गेट पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया. भट्ट ने कहा कि पीएचसी में पर्याप्त डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई है. जो डॉक्टर तैनात हैं, वह भी हमेशा गायब रहते हैं. ऐसे में मरीजों और घायलों को इलाज नहीं मिलता.
ये हैं जिम्मेदार मंत्री, सांसद, विधायक और अफसर: उत्तराखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल हैं. उन्हें मार्च 2026 में हुए मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है. इससे पहले डॉ धन सिंह रावत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे. अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ संसदीय सीट से सांसद बीजेपी के अजय टम्टा हैं. पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक मयूख महर हैं. महर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हैं. पिथौरागढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ डॉ. जीवन सिंह चुफाल हैं. उन्होंने जुलाई 2026 में अपना कार्यभार संभाला है.
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