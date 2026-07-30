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पिथौरागढ़ में छुट्टी पर गया रेडियोलॉजिस्ट, बैरंग लौटीं अल्ट्रासाउंड कराने आई गर्भवती महिलाएं

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतर जा रही है. अब महिला अस्पताल पिथौरागढ़ में रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर होने के कारण गर्भवतियों के लिए प्रस्तावित अल्ट्रासाउंड शिविर आयोजित नहीं हो सका है. अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचीं गर्भवतियों को बिना जांच कराए ही वापस लौटना पड़ा.

पिथौरागढ़ में अल्ट्रासाउंड करने के लिए नहीं है रेडियोलॉजिस्ट: महिला अस्पताल में प्रत्येक सप्ताह बुधवार और शुक्रवार को गर्भवतियों के अल्ट्रासाउंड के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जाता है. इस बार रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर होने के कारण शिविर रद्द करना पड़ा. अस्पताल पहुंचने के बाद गर्भवतियों को इसकी जानकारी मिली. इस कारण उन्हें निराशा के साथ लौटना पड़ा. जिले में वर्तमान में केवल जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में एक रेडियोलॉजिस्ट तैनात है. जिले भर के मरीजों और गर्भवतियों के अल्ट्रासाउंड की जिम्मेदारी उसी पर है. उसके अवकाश पर रहने या अन्य कारणों से अनुपस्थित होने पर अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रभावित हो जाती हैं, जिससे मरीजों खासकर गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

छुट्टी पर गया रेडियोलॉजिस्ट: महिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक (पीएमएस) डॉ. डी.पी. सिंह ने बताया कि-