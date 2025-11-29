ETV Bharat / state

ग्रामोत्थान परियोजना बन रही गेम चेंजर, अल्ट्रा पुअर जशोदा देवी बकरी पालकर बनीं आत्मनिर्भर

ग्रामोत्थान परियोजना बन रही गेम चेंजर: आज जशोदा देवी अपने बकरी पालन कार्य के माध्यम से निरंतर आय अर्जित कर रही हैं एवं परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. उनकी सफलता देखकर ग्राम की अन्य महिलाएं भी प्रेरित हो रही हैं और आजीविका संवर्धन को लेकर इस योजना का लाभ लेने में रुचि दिखा रही हैं. जशोदा देवी ने बताया कि-

बकरी पालन से बनीं आत्मनिर्भर: ग्रामीण महिला जशोदा देवी बताती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से महिलाओं को बकरी पालन का अनुभव रहता है. मगर आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण वे इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाती थी. उनके इसी सपने को साकार करने को लेकर ग्रामोत्थान परियोजना ने 35 हजार की ब्याज रहित सहायता राशि प्रदान की. इस आर्थिक सहयोग से उन्होंने बकरियां खरीदकर अपने छोटे से उद्यम की शुरुआत की.

रुद्रप्रयाग: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने के उद्देश्य से ग्रामोत्थान परियोजना द्वारा संचालित अल्ट्रा पुअर योजना लगातार प्रेरणादायक परिणाम दे रही है. इसी क्रम में जनपद के ब्लॉक अगस्त्यमुनि के ग्राम रतूड़ा की जशोदा देवी ने बकरी पालन कर उदाहरण प्रस्तुत किया है.

पहले आर्थिक तंगी थी. अब बकरी पालन से दो पैसे हाथ में आ रहे हैं. ये अनुभव रोमांचित करने वाला है. राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को खासकर महिलाओं को सरकार की तरफ से चलाई जा रही ऐसी स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ अवश्य उठाना चाहिए.

-जशोदा देवी, अल्ट्रा पुअर योजना की लाभार्थी-

सीडीओ ने अल्ट्रा पुअर योजना के बारे में बताया: मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि-

अल्ट्रा पुअर योजना जैसी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए संबल सिद्ध हो रही है. इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है. ग्रामीण महिलाओं का विकास एवं आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है और इस प्रकार की सफलताएं यह प्रमाणित करती हैं कि योजनाओं का लाभ वास्तव में पात्र व जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है.

-राजेंद्र सिंह रावत, मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग-

ग्रामीण महिलाएं पशुपालन से आर्थिकी करें मजबूत- डीएम: रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि-

जनपद में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करने को लेकर हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. अब तक कई ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है. ग्रामोत्थान परियोजना की अल्ट्रा पुअर योजना से जुड़कर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं मजबूती के साथ स्वरोजगार कर रही हैं. भेड़, बकरी, भैंस, गाय का पालन आर्थिकी को मजबूत करने के लिए सशक्त माध्यम हैं. इसका लाभ अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी उठाना चाहिए.

-प्रतीक जैन, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग-

जशोदा देवी ऐसे बनीं आत्मनिर्भर: अल्ट्रा पुअर योजना के तहत जशोदा देवी ने 2 बकरियां लीं. अब ये बढ़कर 10 हो गई हैं. बकरियों से वो हर महीने करीब 6000 रुपए कमा रही हैं.

रुद्रप्रयाग की जशोदा देवी इसकी लाभार्थी हैं

क्या है उत्तराखंड सरकार की ग्रामोत्थान योजना: उत्तराखंड सरकार गांवों में रहने वाले परिवारों के लिए ग्रामोत्थान योजना चलाती है. इसे आरईएपी यानी ग्रामीण उद्यम त्वरण परियोजना (Rural Enterprise Acceleration Project) के नाम से भी जाना जाता है. उत्तराखंड सरकार इस योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय को दोगुना करना चाहती है. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम करना भी इस योजना का लक्ष्य है. आरईएपी योजना आईएफएडी यानी अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (International Fund for Agricultural Development) द्वारा वित्त पोषित है.

एनएलएम योजना भी है मददगार: इसके साथ ही उत्तराखंड में राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी एनएलएम योजना भी चल रही है. अगर आप बकरी और भेड़ पालन के शौकीन हैं तो इसके लिए आपको अच्छी खासी सब्सिडी मिल सकती है. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना के तहत बकरी और भेड़ पालन के लिए 50 फीसदी की सब्सिडी मिल रही है. इसके लिए केंद्र सरकार 20 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दे रही है. जिसके तहत आप 100 से 500 बकरियां/भेड़ों का पालन कर सकते हैं.

