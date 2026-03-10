ETV Bharat / state

बिहार में मेट्रो के बाद 'अल्ट्रा पॉड्स' टैक्सी, 5 किमी ट्रैक.. 9 स्टेशन, जानें कब होगी शुरुआत

पटना: आप सोचिए की आपको कहीं जाना हो और रास्ते में न ट्रैफिक की चिंता हो और ना ड्राइवर की, बिहार की राजधानी पटना में कुछ ऐसी ही सुविधा आपको जल्द ही मिलने वाली है. पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड इस टैक्सी का नाम है अल्ट्रा पॉड्स टैक्सी. बिहार के लोगों को जल्द ही यह सेवा मिलने वाली है.

कहां तक चलेगी अल्ट्रा पॉड्स टैक्सी: पटना में आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था शुरू करने की दिशा में तेजी से का हो रहा है. इसके लिए विश्वेश्वरैया भवन से विधानसभा होते हुए सचिवालय तक लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 'अल्ट्रा पॉड्स' (UltraPODs by Ultra PRT) के संचालन की तैयारी जोरों पर है.

बस कुछ महीनों का इंतजार: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने लार्सन एंड टर्बो (L&T) की टीम के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कंपनी ने परियोजना की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की. प्रशासनिक अनुमोदन मिलने के बाद यह प्रोजेक्ट मात्र 15 महीने में पूरा हो जाएगा. इसकी कुल लागत लगभग 296 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

अल्ट्रा पॉड्स रूट और संचालन की रूपरेखा: अल्ट्रा पॉड्स का ट्रैक कुल 5 किलोमीटर लंबा होगा. यह विश्वेश्वरैया भवन से शुरू होकर विकास भवन, विधानसभा होते हुए पुराने सचिवालय तक जाएगा. शुरुआती चरण में 9 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 स्टेशनों के पास पार्किंग की सुविधा भी होगी. इसके अलावा एक कंट्रोल रूम और एक अल्ट्रा पॉड पार्किंग फैसिलिटी का निर्माण किया जाएगा. ट्रैक पर कुल 59 पॉड्स संचालित होंगे, प्रत्येक पॉड में 6 यात्रियों की क्षमता होगी.

परियोजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य: यह एक तेज, स्वचालित और कुशल पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (PRT) सिस्टम है, जो मुख्य रूप से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रमुख प्रशासनिक भवनों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. अल्ट्रा पॉड्स नॉन-स्टॉप यात्रा सुनिश्चित करेंगे, जिससे बाहरी बाधाओं और ट्रैफिक के जोखिम से मुक्ति मिलेगी. यह पूरी तरह से स्वचालित होगा, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। सुरक्षा के लिए प्रत्येक पॉड में कैमरे लगाए जाएंगे. परियोजना भारत सरकार के स्मार्ट, सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड मोबिलिटी दृष्टिकोण के अनुरूप है.

उच्च आवृत्ति और यात्री सुविधा: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पॉड्स मात्र 7 सेकंड के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगे. इससे व्यस्त समय में भी तत्काल यात्रा संभव होगी. किराया बेहद मामूली रखा जाएगा, ताकि यह सभी के लिए सुलभ हो. यात्री टोकन या रिचार्जेबल कार्ड के माध्यम से आसानी से इसका उपयोग कर सकेंगे. यह व्यवस्था विशेष रूप से सुबह-शाम के ऑफिस टाइम में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए शुरू की जा रही है, जिससे आम लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी.

पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा पर जोर: यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से पर्यावरण-अनुकूल और कार्बन-पॉजिटिव नेटवर्क है. ट्रैक निर्माण के दौरान किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा. मोटर चालित वाहनों की आवाजाही कम होने से क्षेत्र में उत्सर्जन और सड़क जाम में भारी कमी आएगी. नॉन-स्टॉप और स्वचालित संचालन से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी, क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप का खतरा न्यूनतम रहेगा.

प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि की उम्मीद: इस सिस्टम से प्रमुख प्रशासनिक सुविधाओं के बीच पहुंच आसान हो जाएगी. सरकारी कार्यों से जुड़े वाहनों की संख्या घटने से सचिवालय परिसर में व्यवस्था बेहतर होगी. परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और समय की बचत से अधिकारी अधिक उत्पादक कार्य कर सकेंगे. बिहार सरकार की यह पहल पटना को स्मार्ट सिटी के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.