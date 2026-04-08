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रीट-372 नियुक्ति पर 1 मई तक का अल्टीमेटम: कलेक्ट्रेट में गुर्जर प्रतिनिधिमंडल की वार्ता, समाधान का भरोसा

प्रशासन और गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में कलेक्टर ने 1 मई तक सरकार से बातचीत कराने का आश्वासन दिया है.

Talks between Admin and Gujjar Community
प्रशासन और गुर्जर समाज के बीच वार्ता (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 3:50 PM IST

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भरतपुर: रीट-372 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर पीलूपुरा शहीद स्थल पर धरना दे रहे गुर्जर समाज के अभ्यर्थियों, प्रतिनिधि मंडल और प्रशासन के बीच बुधवार को कलेक्ट्रेट में अहम वार्ता हुई. जिला कलेक्टर कमर चौधरी की मौजूदगी में हुई बैठक को प्रशासन ने सकारात्मक बताया. वहीं अभ्यर्थियों और गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने 1 मई तक समाधान नहीं होने पर आगे रणनीति बनाने की बात कही है.

जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि 372 अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़े मुद्दे पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों और समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत चर्चा की गई. अभ्यर्थियों की मांगों को राज्य सरकार और मंत्रिमंडल तक पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर जो भी निर्णय होगा, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल अभ्यर्थियों के साथ 1 मई को पुनः बैठक तय की गई है. इस बीच प्रशासन सरकार से समन्वय कर समाधान निकालने का प्रयास करेगा.

प्रशासन और समाज की बैठक में लिया ये निर्णय, देखें (ETV Bharat Bharatpur)

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वहीं गुर्जर समाज के नेता श्रीराम बैंसला ने बताया कि 31 मार्च को कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के श्रद्धांजलि दिवस पर जब समाज के लोग पीलूपुरा पहुंचे, तब रीट-372 के अभ्यर्थी वहां धरने पर बैठे मिले. उन्होंने कहा कि ये अभ्यर्थी पिछले करीब सात वर्षों से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसे देखते हुए समाज ने उनका समर्थन करने का निर्णय लिया. बैंसला ने बताया कि पहले 8 अप्रैल को इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय की जानी थी, लेकिन कलेक्टर के बुलावे पर समाज के प्रतिनिधि वार्ता के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे. बैठक में कलेक्टर ने 1 मई तक सरकार से बातचीत कराने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि यदि तय समय तक सरकार से ठोस जवाब नहीं मिलता है, तो 2 मई को फिर कलेक्टर से जवाब मांगा जाएगा और इसके बाद समाज की बैठक बुलाकर आगे का निर्णय लिया जाएगा.

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यह है मांग: समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि 8 जून, 2025 को सरकार और गुर्जर समाज के बीच हुए समझौते में रीट-372 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का स्पष्ट आश्वासन दिया गया था, लेकिन कई महीने बाद भी इसे लागू नहीं किया गया. इससे अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश बढ़ रहा है. मांग की गई है कि रीट-372 पदों पर शीघ्र नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं. 8 जून, 2025 के समझौते को पूर्ण रूप से लागू किया जाए और भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी के लिए स्पष्ट समयसीमा तय की जाए.

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